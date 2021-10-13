المساجد في ألمانيا

يكفل الدستور الألماني مبدأ حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية. وبهذا يحق للمسلمين أيضا بناء مساجد في كل مكان بشرط الحصول على رخص تنظيمية معينة. توجد في ألمانيا مئات المساجد. بعضها بطراز معماري فريد.

توجد في ألمانيا مئات المساجد الصغيرة (حوالي 3000 مسجد صغير، وحوالي 230 مسجد كبير). العديد من المساجد تعتبر أشبه بتحف معمارية تلفت الأنظار، كمسجد المركز في دويسبورغ ومسجد الإمام علي في هامبورغ، وكذلك مسجد قيد البناء في مدينة كولن.