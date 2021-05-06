المستوطنات الإسرائيلية هي التجمعات السكنية التي تقيمها إسرائيل على الأراضي التي احتلتها عام 1967. وتعتبر المستوطنات المقامة هناك غير قانونية حسب القانون الدولي.

ما تزال إسرائيل تبني وتوسّع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، بالرغم من الانتقادات الدولية المستمرة لذلك واعتراضات الأمم المتحدة. وبحسب تقديرات إسرائيلية لعام 2016، فإن أكثر من 400 ألف مستوطن يعيشون في تلك المستوطنات.