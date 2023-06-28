المستشار الألماني شولتس يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى

قدم المستشار الألماني أولاف شولتس تمنياته للمسلمين بـ "عيد أضحى مبارك" يعمه السلام.

وكتب شولتس اليوم الأربعاء (28 يونيو/ حزيران 2023)، أول أيام عيد الأضحى، على تويتر باللغات الألمانية والعربية والتركية قال فيها: "أتمنى لجميع المسلمات والمسلمين عيد أضحى مباركا يعمه السلام. إنه وبكل تأكيد مبعث فرح كبير للكثيرين أن يتمكنوا من أداء مناسك الحج في مكة المكرمة بشكل طبيعي مجددا، وهذا للمرة الأولى بعد الجائحة. عيد سعيد!".

كما هنأت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المسلمين بمناسبة عيد الأضحى عبر تويتر أيضا. إذ قالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب شولتس) في تغريدتها: "يجتمع العديد من المسلمين في ألمانيا اليوم مع عائلاتهم ويحتفلون معًا بالعيد الإسلامي الأهم، عيد الأضحى". وقدمت لهم تمنياتها الصادقة بـ "عيد مبارك من القلب".

وعيد الأضحى من أهم الأعياد عند المسلمين ويستمر لمدة أربعة أيام، إذ يقوم العديد منهم، في جميع أنحاء العالم، بتقديم الأضاحي بهذه المناسبة.

في غضون ذلك بدأ الحجّاج رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكّة المكرّمة، في أوّل أيّام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ هذا العام الذي شهد مشاركة 1,8 مليون شخص.

ويُقام موسم الحجّ هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية أمس في عرفات. فيما توقعت هيئة الأرصاد أن تبلغ 47 درجة مئوية في منى اليوم الأربعاء، حيث سيتوافد الحجاج. فيما كان العديد من الحجاج المنهكين يفترشون الأرض في الظل ليأخذوا قسطا من الراحة.

ويتوجّه الحجّاج لاحقًا إلى مكّة المكرّمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحجّ، ثمّ يعودون بعد ذلك إلى منى حيث يبيتون أيّام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث. ويمكن للحجّاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى إذا توفر لديهم العذر.

وبعد طقوس الرجم، يعود الحجّاج إلى المسجد الحرام في مكّة لأداء "طواف الوداع" حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.

وفي عام 2019، أدى شعائر الحج 2,5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم. لكنّ هذا العدد انخفض إلى بضعة آلاف عام 2020 وإلى 60 ألفًا عام 2021 و926 ألفا في 2022.

وبعد ثلاث سنوات من مواسم حج بأعداد محدودة، بسبب جائحة كورونا، فاضت شوارع مكة بمئات الألوف من الحجاج، وازدحمت المطاعم ومتاجر الهدايا التذكارية بالزبائن، فيما كان العثور على غرفة شاغرة فيها حلما بعيد المنال.

ف.ي/ أ.ح (ك ن أ، أ ف ب، د ب أ)