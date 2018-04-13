المستشار الألماني السابق شرودر يكشف تفاصيل زيجته الخامسة

كشفت الزوجة الجديدة للمستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر النقاب عن تفاصيل حول زفافهما. وقالت الكورية الجنوبية سويون كيم (48 عاماً) في تصريحات لمجلة "بونته" الألمانية المقرر صدورها غداً الخميس (12 تموز/ يوليو 2018): "تزوجنا في الثاني من أيار/مايو الماضي في مسقط رأسي بسول. نحن سعداء للغاية"، فيما كشف شرودر (74 عاماً) في تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية أنهما سيحتفلان لاحقاً بزواجهما في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في برلين.

وبحسب تقارير إعلامية، فإنه من المخطط إقامة حفل الزفاف في فندق "أدلون" الفاخر ببرلين. وذكر شرودر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عرفه شرودر على زوجته خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في حالياً في روسيا، لن يحضر حفل الزفاف، موضحاً أن حضور رئيس دولة لحفل الزفاف يعني "جلبة كبيرة".

وتجدر الإشارة إلى أن بوتين صديق مقرب لشرودر. وهذه هي الزيجة الخامسة للسياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، والثانية للخبيرة الاقتصادية كيم. وذكر شرودر أنه يعتزم العيش مستقبلاً مع زوجته في "هانوفر، وبرلين، ومؤقتاً في سول أيضا"، مضيفاً أنه منشغل حالياً بالثقافة الكورية الجنوبية، وبصدد تعلم لغتها.

ووصف شرودر نفسه بأنه "رجل سعيد"، وقال: "عندما تنظر إلى أصلي وتطوري، ستجد أنني حققت على المستوى المهني - كنت أريد أن أصبح محامياً - والسياسي نجاحاً أكثر مما كنت أتصوره لنفسي"، مضيفاً أنه يرى أنه عاش "حياة كاملة حقاً"، مشيراً إلى أنه لا يزال يتطلع إلى التعرف على أشياء جديدة تماماً.

يشار إلى أن شرودر تولى منصب المستشارية خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2005، وشغل على مدار ثماني سنوات منصب رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى. وعقب انتهاء مسيرته السياسية، تقلد شرودر مناصب اقتصادية، من بينها رئيس مجلس الإشراف والإدارة في شركة "روسنفت" الروسية العملاقة للطاقة المملوكة للدولة. ويتلقى شرودر الكثير من الانتقادات في ألمانيا بسبب نشاطه في روسيا. ويؤكد المستشار السابق باستمرار أن هذا أمر شخصي.

ر.ض/ع.ش (د ب أ)