المستشار الألماني شولتس يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى

قدم المستشار الألماني أولاف شولتس تمنياته للمسلمين بـ "عيد أضحى مبارك" يعمه السلام.
وكتب شولتس اليوم الأربعاء (28 يونيو/ حزيران 2023)، أول أيام عيد الأضحى، على تويتر باللغات الألمانية والعربية والتركية قال فيها: "أتمنى لجميع المسلمات والمسلمين عيد أضحى مباركا يعمه السلام. إنه وبكل تأكيد مبعث فرح كبير للكثيرين أن يتمكنوا من أداء مناسك الحج في مكة المكرمة بشكل طبيعي مجددا، وهذا للمرة الأولى بعد الجائحة. عيد سعيد!".
كما هنأت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المسلمين بمناسبة عيد الأضحى عبر تويتر أيضا. إذ قالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب شولتس) في تغريدتها: "يجتمع العديد من المسلمين في ألمانيا اليوم مع عائلاتهم ويحتفلون معًا بالعيد الإسلامي الأهم، عيد الأضحى". وقدمت لهم تمنياتها الصادقة بـ "عيد مبارك من القلب".
وعيد الأضحى من أهم الأعياد عند المسلمين ويستمر لمدة أربعة أيام، إذ يقوم العديد منهم، في جميع أنحاء العالم، بتقديم الأضاحي بهذه المناسبة.
في غضون ذلك بدأ الحجّاج رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكّة المكرّمة، في أوّل أيّام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ هذا العام الذي شهد مشاركة 1,8 مليون شخص.
ويُقام موسم الحجّ هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية أمس في عرفات. فيما توقعت هيئة الأرصاد أن تبلغ 47 درجة مئوية في منى اليوم الأربعاء، حيث سيتوافد الحجاج. فيما كان العديد من الحجاج المنهكين يفترشون الأرض في الظل ليأخذوا قسطا من الراحة.
ويتوجّه الحجّاج لاحقًا إلى مكّة المكرّمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحجّ، ثمّ يعودون بعد ذلك إلى منى حيث يبيتون أيّام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث. ويمكن للحجّاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى إذا توفر لديهم العذر.
وبعد طقوس الرجم، يعود الحجّاج إلى المسجد الحرام في مكّة لأداء "طواف الوداع" حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.
وفي عام 2019، أدى شعائر الحج 2,5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم. لكنّ هذا العدد انخفض إلى بضعة آلاف عام 2020 وإلى 60 ألفًا عام 2021 و926 ألفا في 2022.
وبعد ثلاث سنوات من مواسم حج بأعداد محدودة، بسبب جائحة كورونا، فاضت شوارع مكة بمئات الألوف من الحجاج، وازدحمت المطاعم ومتاجر الهدايا التذكارية بالزبائن، فيما كان العثور على غرفة شاغرة فيها حلما بعيد المنال.
ف.ي/ أ.ح (ك ن أ، أ ف ب، د ب أ)
-
بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج
حجاج من 160 دولة
تتوقع وزارة الحج السعودية أن يصل العدد الإجمالي للحجاج هذا العام إلى نحو 2.3 مليون حاج، قادمين من نحو 160 دولة ما يعني وصول معدلات الحجيج إلى وتيرتها المعتادة قبل جائحة كورونا. وخلال العام الماضي، وصل عدد الحجاج إلى مليون شخص في أول موسم حج بعد انحسار الجائحة.
-
بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج
نهاية قيود كورونا
ويعد موسم الحج هذا العام الأول من دون القيود التي فرضتها السلطات السعودية منذ تفشي جائحة كورونا عام 2019، إذ كانت مواسم الحج الثلاثة السابقة مقيدة بإجراءات مواجهة الوباء مع تقييد أعمار الحجيج وأعدادهم وحركتهم والحرص على التباعد بين الحجيج.
-
بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج
طواف القدوم
بدأ الحجاج أداء مناسك الحج بـ "صواف القدوم" الأحد (24 يونيو / حزيران) فور وصولهم الحرم الملكي في أجواء حارّة وخانقة. وطاف حول الكعبة حجّاج بملابس الإحرام البيضاء بينهم نساء ارتدى بعضهنّ عباءات ملوّن.
-
بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج
وقفة عرفة
تتوج مناسك الحج بأداء ركنه الأعظم المتمثل في الوقوف على جبل عرفات الواقع على بعد أكثر من 20 كيلومتراً إلى الشرق من مكة وذلك في يوم التاسع من ذي الحجة الذي يوافق هذا العام الثلاثاء (27 من يونيو/ حزيران). وبعد الوقوف بعرفة، يقضي الحجاج ليلتهم في وادي مزدلفة ثم يعودون إلى منى ومن ثم رمي الجمرات قبل الاحتفال بعيد الأضحى.
-
بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج
مراقبة على مدار الساعة
يتم مراقبة حركة الحجاج مناسك الحج من خلال المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية السعودية. وتعتمد السلطات السعودية على مراقبة الحركة في المسجد الحرام على مدار الساعة عبر شاشات العرض كما هو الحال في مركز المراقبة 911. وكانت السلطات السعودية قد تعرضت لانتقادات بعد حادثة تدافع عام 2015 وراح ضحيتها مئات الحجاج.
-
بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج
حضور نسائي في التنظيم
قررت السلطات السعودية الاستعانة بالنساء في إدارة شؤون وتنظيم مناسك الحج. وتحضر الشرطة النسائية السعودية المؤتمر الصحفي لأمن الحج في مقر 911 في مكة المكرمة. وتعمل الشرطة النسائية على مساعدة السيدات من كبار السن والمرضى واصطحابهن لزيارة المعالم المقدسة. وكانت المرة الأولى التي شاركت فيها دوريات الأمن النسائي السعودي في تنظيم موسم العمرة خلال شهر رمضان الماضي.
-
بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج
استعداد جيد
في إطار بعث رسالة تفاؤل لطمأنة الحجيج ومع رفع قيود كورونا، أقامت السلطات الكثير من المرافق الصحّية والعيادات المتنقّلة وجهّزت سيّارات إسعاف ونشرت 32 ألف مسعف لضمان سلامة الحجاج خاصة مع عودة معدلاتهم إلى ما قبل الجائحة. وتنتشر الباصات بألوانها الصفراء المميّزة في أرجاء المشاعر المقدسة.
-
بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج
تعويض خسائر كورونا
يشكّل الحج مصدر دخل رئيسي للمملكة حيث تُقدّر إيرادات المناسك والعمرة والزيارات الدينيّة الأخرى على مدار العام بنحو 12 مليار دولار سنويًا. يأمل أصحاب الأعمال في مكّة بأن تُعوّضهم عودة الحجّ إلى طبيعته عن الخسائر الفادحة التي تكبّدوها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
-
بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج
حج "استثنائي ومميز وآمن"
أعرب رئيس شؤون الحرمين الشريفين في السعودية عبد الرحمن السديس عن تفاؤله بـ "موسم حج استثنائي ومميز وآمن". وفي إطار استعدادتها الأمنية والصحية، قامت السلطات السعودية بوضع عشرات الخطط بهدف تنظيم مسار تحرك الحجيج في مختلف المشاعر المقدسة.
-
بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج
"الله يعيننا"
مع تجاوز الحرارة 44 درجة مئويّة، يقوم رجال الأمن برش رذاذ المياه على الحجّاج المنهكين من الحرّ الشديد، فيما افترش بعضهم الساحات المحاذية لأبواب الحرم. وبينما ينتظر سيارة تقله خارج المسجد الحرام، قال حاج من المغرب "أنا متعب للغاية. الحرارة لا تُحتمل. الله يعيننا".
-
بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج
توثيق مناسك الحج
وصلت حمى منصات التواصل الاجتماعي إلى حجاج بيت الله الحرام حيث يعمل الكثير منهم على توثيق لحظات مناسك الحج ونقلها إلى أصدقائهم وذويهم ممن لم يحالفهم الحظ في التواجد بالأراضي المقدسة بمكة والمدينة. وخلال أداء المناسك، يلتقط الكثير من الحجاج صور السيلفي. إعداد: محمد فرحان