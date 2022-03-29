المستشار الألماني يرفض دفع قيمة الغاز الروسي بالروبل

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس (31 مارس/آذار 2022) إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده راجعت عقودها مع روسيا بشأن واردات الغازوستواصل دفع مقابلها باليورو وأحيانا بالدولار.

وكتب السياسي الاشتراكي الديمقراطي، على تويتر اليوم الخميس أن "دفع توريدات الغاز الروسي سيتم باليورو أو الدولار وفقا للتعاقدات القائمة". وأضاف شولتس: "هكذا الأمر وسيظل على هذا النحو أيضا، وقد أوضحت ذلك أمس أيضا في محادثتي مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين".

ومع ذلك، أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعتزم دراسة مطالب موسكو بشكل دقيق، وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد وحماية المناخ في وقت سابق من اليوم: "عندما يتوافر لدينا المرسوم (الروسي)، ستقوم الحكومة الألمانية بدراسته بدقة وتقييمه". وأضافت المتحدثة: "الأمر الأكيد أن ألمانيا ستواصل الدفع باليورو، لن نغير في هذا شيئا، وقرار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سار".

كانتمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي قررا منتصف الأسبوع الجاري رفض مطالبة موسكو بسداد مدفوعات الطاقة الروسية بالروبل.

من جانبه، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر: "الأمر المؤكد هو أنه لا يمكن أن يكون هناك أي شكل من الابتزاز السياسي لنا"، مشيرا إلى أن التعاقدات سيتم تنفيذها على نفس النحو الذي تم إبرامها به "ونحن لا نرغب بشكل خاص في تقديم مبالغ إضافية لملء صندوق حرب بوتين"، حسب تعبيره.

وأضاف ليندنر أنه لهذا السبب فإن العقوبات على البنك المركزي الروسي والعملة الروسية أمر ضروري للغاية.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت قد قال أمس الأربعاء إن بوتين ابلغ شولتس أن عمليات التسديد من جانب أوروبا الشهر المقبل "ستظل باليورو وستحول كالمعتاد على بنك غازبروم الذي لم تطاوله العقوبات" على أن يتكفل تحويل المبالغ إلى الروبل.

وأضاف هيبشترايت في بيان أن بوتين شدد في المكالمة الهاتفية مع شولتس "التي جرت بناء على طلب (بوتين)" على أنه "لن يتغير شيء بالنسبة لشركاء العقود الأوروبيين" عندما يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في الأول من نيسان/أبريل. وأكد المتحدث أن "المستشار شولتس لم يوافق على هذا الإجراء ولكنه طلب معلومات مكتوبة لفهم الإجراء بشكل أفضل".

مشاهدة الفيديو 01:30 روسيا: دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل في المستقبل

من جانبه أوضح الكرملين الأربعاء أن روسيا لن تطلب على الفور من مشتريالغاز الطبيعي أن يدفعوا بالروبل، المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن "دفع وتسليم (الغاز) عملية تمتد زمنيا". وأضاف بيسكوف "لا نتحدث عن تسليم الغاز غدًا وتسديد سعره مساء".

وأعلن بوتين الأسبوع الماضي أن موسكو ستقبل فقط عمليات الدفع بالروبل لثمن الغاز الطبيعي المصدر إلى الدول "غير الصديقة" ، وبينها دول الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي جمّد احتياطيات البنك المركزي الروسي.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، رويترز)