 المستشار شولتس يدافع عن سياسته أمام ضغوطات أوكرانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

المستشار شولتس يدافع عن سياسته أمام ضغوطات أوكرانية

فيما دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن سياسة حكومته تجاه أوكرانيا التي تواجه عزوا روسيا، جدد سفير أوكرانيا لدى برلين انتقاداته لشولتس، معتبراً أن مساعدات برلين "لا ترقى إلى المستوى المطلوب".

المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد (الأول من مايو/ آيار 2022) انتقادات بأن بلاده لا تلعب دورا قياديا في جهود الغرب لتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة لمساعدتها في صدّ الغزو الروسي، وقال إنه يفضل توخي الحذر على اتخاذ قرارات متسرعة. في وقت يسود فيه الساسة الألمان مخاوف من أن تصبح بلادهم طرفا في الحرب من خلال توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا.

مختارات

ويتعرض شولتس لضغوط في الداخل والخارج لإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة مثل دبابات ومدافع هاوتزر ودعم فرض الاتحاد الأوروبي حظرا فوريا على واردات الطاقة من روسيا لحرمان الرئيس فلاديمير بوتين من العملة الصعبة التي تساعده في تمويل الحرب وقال شولتس لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" في مقابلة: "أتخذ قراراتي بسرعة وبالاتساق مع شركائنا... أعتبر أن التحركات المتسرعة أو بذل جهود ألمانية غير معتادة مسألة جدلية".

وفي تغيير لنهجها، وافقت ألمانيا في 26 أبريل/ نيسان على إرسال دبابات (غيبارد) المضادة للطائرات لأوكرانيا وهي خطوة يدعمها 55 في المئة من الألمان الذين قالوا في استطلاع رأى إن أكبر اقتصاد في أوروبا يجب أن يزود أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة. 

لكن القرار لم يساعد المستشار في تغيير صورته، بأنه غير حاسم ويفتقر للقيادة. وأظهر استطلاع للرأي نشرته الصحيفة أن 54 بالمئة غير راضين عن تعامله مع الأزمة وتراجعت نسبة التأييد له إلى 32 بالمئة.

وفي ذات السياق كشف استطلاع حديث أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي، تم إجراؤه لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية، ونشرته في عددها الصادر اليوم الأحد أن 73 بالمائة من الألمان لديهم مخاوف من إمكانية أن تتصاعد الحرب في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة، فيما ذكر 21 بالمائة أنه ليس لديهم هذه المخاوف. بينما يرى 78 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع أن بوتين يمكن أن يستخدم أسلحة نووية، فيما ذكر 14 بالمائة أنهم لا يعتقدون ذلك. تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع يوم 29 نيسان/أبريل الماضي، وشمل 1005 أشخاص.

مشاهدة الفيديو 02:51

نشطاء السلام يتخوفون من تداعيات حرب أوكرانيا

مطالبات بتوريد أسلحة حديثة

من جانب دعا السفير الأوكراني لدي ألمانيا أندري ميلنيك لتوريد أحدث أسلحة ألمانية إلى بلاده من  أجل التصدي للجيش الروسي.

وقال ميلنيك لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (الأول من مايو/ أيار 2022) إن مدرعات "غيبارد" التي وافقت الحكومة الاتحادية على توريدها لأوكرانيا يبلغ عمرها 40 عاماً، وأكد أنه من أجل الانتصار على روسيا "نحتاج لأحدث أسلحة ألمانية".

وذكر السفير الأوكراني بشكل مباشر أنه يدعو للتوريد السريع لـ 88 دبابة "ليوبارد" و100 مدرعة "ماردر" ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع "وأشياء أكثر بكثير".

ووصف ميلنيك سياسة المستشار الألماني أولاف شولتس بأنها بطيئة، وقال: "أولاف شولتس ينتهج تقريبا نهجا مثل (المستشارة الألمانية السابقة) أنغيلا ميركل: ينتظر أولا، يراقب، ثم يتخذ قرارا لاحقا في لحظة ما- أو لا يتخذ أيضا- ما ينقصه هو الخيال والشجاعة". وأضاف السفير الأوكراني أن كثيرا من الألمان يودون مستشارا مفعما بالنشاط.

"محض الهراء"

بيد أن سفير أوكرانيا في برلين وصف ذلك بـ "محض الهراء"، وقال: "بالنسبة لـ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تعد ألمانيا طرفا في الحرب منذ فترة طويلة. من يرغب في الحيلولة دون توسع حربه (حرب بوتين)، يجب أن يساعدنا في وضع حد لبوتين".

وأشار السفير الأوكراني إلى أنه يمكنه فقط فهم التخوف من حرب عالمية ثالثة، وقال إن "الحرب العالمية الثالثة نشبت بالفعل. هجوم بوتين على أوكرانيا يصيب الجميع، بما في ذلك الألمان، حتى وإن لم يكن عسكريا (بالنسبة لهم) ... بوتين يقود هذه الحرب التدميرية ضد الغرب بأكمله، ضد نظام القيم الخاص بنا".

مشاهدة الفيديو 01:38

هجوم روسي متواصل في شرق أوكرانيا وقصف للعاصمة كييف

وفيما يتعلق بالمساعدات المالية التي تم التعهد بها لتسليح بلاده، صرح ميلنيك بأنه يرى أنه لا يزال هناك إمكانية للزيادة، وقال: "توفير مليار يورو مساعدات لأوكرانيا يبدو كثيرا، ولكنني أود أن أشير إلى أن حزمة تخفيف العبء التي أقرتها الحكومة الاتحادية للتو للألمان تبلغ 15 مليار يورو".

في تطور موازي، التقت رئيسة البرلمان الأميركي نانسي بيلوسي الأحد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة غير معلنة لكييف.

وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة "شكرا للولايات المتحدة للمساهمة في حماية سيادة دولتنا ووحدة أراضيها" مرفقا إياها بفيديو يظهر فيه محاطا بحراس مسلحين لدى استقباله بيلوسي ووفدا من الكونغرس أمام مقر الرئاسة في كييف ومن ثم خلال اجتماع مع المسؤولين الأميركيين.

و.ب/ع.غ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مواضيع ذات صلة

2019, Deutschlannd, Ein Schützenpanzer der Bundeswehr vom Typ Marder, fährt bei der Informationslehrübung Landoperationen 2019 über ein Hindernis.

الجيش الألماني يرفض طلباً للسفير الأوكراني خاص بالسلاح 20.04.2022

عارض الجيش الألماني تصريحات السفير الأوكراني، بأنه يمكن للجيش على الفور تسليم بعض أسلحته الثقيلة إلى أوكرانيا. وأشار مسؤول عسكري إلى أن برلين تحتاج تلك الأسلحة للوفاء بالتزاماتها تجاه الناتو و"كقطع غيار".

Schützenpanzer des Typs Marder werden am 21.02.2017 auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr (Bayern) auf einen Zug verladen. Die Bundeswehr verlädt die Panzer für den Transport nach Litauen. Foto: Armin Weigel/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++

أسلحة ثقيلة من ألمانيا لأوكرانيا.. هل رضخت برلين لضغوط الحلفاء؟ 26.04.2022

منتقدو المستشار أولاف شولتس يتهمونه بعدم الوفاء بتعهده الخاص بتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، فما حقيقة ذلك وخلفيات موقف شولتس؟ يتزامن هذا مع أنباء تفيد بأن ألمانيا قررت إرسال دبابات بشكل مباشر إلى أوكرانيا.

Christian Lindner FDP Bundesvorsitzender spricht, digital aus Washington zugeschaltet, beim FDP-Bundesparteitag. Bei dem ersten Präsenzparteitag der FDP nach dem Beginn von Corona wollen die Delegierten unter anderem über einen Antrag zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine beraten.

وزير المالية الألماني يدافع عن سياسة المستشار شولتس إزاء أوكرانيا 23.04.2022

دافع وزير المالية الألماني ليندنر عن موقف المستشار أولاف شولتس فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. يأتي ذلك في وقت يتعرض فيه شولتس لانتقادات وضغوط داخلية وخارجية من أجل إرسال أسلحة ثقيلة لأوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا.