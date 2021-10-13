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المساجد في ألمانيا

يكفل الدستور الألماني مبدأ حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية. وبهذا يحق للمسلمين أيضا بناء مساجد في كل مكان بشرط الحصول على رخص تنظيمية معينة. توجد في ألمانيا مئات المساجد. بعضها بطراز معماري فريد.

توجد في ألمانيا مئات المساجد الصغيرة (حوالي 3000 مسجد صغير، وحوالي 230 مسجد كبير). العديد من المساجد تعتبر أشبه بتحف معمارية تلفت الأنظار، كمسجد المركز في دويسبورغ ومسجد الإمام علي في هامبورغ، وكذلك مسجد قيد البناء في مدينة كولن.

In Deutschland wurden wegen des Coronavirus-Ausbruchs fast zwei Monate lang stillgelegte Moscheen zum Gottesdienst wiedereröffnet. Eines der ersten Morgengebete fand in der DITIB-Moschee in Köln statt.

صوت آذان مساجد مدينة كولونيا يثير جدلا واسعا في ألمانيا! 13.10.2021

أطلقت مدينة كولونيا الألمانية مشروعا يسمح لمساجد المدينة بإسماع صوت آذان الصلاة أيام الجمعة عبر مكبرات الصوت، في خطوة أثارت جدلا واسعا. تزامنا مع نقاش متجدد حول مكانة الإسلام وقدرته على الاندماج في المجتمع الألماني.

Eine Frau und ihre zehn Monate alte Tochter besichtigten am 03.10.2015 während des Mittagsgebets am Tag der offenen Moschee die Merkez-Moschee in Duisburg (Nordrhein-Westfalen). Bundesweit mehr als 1000 Moscheen bieten an diesem Tag Führungen, Vorträge und Ausstellungen an. Foto: Monika Skolimowska/dpa ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung.

يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط! 04.10.2021

قبل 25 عاما أطلق مسلمو ألمانيا فعاليات "يوم المسجد المفتوح" واختاروا له يوم الوحدة الألمانية (الثالث من تشرين أول/ أكتوبر) من كل عام، حيث تفتح المساجد أبوابها أمام الزوار للتعريف بالإسلام، لكن عددهم تراجع قليلا هذا العام
Lehrer Merdan Günes steht mit Kindern, die in der Grundschule Ludwigshafen-Pfingstweide am islamischen Religionsunterricht teilnehmen, an einer Tafel (Foto vom 09.12.2010). Lernen mit dem Koran: Der islamische Religionsunterricht an den rheinland-pfälzischen Schulen soll ausgebaut werden. An der Pilotschule fällt die Bilanz positiv aus. Foto: Ronald Wittek dpa/lrs (zu lrs-Korr Reise um die Kaaba: islamischer Religionsunterricht wird ausgebaut vom 13.12.2010)

بين التأييد والرفض.. "التربية الإسلامية" في المدارس الألمانية 17.07.2021

عاد موضوع الإسلام ومكانته في ألمانيا إلى الواجهة على خلفية دعوى أمام المحكمة الدستورية بولاية بافاريا التي أقر برلمانها تدريس مادة "التربية الإسلامية". وهناك من يرى في القرار إنجازاً، فيما يرى فيه آخرون "خدعة" لا أكثر.
23.11.2018, Berlin: Ein Mann betet in der Mevlana-Moschee in Kreuzberg. Die Mevlana-Moschee war 2014 nach einem Brandanschlag ausgebrannt. Foto: Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

سياسيون ألمان بارزون يطالبون بإنشاء "سجل مراقبة" في المساجد 31.01.2021

من أجل كبح جماح أنشطة الإسلاميين المتشددين في ألمانيا بقوة أكبر، يطالب سياسيون بالاتحاد المسيحي الحاكم في برلين، بعمل سجل للمساجد، ويفترض لأجل ذلك توسيع صلاحيات جهاز حماية الدستور، الاستخبارات الداخلية بألمانيا.

03.10.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Besucher besichtigen am Tag der offenen Moschee die Zentralmoschee der Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion. Aufgrund der aktuellen Umstände müssen sich Besucherinnen und Besucher auf Hygiene-Maßnahmen und Einhaltung von Abstandsregeln einstellen. Foto: Henning Kaiser/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

عودة الجدل في ألمانيا حول تمويل المساجد وتأهيل الأئمة 12.11.2020

مسألة تمويل المساجد وتأهيل الأئمة قضية قديمة جديدة في ألمانيا ما يكاد يخفت النقاش حولها حتى يعود إلى الواجهة. بمناسبة انعقاد مؤتمر الإسلام وعقب عمليات إرهابية نفذه متشددون في دول أوروبية، عاد النقاش إلى الواجهة حاليا.
04.05.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Ein Mann besprüht den Teppich in der Abu-Bakr-Moschee in Frankfurt nach dem Mittagsgebet mit Desinfektionsmittel. Zum Mittagsgebet durfte die Moschee erstmals seit acht Wochen wieder öffnen. Aus Hygiene-Gründen hat der Moschee-Vorstand verfügt, dass die Betenden neben dem obligatorischen Mundschutz auch ihren eigenen Gebetsteppich mitbringen müssen. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا 03.10.2020

قبل 23 عاما أطلق مسلمو ألمانيا "يوم المسجد المفتوح" واختاروا له يوم الوحدة الألمانية (الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر) من كل عام، حيث تفتح المساجد أبوابها لتعريف الزوار بالإسلام، لكن كورونا في 2020 ألقى بظلاله على الحدث.
21.03.2019 Ditib Zentralmoschee Bonn Hochstadenring 43, 53119 Bonn

خطة من 16 نقطة لإعادة فتح المساجد في ألمانيا بشكل تدريجي 04.05.2020

يحاول مجلس التنسيق الإسلامي بألمانيا إعداد أعضائه من الجمعيات الإسلامية من أجل إعادة فتح المساجد من جديد بشكل تدريجي. ومن المتوقع بداية من السبت 9 مايو/ أيار أن تدخل العملية حيز التنفيذ. وأعد المجلس لذلك خطة من 16 نقطة.
21.02.2020 HANAU, GERMANY - FEBRUARY 21: People gather in front of the Arena Bar + Cafe to commemorate the victims of the recent shooting on February 21, 2020 in Hanau, Germany. On the night of February 19 a local man named Tobias Rathjen shot dead nine people in Hanau before likely turning the gun on his mother and himself. Police suspect a right-wing motive to the crime. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

تعويضات مالية عاجلة لذوي ضحايا هجوم هاناو 22.02.2020

أعلنت الحكومة الألمانية عن نيتها صرف تعويضات مالية عاجلة لذوي ضحايا اعتداء هاناو الإرهابي. هذا في وقت اشتكت جمعيات إسلامية من "تقليل" الساسة الألمان من خطر مشكلة العداء للإسلام، مطالبين بحماية أفضل للجالية المسلمة.
HANAU, GERMANY - FEBRUARY 20: German Interior Minister Horst Seehofer (R) and Prime Minister of Hesse Volker Bouffier visit the scene outside the Midnight hookah bar, one of two bars targeted by a gunman last night, on February 20, 2020 in Hanau, Germany. A total of 11 people are confirmed dead after an attacker reportedly shot and killed nine people starting around 10pm in two different shisha bars in Hanau. Police later discovered the suspected shooter and another person dead in the suspect's apartment. (Photo by Lukas Schulze/Getty Images)

وزير الداخلية الألماني: جريمة هاناو "هجوم إرهابي بدافع عنصري" 21.02.2020

أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن تصنيف اعتداء هاناو يندرج تحت إطار الإرهاب اليميني المتطرف. الوزير حذر من تكرار مثل هذا الهجوم، وقال إنه سيزيد من الحراسات الأمنية، ولا سيما على المساجد.
15.02.2020, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Eine Person wird von Polizisten in den Bundesgerichtshof gebracht. Einen Tag nach der Zerschlagung einer mutmaßlichen rechten Terrorzelle sind die ersten Festgenommenen in Karlsruhe zu Haftrichtern des Bundesgerichtshofs (BGH) gebracht worden. Die Vorführungen hätten wie geplant am Samstagvormittag begonnen, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft auf Anfrage. Die Ermittlungsrichter entscheiden, ob die insgesamt zwölf Verdächtigen in Untersuchungshaft kommen oder jemand freigelassen werden muss. Foto: Uli Deck/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا ـ بعد اكتشاف خلية متطرفة.. لماذا هذه الكراهية تجاه المسلمين؟ 18.02.2020

أثار تخطيط مجموعة يمينية متطرفة لتنفيذ هجمات واسعة النطاق ضد المساجد في ألمانيا تساؤلات حول مدى خطر اليمين المتطرف على المسلمين في البلاد. فما الذي يولد الكراهية ضد المسلمين وماذا يمكن فعله للحد من التهديدات المتطرفة؟
21.03.2019 Ditib Zentralmoschee Bonn Hochstadenring 43, 53119 Bonn

الداخلية الألمانية تعتزم دعم عشرات المساجد بملايين اليوروهات 15.11.2019

ستطلق ألمانيا مشروعا تجريبيا اسمه "مساجد من أجل الاندماج" تقدم وزارة الداخلية من خلاله ملايين اليورهات لعشرات المساجد. ويهدف المشروع لدعم الإرشاد والعمل الاجتماعي وتعزيز الاتصالات بين المساجد ومحيطها المجاور.

ARCHIV 26.05.2015 ++++++ Muslime beten am 26.05.2015 im Gebetsraum der DiTiB-Moschee in Stuttgart (Baden-Württemberg). (zu «Welt»: In Deutschland predigen 970 aus der Türkei entsandte Imame vom 24.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religionen e.V. Copyright: picture-alliance/dpa/D. Naupold

انتقادات حزبية لخطة حكومية تلزم أئمة المساجد تعلم الألمانية 08.11.2019

مع اعتزام الحكومة الألمانية إلزام أئمة مسلمين مستقدمين من الخارج، بتحدث اللغة الألمانية، شككت أحزاب ألمانية بقدرة هذا الأمر وحده على الدمج المجتمعي. علماء مسلمون طالبوا بإلزام وعاظ الكنيسة بخطوة مماثلة.
22.07.2019, Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Mit Absperrband ist der Zugang zur Merkez-Moschee versperrt. Die Ditib-Moschee in Duisburg ist nach einer Bombendrohung am Montag geräumt, weiträumig abgesperrt und durchsucht worden. Am Vormittag sei eine Drohung per E-Mail eingegangen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Man gehe von einem rechtsextremistischen Hintergrund aus. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

جمعيات إسلامية ألمانية تدين تهديد المساجد بالقنابل 23.07.2019

إثر تلقي العديد من المساجد في ألمانيا تهديدات بوجود قنبلة بداخلها، تبين فيما بعد بأنها تهديدات كاذبة، دعت جمعيات إسلامية الدولة والسلطات الأمنية على أخذ تلك التهديدات على محمل الجد وتوفير ظروف آمنة للمصلين في المساجد.
Die ehemalige Kapernaumkirche in Hamburg-Horn wird zur Al Nour Moschee umgebaut | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Der Turm einer neuen Moschee der Al-Nour-Gemeinde mit dem goldenen arabischen Schriftzug für Allah ist am 26.05.2016 in Hamburg-Horn hinter Bäumen zu sehen. Hamburg braucht nach Ansicht der Grünen mehr Moscheen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa (zu dpa Raus aus dem Hinterhof: Grüne und Muslime wollen Stadtteilmoscheen vom 29.05.2016) | Verwendung weltweit

ألمانيا..امتعاض ومعارضة لشراء كنائس وتحويلها لمساجد 02.06.2019

شراء مسلمين دور عبادة مسيحية يعطي أبرز الشعارات الشعبوية ترياق الحياة: خطر "أسلمة أوروبا". كيف ينظر قادة رأي وفاعلون في الجاليات المسلمة للأمر؟ وماذا عن الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية والرأي العام الألماني؟
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine türkische Schülerin mit Kopftuch nimmt 27.01.2009 am Unterricht in einer Schule teil. An einem der muslimischen Feiertage sollten nach Ansicht des Bundesvorsitzenden der Türkischen Gemeinde, Kenan Kolat, alle Schüler in Deutschland frei haben. «Ich fände es gut, wenn man an einem Tag, etwa dem muslimischen Opferfest zum Ende des Ramadans, allen Kindern frei gibt», sagte Kolat der «Berliner Zeitung» (Ausgabe vom 13.10.2009). Foto: Bernd Thissen (zu dpa 4459 vom 12.10.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

مع اقتراب رمضان.. صوم الأطفال يقلق ساسة وأطباء في ألمانيا 03.05.2019

هل للصوم تأثير صحي سلبي على الأطفال؟ في نظر أطباء وساسة ألمان، نعم. لذلك هناك مطالب من جهات مختلفة بعدم إلزام أطفال المدارس بالصيام لتفادي تأثير الصيام على جسم الأطفال وتحصيلهم الدراسي.
Mittwoch, 20. März 2019+++Interreligiöses Friedensgebet in Berlin für die Opfer des Massakers in Moscheen im neuseeländischen Christchurch. (c) DW/Christoph Strack

وجهة نظر: بعد أسبوع من اعتداء كريستشيرش ..علينا الذهاب إلى المسجد 21.03.2019

بعد الاعتداء الإرهابي في نيوزيلندا يزداد القلق بين المسلمين في ألمانيا من حصول أعمال عنف. الصحفي في DW كريستوف شتراك يقترح في تعليقه إصدار إشارة تضامن.
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