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المستوطنات الإسرائيلية

المستوطنات الإسرائيلية هي التجمعات السكنية التي تقيمها إسرائيل على الأراضي التي احتلتها عام 1967. وتعتبر المستوطنات المقامة هناك غير قانونية حسب القانون الدولي.

ما تزال إسرائيل تبني وتوسّع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، بالرغم من الانتقادات الدولية المستمرة لذلك واعتراضات الأمم المتحدة. وبحسب تقديرات إسرائيلية لعام 2016، فإن أكثر من 400 ألف مستوطن يعيشون في تلك المستوطنات.

A picture taken from behind the Israeli settlement of Negahot (foreground) shows the Palestinian village of Beit Awa (C) lying before Israel's separation barrier, west of Hebron in the occupied West Bank on January 27,2020. In the background, Israeli territory (C) and the skyline of the Hamas-controlled Palestinian coastal Gaza Strip (top L) can be seen along the Mediterranean Sea. (Photo by HAZEM BADER / AFP)

بيان أوروبي خماسي يدعو إسرائيل لوقف الاستيطان والتهجير 06.05.2021

حثت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا إسرائيل على تعليق قرارها بالمضي قدما في بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية المحتلة. والمحكمة العليا الإسرائيلية تحدد جلسة استماع جديدة في ملف أراضي الشيخ جراح.
Vice President Kamala Harris, listens as President Joe Biden speaks in the State Dining Room of the White House, Saturday, March 6, 2021, in Washington. The Senate approved a sweeping pandemic relief package over Republican opposition on Saturday, moving Biden closer to a milestone political victory that would provide $1,400 checks for most American and direct billions of dollars to schools, state and local governments, and businesses. (AP Photo/Alex Brandon)

مصادر: هكذا تعمل إدارة بايدن على إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين! 18.03.2021

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى إلى إعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين عبر إعادة وضع هدف حل الدولتين في المفاوضات واتخاذ موقف أكثر صرامة من بناء المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن المساعدات إنسانية.
June 30, 2020, Hebron, West Bank, Palestinian Territory: A general view shows the Israeli settlement of Efrat within the Gush Etzion settlement between Hebron and Bethlehem in the West Bank on June 30, 2020. Israel aims to begin a process of annexing West Bank settlements and the Jordan Valley from July 1 (Credit Image: © Mosab Shawer/APA Images via ZUMA Wire |

قبيل ذهاب ترامب.. نتنياهو يأمر ببناء وحدات استيطانية بالضفة 11.01.2021

قبل أقل من 10 أيام من تولي جو بايدن السلطة في واشنطن خلفاً لدونالد ترامب، أمر بنيامين نتانياهو ببناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية. فيما هدد اشتية بملاحقة من يستورد بضائع من المستوطنات.

Image #: 20338475 A general view overlooking the Jewish settlement of Maale Adumim near Jerusalem December 1, 2012. An Israeli official said Prime Minister Benjamin Netanyahu's conservative government had authorised the construction of 3,000 housing units and ordered preliminary zoning and planning work for thousands of units in Jerusalem and settlement blocs including Maale Adumim and E1. Photo by Mahfouz Abu Turk APA /Landov

ملف المستوطنات الإسرائيلية- ماذا تخفي عودته إلى الواجهة؟ 14.05.2020

تعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مناقشة سبل ضم المستوطنات وغور الأردن إلى إسرائيل، كجزء من "صفقة القرن"، هذا التوقيت يطرح تساؤلات حول أسباب التركيز على ذلك بدلا من حشد الجهود لمواجهة تحديات كورونا الصحية والاقتصادية؟
ARCHIV 2015 *** A Palestinian labourer works at the Israeli Lipski plastic factory at the Barkan Industrial Park near the Israeli settlement of Ariel in the occupied West Bank on November 3, 2015. Israel denounced a European Union project to label products made in the Jewish settlements. AFP PHOTO / MENAHEM KAHANA (Photo credit should read MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images).

واشنطن تتهم الأمم المتحدة بـ"الانحياز" ضد إسرائيل 13.02.2020

دانت الخارجية الأمريكية نشر الأمم المتحدة قائمة بالشركات التي تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية متهما المنظمة الدولية بـ"الانحياز". الخطوة الأممية رحب بها الفلسطينيون وأدانتها إسرائيل.
epa02858902 An Israeli soldier stands in a cement trench as he guards the 'outpost' Jewish settlement of Itamar in thenorthern West Bank, on 07 August 2011. The settlement on the top of a hill overlooks the Palestinian village of Beit Rurik near the city of Nablus, has about 1,032 residents. EPA/ABIR SULTAN

خمس دول أوروبية تنتقد موقف واشنطن من المستوطنات الإسرائيلية 21.11.2019

انتقدت خمس دول أوروبية قرار الولايات المتحدة الأمريكية عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيليّة معارضةً للقانون الدولي، غير أنّ هذه الدول لم تذكر واشنطن مباشرة، فيما دافعت الأخيرة عن موقفها أمام الأمم المتحدة.
Israeli flags fly in front of new Jewish housing in the Efrat Settlement, West Bank, September 7, 2014. Last week Israel published tenders to build 283 homes in a West Bank settlement days after announcing it s biggest land grab on Palestinian land in three decades. The move drew international condemnation as settlement building is seen as a major obstacle to peace with the Palestinians. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JER2014090718 Israeli Flags Fly in Front of New Jewish Housing in The Efrat Settlement WEST Bank September 7 2014 Load Week Israel published Tenders to BUILD 283 Homes in a WEST Bank Settlement Days After announcing IT S Biggest Country Grave ON PALESTINIAN Country in Three Decades The Move Drew International condemnation As Settlement Building IS Lakes As a Major obstacle to Peace With The PALESTINIANS PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JER2014090718

ألمانيا ترد: المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي 19.11.2019

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن ألمانيا تعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفا للقانون الدولي، وذلك ردا على قرار الولايات المتحدة باعتبار أن الاستيطان لا يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
Israeli flags fly in front of new Jewish housing in the Efrat Settlement, West Bank, September 7, 2014. Last week Israel published tenders to build 283 homes in a West Bank settlement days after announcing it s biggest land grab on Palestinian land in three decades. The move drew international condemnation as settlement building is seen as a major obstacle to peace with the Palestinians. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JER2014090718 Israeli Flags Fly in Front of New Jewish Housing in The Efrat Settlement WEST Bank September 7 2014 Load Week Israel published Tenders to BUILD 283 Homes in a WEST Bank Settlement Days After announcing IT S Biggest Country Grave ON PALESTINIAN Country in Three Decades The Move Drew International condemnation As Settlement Building IS Lakes As a Major obstacle to Peace With The PALESTINIANS PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JER2014090718

ردود فعل دولية منددة بقرار واشنطن بشأن الاستيطان والعفو الدولية تعتبره "جريمة حرب" 19.11.2019

يعتبر الاستيطان من القضايا التي أدت لتوقف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين منذ 2014. وبعد ترحيب إسرائيل بقرار أمريكا عدم اعتبار المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، توالت الانتقادات الدولية والعربية للقرار الأمريكي.
Siedlungsbau in Israel PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 1065506022 Siedlungsbau in Israel PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 1065506022

الاتحاد الأوروبي ينأى بنفسه عن موقف واشنطن من المستوطنات الإسرائيلية 19.11.2019

لم تعد الحكومة الأمريكية تعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية متعارضا مع القانون الدولي، وهو ما رحبت به إسرائيل، فيما جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الرافض للاستيطان، حسب منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد موغريني.

Buildings forming part of Nof Zion, a Jewish settler enclave, are seen in the foreground as buildings from the Palestinian neighbourhood of Jabel Mukaber are seen in the background, in East Jerusalem October 25, 2017. REUTERS/Ammar Awad

واشنطن: بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "شرعي" 18.11.2019

في موقف جديد ستكون له تداعيات على الوضع في الشرق الأوسط، أعلنت إدارة ترامب أنها لم تعد ترى في المسستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خرقا للقانون الدولي. إسرائيل رحبت على الفور، فيما أدانته السلطة الفلسطينية والأردن.
17.10.2013*** A construction site is seen in the West Bank Jewish settlement of Givat Zeev, near Jerusalem, October 17, 2013. REUTERS/Baz Ratner/File Photo

نتنياهو يتعهد مجددا بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية 01.09.2019

مرة أخرى جدد نتنياهو تعهده، بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ليفتح من جديد أحد أكثر القضايا سخونة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لم يقدم نتنياهو في تصريحاته الجديد، إطارا زمنيا لتلك الخطط.

15.01.2018 *** Palestinian teen Ahed Tamimi enters a military courtroom escorted by Israeli security personnel at Ofer Prison, near the West Bank city of Ramallah, January 15, 2018. REUTERS/Ammar Awad

إسرائيل تطلق سراح الفتاة عهد التي صفعت جنوداً إسرائيليين 29.07.2018

ينظر إليها فلسطينيون كرمز للمقاومة بينما يعتبرها إسرائيليون أنها معتدية ومذنبة. إنها الصغيرة عهد التميمي، التي قضت 8 أشهر في سجون إسرائيل بعد صفعها لجنود، وأطلق سراحها اليوم مبكرا عن موعده.

Ultra-orthodox Jews walk at the site of a corner stone ceremony for a new neighbourhood in the Beitar Illit settlement, which is the largest in the West Bank, located some ten kilometres south of Jerusalem, on August 3, 2017. / AFP PHOTO / MENAHEM KAHANA (Photo credit should read MENAHEM KAHANA/AFP/Getty Images)

واشنطن: إعداد قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية "مضيعة للوقت" 01.02.2018

نددت السفيرة الأميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي بإعلان المنظمة الدولية أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي يعتبرها القانون الدولي غير مشروعة.
Buildings forming part of Nof Zion, a Jewish settler enclave, are seen in the foreground as buildings from the Palestinian neighbourhood of Jabel Mukaber are seen in the background, in East Jerusalem October 25, 2017. REUTERS/Ammar Awad

السلطة تدين خطة بناء غير مسبوقة لوحدات استيطانية في القدس 24.12.2017

نددت السلطة الفسطينية بالإعلان عن خطة غير مسبوقة لبناء وحدات استيطانية جديدة فيما يطلق عليه مشروع "القدس الكبرى"، ونقلت صحيفة الدستور الأردنية عن القناة العاشرة الإسرائيلية أن الخطة تشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية.
Ultra-orthodox Jews walk at the site of a corner stone ceremony for a new neighbourhood in the Beitar Illit settlement, which is the largest in the West Bank, located some ten kilometres south of Jerusalem, on August 3, 2017. / AFP PHOTO / MENAHEM KAHANA (Photo credit should read MENAHEM KAHANA/AFP/Getty Images)

أبو الغيط يدين بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية 26.10.2017

أدانت جامعة الدول العربية مصادقة تل أبيب على بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية. كما أثار مشروع إسرائيلي لضم مستوطنات في الضفة الغربية إلى سلطة بلدية القدس الإسرائيلية حفيظة الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين.
06.02.2017****A member of the Ben Shushan family (R) carries objects out of his home as they expect an eviction in the Israeli settlement of Ofra, in the occupied West Bank February 6, 2017. REUTERS/Baz Ratner

نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية 07.02.2017

رغم الاحتجاجات الكثيرة والتحذيرات السياسية أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يشرعن المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية. كما تعتزم إسرائيل بناء آلاف الشقق في مستوطنة جديدة. منتقدون يرون في ذلك نهاية حل الدولتين.
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