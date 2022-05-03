 المستشار الألماني يحذر من فقدان النظام الدولي إذا انتصر بوتين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.05.2022

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المستشار الألماني يحذر من فقدان النظام الدولي إذا انتصر بوتين

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من فقدان النظام الدولي في ظل الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا. كما حذر من تفكيك العولمة في ضوء الأزمات الأخيرة، مما سيؤدي إلى "انعزال جديد، وقيود جمركية جديدة، وحمائية جديدة".

المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس: "يجب ألا ينتصر بوتين في هذه الحرب العدوانية الإجرامية ضد أوكرانيا - ولن ينتصر في هذه الحرب".

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من فقدان النظام الدولي في ظل الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا. وقال شولتس: إذا "أفلت (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بذلك، فإن هذا سيهدد بفقدان القواعد الدولية"، موضحا أنه لهذا السبب وحده لا ينبغي أن يكون لروسيا اليد العليا. وقال شولتس وسط تصفيق الحضور أمام حوالي 500 ضيف مدعو في الفعالية: "يجب ألا ينتصر بوتين في هذه الحرب العدوانية الإجرامية ضد أوكرانيا - ولن ينتصر في هذه الحرب".

كما حذر المستشار شولتس من تفكيك العولمة في ضوء الأزمات الأخيرة. وقال شولتس اليوم الجمعة (السادس من مايو/أيار 2022)، في هامبورغ في حفل بمناسبة الذكرى السنوية المئة لتأسيس "نادي ما وراء البحار": إن الدعوة إلى تفكيك العولمة يجب ألا تؤدي إلى "فك الارتباط، والمطالبة بـ/بلدي أولا/، وانعزال جديد، وقيود جمركية جديدة، وحمائية جديدة".

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وذكر شولتس أنه في السنوات الأربعين الماضية انخفضت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في جميع أنحاء العالم من أكثر من 40% إلى أقل من 10%، وقال: "في نفس الفترة انخفض معدل وفيات الأطفال من 10% إلى أقل من 4%"، مشيرا إلى أن متوسط العمر المتوقع عالميا ارتفع من 61 إلى 73 عاما.

وقال شولتس إن مليارات الناس حول العالم يدينون في خروجهم من براثن الفقر للتقسيم الدولي للعمل، مضيفا أنألمانيا أيضا تستفيد من العولمة، وقال: "لذلك أقول بكل وضوح إن تفكيك العولمة لن يجدي. إنها ليست فكرة جيدة وليست تطورا جيدا أيضا". وفي المقابل، حذر شولتس من عدم أخذ تجاوزات العولمة على محمل الجد أو تجاهلها، وقال: "ما نحتاجه في الواقع هو عولمة ذكية - مع قواعد قوية ومؤسسات قوية"، مضيفا أن العولمة المستدامة والقائمة على التضامن ضرورية أيضا.

من جانب آخر، سيوجه المستشار شولتس خطابا تلفزيونيا إلى الشعب، يتحدث فيه عن الحرب في أوكرانيا. وهذه هي المرة الثانية خلال أشهر قليلة، التي يتوجه فيها شولتس إلى الشعب بشكل مباشر، على عكس سابقته في المنصب، أنغيلا ميركل، التي نادرا ما كانت تتوجه فيه بخطابات إلى الشعب، خارج المناسبات التقليدية السنوية.

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    يقوم هذا التاجر بتعبئة الدقيق لإعادة بيعه في منطقة إيبافو بنيجيريا. وتسعى نيجيريا منذ زمن طويل لتقليل اعتمادها على استيراد المواد الغذائية. فهل يمكن أن توفر الحرب في أوكرانيا الفرصة لنيجيريا لتقليل استيرادها للمواد الغذائية؟ وفي هذا السياق، دشن أليكو دانغوت، أغنى رجل في نيجيريا وأحد أثرياء إفريقيا، مؤخرا أكبر مصنع للأسمدة في البلاد فيما يحدوه الأمل في سد حاجة نيجيريا من الأسمدة.


ف.ي/ع.ش (د ب أ)

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