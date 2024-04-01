  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
علومعالمي

المريخ - العيش على الكوكب الأحمر؟

١٢ أبريل ٢٠٢٤

هبط الروبوت "بيرسيفيرانس” في شباط/فبراير 2021 على سطح المريخ دون صعوبات. لم يكن نجاح المهمة أمرا طبيعيا. يظهر الفيلم العمل الصعب في تطوير الروبوت وحتى هبوطه الناجح.

https://p.dw.com/p/4efzL

الروبوت الجديد الذي أرسلته وكالة ناسا إلى المريخ يسمى " بيرسيفيرانس" ما معناه "القدرة على التحمل". ومن المفترض أن يبحث عن مؤشرات لحياة سابقة على الكوكب الأحمر، وهي مهمة هامة وطموحة. استغرق تصميم مركبة الروبوت والمروحية الصغيرة بدون طيار عدة سنوات. يتتبع الفيلم الوثائقي تطور المركبة حتى هبوطها في فوهة جيزيرو على سطح المريخ في 18 تشرين الثاني/فبراير 2021. أثبتت المهمة نجاحها الكامل: لقد هبط الروبوت بشكل جيد، وجميع الأدوات الموجودة على متنه تعمل بشكل سلس، يرسل الروبوت صورا عالية الدقة من المريخ. لكن الطريق كان طويلا وصعبا على فرق تطوير الروبوت. على سطح المريخ يأخذ الروبوت "بيرسيفيرانس" عينات من سطح الفوهة التي هي عبارة عن دلتا لنهر جاف، حيث يشتبه بوجود آثار جيولوجية لحياة سابقة، آثار في الصخور تدعى البصمات الحيوية. يأمل العلماء في اكتساب معرفة أكثر حول أية حياة ما على المريخ. من المفترض أن يتم نقل هذه العينات إلى الأرض بعد سنوات من أجل تقييمها. تقوم المروحية الصغيرة "إنجينيويتي" التي يبلغ وزنها قرابة ألفي غرام، والتي أرفقت مع العربة المتنقلة بعدد من الرحلات التجريبية. إنها الأولى من نوعها في العالم على كوكب آخر. تكمن مهمة أخرى لـلروبوت في اختبار تقنية استخلاص الأكسجين من الغلاف الجوي. لذلك يأمل المهندسون أن يتمكن الجهاز من استخدام الغاز كوقود - أو الحصول على الأكسجين من أجل تزويد رحلات المريخ المستقبلية المأهولة.

تخطي إلى الجزء التالي قصص مشابهة من عالمي

قصص مشابهة من عالمي

Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
تخطي إلى الجزء التالي المزيد من علوم من أرجاء العالم

المزيد من علوم من أرجاء العالم

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

كيف نحافظ على صحة أطفالنا

ما مكونات وجبة الإفطار المثالية للأطفال وما الرياضات المناسبة لهم، وما دور الثناء على ثقتهم بأنفسهم؟
علوم١١ أبريل ٢٠٢٤26:06 دقيقة
Symbolbild Essbare Verpackungen

إنزيم للتخلص من البلاستيك في البحار

في هذا العدد سنكشف لكم عن إنزيم يفتت البلاستيك في مياه البحر وعن آواني صالحة للأكل وعبوات تغليف مصنوعة من قشر البيض.
علوم٨ أبريل ٢٠٢٤26:06 دقيقة
DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحة الرجال

كيف تقوم بالفحص الذاتي لسرطان الخصية؟ كيف يحدث ضعف الانتصاب؟ ومتى يجب على الرجال الذهاب إلى الطبيب؟
علوم٤ أبريل ٢٠٢٤26:06 دقيقة
المزيد
تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Sendungslogo "DokFilm" arabisch

وثائقي

أفلام وثائقية وريبورتاجات يومية من ألمانيا وسائر أنحاء العالم في دائرة الضوء. بحث عن كثب في خلفيات القضايا، وقصص مثيرة من مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والطبيعة والتاريخ والرياضة. تنوع في المواضيع ومشاهد رائعة وصور شيقة. أفلام وثائقية مدتها نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة.

الانتقال إلى برنامج وثائقي