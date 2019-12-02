 المساجد في افريقيا: معيار نفوذ وقوة لدول شرق أوسطية | سياسة واقتصاد | DW | 20.12.2019

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سياسة واقتصاد

المساجد في افريقيا: معيار نفوذ وقوة لدول شرق أوسطية

أبيض وأخضر أو أزرق وكبير أو صغير: العربية السعودية وتركيا وايران تشيد مئات المساجد في افريقيا وقسم منها أبنية ضخمة وعالية التكلفة. لكن أيديولوجيات المستثمرين لها عواقب واسعة.

Somalia Moschee der Islamischen Soldarität in Mogadishu (picture-alliance/AP Photo/F. A. Warsameh)

في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت 2019 تم افتتاح أكبر مسجد في جيبوتي، "مسجد عبد الحميد الثاني". تبلغ مساحة المسجد 13.000 متر مربع وسعته بحدود 6000 شخص. أما ارتفاع كل من المنارتين الشاقتين فيصل إلى 46 مترا. وبذلك يكون المسجد بمثابة عملاق في مدينة جيبوتي. وقد تم تزيين الجدران بمخطوطات عثمانية كلاسيكية. وفي الداخل تذكر ثريا كبيرة بإنارة المساجد التركية.

مختارات

ستطلق ألمانيا مشروعا تجريبيا اسمه "مساجد من أجل الاندماج" تقدم وزارة الداخلية من خلاله ملايين اليورهات لعشرات المساجد. ويهدف المشروع لدعم الإرشاد والعمل الاجتماعي وتعزيز الاتصالات بين المساجد ومحيطها المجاور. (15.11.2019)

مع اعتزام الحكومة الألمانية إلزام أئمة مسلمين مستقدمين من الخارج، بتحدث اللغة الألمانية، شككت أحزاب ألمانية بقدرة هذا الأمر وحده على الدمج المجتمعي. علماء مسلمون طالبوا بإلزام وعاظ الكنيسة بخطوة مماثلة. (08.11.2019)

اعتادت مساجد ألمانيا أن تستقبل الزوار في "يوم المسجد المفتوح"، وذلك في الثالث من أكتوبر كل عام بمناسبة "إعادة توحيد ألمانيا". أبواب نحو ألف مسجد مفتوحة هذا العام لكن في ظل تزايد القلق في صفوف المسلمين في ألمانيا. لماذا؟ (03.10.2019)

كبيرة وبراقة ـ علامة على المصداقية

هذه ليست صدفة: فخلف العلامة الجديدة توجد مؤسسة "ديانات" التركية الحكومية التي تعتبر المسجد علامة على ارتباط أقوى بين جيبوتي وتركيا. والجزء الأكبر من مواد البناء تم جلبه من تركيا بما في ذلك الحجر الطبيعي الموجود داخل المسجد. والفكرة نشأت في 2015 حين قال رئيس جيبوتي، اسماعيل عمر غيلي أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأنه يتمنى مسجدا بفن معماري عثماني. وهذا استثمار في مصلحة تركيا. " تركيا تتطلع إلى الظهور كقوة اسلامية كما تفعل العربية السعودية منذ عقود"، يقول خبير الإثنيات عبد الله سوناي من مركز لايبنيتس للمشرق الحديث في برلين. وتحاول تركيا ضمان تأثير أكبر لها في القارة من خلال استثمارات كبيرة. ومؤسسة "ديانات" مولت منذ نحو 45 عاما بناء أكثر من 100 مسجد ومؤسسة تعليمية في 25 بلدا على مستوى العالم، بينها جيبوتي وغانا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد. وشاركت تركيا في ترميم مساجد في افريقيا الجنوبية وبناء "مسجد نظامية" الذي يُعد أكبر مسجد في النصف الجنوبي من القارة الأفريقية. وحتى في ترميم "مسجد التضامن الاسلامي" في عاصمة الصومال مقديشو قدمت تركيا المساعدة. وهو أكبر مسجد في القرن الافريقي يتسع لـ 10.000 مصلي. "هكذا تكتسب بلدان السمعة وتبين للناس: "بمقدوركم أن تعولوا علينا، لدينا موارد جاهزة"، كما يقول سوناي. كبيرة ولامعة توجد تلك المساجد في أماكن لم تكن حتى مجهزة بالتيار الكهربائي.

اختبار للقوة بين بلدان الشرق

مسجد مقديشو تم تشييده في الأصل في عام 1987 بأموال من مؤسسة فهد بن عبد العزيز آل سعود، لأنه حتى العربية السعودية تستثمر في القارة الافريقية. "العربية السعودية تقوم بهذا منذ عشر أو عشرين سنة، إنهم يستثمرون في النيجر ونيجيريا ومالي. وعلى هذا النحو يعملون على إيجاد أماكن لنشر تأويلهم الديني للإسلام"، كما يقول سوناي.

فن معماري عثماني في جنوب افريقيا، مسجد نظامية بين جوهانسبورغ وبريتوريا

فن معماري عثماني في جنوب افريقيا، "مسجد نظامية" بين جوهانسبورغ وبريتوريا

"في المساجد يمكن نشر أي شكل من الأيديولوجيات ومن خلال الدين يمكن ممارسة التأثير والسلطة"، يقول بكاري سامبي، مدير معهد تيمبوكتو، وهو مركز أبحاث علمية في عاصمة السنغال دكار ويقوم بأبحاث في الراديكالية والنزاعات الدينية في أفريقيا. ويؤكد سامي بأن الدين في البلدان الافريقية استراتيجية فعالة لممارسة التأثير تستغلها تركيا وكذلك العربية السعودية. وحتى قطر وايران اكتشفتا هذه الإمكانية. فايران، كما يقول سامبي شيدت مساجد في السنغال وساحل العاج وغينيا. " إنه معيار للقوة بين بلدان الشرق الأوسط تجاه بعضها". وهذا ما يلاحظه مثلا في نيجيريا: فمنذ أن بدأت ايران الشيعية بالنشاط في الدول الافريقية الغربية تبني العربية السعودية مساجد هناك بشكل متزايد " للحفاظ على الناس في كنف السلفيين"، كما يقول سامبي. وفي نيجيريا تشعر الأقلية الشيعية بأنها مضطهدة وتواجه بانتظام اعتداءات وتحصل مواجهات عنيفة بين المؤسسات الشيعية والسنية.

المساجد كمنصات متنازع عليها

وينظر سوناي من مركز لايبنيتس للمشرق الحديث بانتقاد إلى حقيقة أنه ليس هناك في الغالب حاجة إلى أكثر من المال لبناء مسجد. "قبل فترة وجيزة كان بإمكان كل شخص يتوفر على الوسائل أن يبني مسجدا في النيجر. لم يكن هناك تنظيم". ويعيش أكثر من 21 مليون نسمة في البلاد 99 في المائة منهم مسلمون. "منذ 1990 تحولت المساجد إلى الأماكن المتنازع عليها في الأغلب"، يقول سوناي. وأحد الأسباب الرئيسية يتمثل في السلفية المتنامية والعديد من الشباب السلفيين شيدوا مساجدهم. "العربية السعودية تدعم التوجه الراديكالي في الاسلام"، يقول سوناي ويضيف: "بنت السعودية في النيجر مسجدا. وتم تأهيل طالب نيجيري كإمام هناك. ومنذ بعض السنوات يتولى دورا قياديا في المسجد، وهذا مهم لتقوية السلفية"، يقول سوناي الذي يصف ذلك "بالموارد البشرية."

بوكو حرام "والدبلوماسية المزدوجة"

التوجه السلفي القوي في افريقيا أدى إلى مشاكل كبيرة. " منذ التسعينات أي منذ أن بدأت العربية السعودية تدعم السلفية يوجد نزاعات أكثر"، يلاحظ سوناي. وفي نيجيريا ساهم التوجه الراديكالي في نشأة ميليشيا بوكو حرام الارهابية. وقد "استغل زعيمها السابق محمد يوسف مسجده لنشر أيدولوجية الجهاد. السعوديون ساندوا التوجه الراديكالي في غرب افريقيا" حسب سوناي.

مسلمون في بوركينا فاسو يؤدون صلاة عيد الفطر في العاصمة واداغودو

مسلمون في بوركينا فاسو يؤدون صلاة عيد الفطر في العاصمة واداغودو

وفي المقابل عانت مالي والنيجر الزوايا الصوفية من هذا التوجه الراديكالي، كما يقول الخبير سامبي لدويتشه فيله. ويُعتبر الصوفيون في غرب افريقيا متسامحين. ويهدف "السلفيون إلى تدميرهم"، كما يقول سامبي.

ورغم العدد المتفوق للصوفيين وتجذرهم التقليدي، فإن السلفية تكتسب الهيمنة ـ بسبب العربية السعودية والأموال وراء ذلك، كما يقول سامبي. وتدعي السعودية منذ سنوات أنها لا تتعاون مع السلفيين في افريقيا، لكن سامبي يتحدث عن "دبلوماسية مزدوجة": "الدولة تقول لن نقدم أي أموال لهذه الحركات الراديكالية. لكن منظمات خاصة وغنية تواصل تمويل هذه المساجد".

وفي دبلوماسية الدين الافريقية بدأ المغرب أيضا ينشط بشكل متزايد. فبتأسيس "معهد محمد السادس" بدأت البلاد في 2015 في مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة في الساحل بقراءة معتدلة للإسلام والمعروفة بالمدرسة المالكية. يؤهل هذا المعهد أئمة من غرب افريقيا، من بوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا. ومن مالي وحدها حصل 500 طالب على منحة دراسية. وهؤلاء يروون كيف ساعدهم المغرب بعد الدراسة في بناء أو إعادة بناء مساجد مدمرة، بكل تواضع ودون أبنية مرصعة ومزخرفة.

زيليا فروليش/ م.أ.م

  • Senegal Massalikul Jinaan-Moschee (AFP/SEYLLOU)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    مسجد مسالك الجنان في السنغال

    بتكلفة تزيد عن 33 مليون دولار (30 مليون يورو)، تم بناء مسجد "مسالك الجنان" في سبتمبر 2019. ويعتبر هذا المسجد الأكبر في غرب إفريقيا والقادرة على استيعاب 15 ألف مصلٍ بداخله، و15 ألف آخرين في ساحة المسجد الخارجية. الاسم مشتق من عنوان قصيدة للشيخ أحمد بامبا، مؤسس جماعة الإخوان في القرن التاسع عشر، والذي كان يحظى بمرتبة دينية عالية.

  • The Great Mosque of Kairouan, Tunisia, against a blue sky (Imago/Panthermedia)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    جامع القيروان الأكبر‎ في تونس

    يعتبر هذا المسجد الرائع، أحد أقدم أماكن العبادة في العالم الإسلامي، وربما الأقدم في أفريقيا. أسسه القائد العربي عقبة بن نافع ويمزج المسجد في هندسته بين عمارة ما قبل الإسلام والهندسة الرومانية والبيزنطية. يقع في مدينة القيروان، أحد موقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

  • Ghana Larabanga Moschee (Imago/UIG)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    مسجد لارابانكا في غانا

    يقع مسجد لارابانكا في قرية لارابانكا شمالي غانا. ويُعرف باسم "مكة غرب إفريقيا". وهو أقدم مساجد البلاد، وواحد من أقدم المساجد في غرب إفريقيا. تم تأسسه عام 1421. كما أدرج كواحد من أكثر 100 موقع معرض للخطر في العالم. وقد خضع مسجد لارابانكا للترميم عدة مرات، ما كان بمثابة إعادة إحياء لعملية البناء باستخدام الجص الطيني.

  • The Mosque of Touba in Senegal (Imago Images)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    مسجد توبا الكبير في السنغال

    تم بناء المسجد الكبير في توبا في عام 1887 من قبل أحمد بامبا، الشيخ الصوفي. إلا أن المسجد اكتمل رسميًا عام 1963، بعد وفاة بامبا في عام 1927، حيث دفن داخل المسجد الذي تديره حاليا أسرته. مسجد توبا الكبير يعتبر واحدا من أجمل مساجد العالم.

  • People sit in front of the Great Mosque of Djenne, Mali (Getty Images/AFP/M. Cattani)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    الجامع الكبير في جينيه (مالي)

    يعد المسجد الكبير في مدينة جينيه أكبر صرح مصنوع من الطوب اللبني في العالم. تم بناؤه في عام 1907 باستخدام أسلوب معماري فريد من نوعه كان معتمدا في أراضي الساحل في غرب إفريقيا، بالقرن الرابع عشر. في كل عام، يشارك سكان المدينة بترميم الأضرار الناجمة عن العوامل الطبيعية مثل تآكل الجدران وعوامل التعرية. ويحول السكان أعمال الترميم إلى مهرجان يستمتعون فيه بالموسيقى والطعام.

  • The Abuja National Mosque in Nigeria | Nigerianische Nationalmoschee (Imago Images/F. Stark)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    مسجد أبوجا الوطني في نيجيريا

    تم بناء هذا المسجد الجميل في عام 1984 ويعتبر المسجد المركزي في نيجيريا. لا يقتصر المسجد على زواره المسلمين فقط، بل إنه مفتوح أيضًا لغير المسلمين، باستثناء أوقات الصلوات. كما أنه يقابل المركز الوطني المسيحي، وذلك في دلالة رمزية على التآخي الديني.

  • Uganda National Mosque in Kampala (Imago/UIG)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    جامع أوغندا الوطني

    يعد المسجد الوطني الأوغندي في العاصمة كامبالا مثالاً على الهندسة المعمارية الحديثة للمسجد، حيث تم بناؤه في عام 2006 من قبل الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، حيث سمي باسمه لفترة. وبعد موته تمت إعادة تسميته. وهو أيضًا مقر المجلس الأعلى الإسلامي في أوغندا.

  • The Hassan II Mosque in Casablanca, overlooking the sea (picture alliance/Arco Images)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    مسجد الحسن الثاني في المغرب

    يقع مسجد الحسن الثاني في ساحل مدينة الدار البيضاء، بالمغرب. تم الانتهاء من أعمال البناء في عام 1993، وكان حتى وقت قريب أكبر مسجد في القارة الأفريقية وثالث أكبر مسجد في العالم. تم بناء المسجد احتفالا بالذكرى الستين لميلاد الملك الحسن الثاني السابق. ويتميز بموقعه المذهل المطل على المحيط استنادا إلى آية من القران الكريم "وكان عرشه على الماء".

  • The Great Mosque of Algiers (Getty Images/R. Kramdi)

    المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

    مسجد الجزائر الأعظم

    يتواجد في العاصمة الجزائر، تم الانتهاء من أعمال البناء هذا العام (2019)، وذلك بعد سبع سنوات بتكلفة تزيد عن مليار دولار (915 مليار يورو). وهو حصيلة جهد عالمي: تم تمويله من قبل الحكومة الجزائرية، أما تصميمه المعماري فكان من قبل مهندسين ألمان، وتولت شركة هندسة البناء الحكومية الصينية عملية الإنشاء. يبلغ طول المأذنة 265 مترًا (869 قدمًا) ما يجعلها أطول بناء في إفريقيا. الكاتب (إنكه موليز/ أ د خ)


مختارات

المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

افتتح في العاصمة السنغالية داكار، أكبر مسجد في غرب إفريقيا، بيد أن القارة الإفريقية تضم العديد من الصروح الدينية والمساجد المبنية منذ مئات السنين، ليشهد كل مسجد على حقبة زمنية مختلفة. (28.09.2019)  

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