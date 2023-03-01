 المركزي الأوروبي يؤكد استمرار التضخم على المدى المنظور | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.03.2023

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المركزي الأوروبي يؤكد استمرار التضخم على المدى المنظور

أكد البنك المركزي الأوروبي أن التضخم الأساسي سيظل مرتفعا على المدى المنظور، مجددا عزمه على مواصلة اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادته إلى مستوى اثنين بالمئة، مع توقع رفع سعر الفائدة قريبا بنسبة خمسين نقطة إضافية.

كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (فرانكفورت، 15 ديسمبر 2022)

كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (فرانكفورت، 15 ديسمبر 2022)

قالت كريستين لاغارد رئيسة  البنك المركزي الأوروبي  إن التضخم الأساسي في  منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو  سيظل مرتفعا على المدى القريب ومن ثم فإن رفع البنك  لسعر الفائدة  بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر أصبح أكثر ترجيحا بشكل متزايد.

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ورفع المركزي الأوروبي بالفعل الفائدة بثلاث نقاط مئوية منذ يوليو/ تموز الماضي وتعهد بإقرار زيادة بنصف نقطة مئوية أخرى في 16 مارس/ آذار.

وقالت لاغارد لمجموعة فوسينتو الإعلامية الإسبانية إن الزيادة المشار إليها أصبحت حاليا "مرجحة جدا جدا" وحذرت من أن  التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، قد يظل مرتفعا بصورة مزعجة حتى مع انخفاض معدل التضخم الإجمالي في الأشهر المقبلة.

ونقلت المجموعة عن لاغارد اليوم الأحد (الخامس من مارس/ آذار 2023) قولها: "على المدى القصير، سيكون التضخم الأساسي مرتفعا". ونبه عدد من صناع السياسات مؤخرا إلى أن رفع المركزي الأوروبي للفائدة يجب أن يستمر حتى يبدأ التضخم الأساسي في الانخفاض نحو المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

وارتفع التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي عند 5.6 بالمئة الشهر الماضي ويخشى بعض صناع السياسيات من أن الزيادة ترجع لزيادة في الأجور في قطاع الخدمات مما يجعل نمو الأسعار أكثر قابلية للاستمرار ويزيد من صعوبة كبحه.

 ح.ز/ ع.غ (رويترز)

كيف يعمل البنك المركزي الأوروبي؟

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