يتمتع المسجد الأقصى بقدسية كبيرة لدى المسلمين كونه أول القبلتين وثالث الحرمين. ويشهد المسجد بشكل متكرر مواجهات دامية بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين الذي يرفضون ادعاءات يهودية بحائط المبكى/ البراق ومكان المسجد.

لا يعرف بشكل قطعي تاريخ بناء الحجارة الأولى في المنطقة التي بُني عليها المسجد الأقصى. ويقدس اليهود أيضا المكان الذي أقيم عليه المسجد خلال العهد الأموي على أساس أنه نفس المكان الذي ضم هيكل النبي سليمان الذي دمره الرومان سنة 70 للميلاد. وفي وقت تخضع فيه القدس للسيطرة الإسرائيلية، فإن المسجد تحت إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية- الفلسطينية.