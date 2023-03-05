 المركزي الأوروبي ـ ربع قرن من النجاحات والإخفاقات والتحديات | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.05.2023

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سياسة واقتصاد

المركزي الأوروبي ـ ربع قرن من النجاحات والإخفاقات والتحديات

خلال 25 عاماً مرت على تأسيسه، واجه البنك المركزي الأوروبي عدداً كبيراً من المشكلات، نجح في تجاوزها بالفعل لكنه لا يزال في صراع من أجل تحقيق الهدف الأكثر أهمية: استقرار اليورو. فكيف هو حال البنك في ذكرى يوبيله الفضي؟

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا - أرشيفية

يصارع البنك التضخم المرتفع باستمرار من أجل تحقيق هدفه الأسمى وهو استقرار اليورو لملايين المواطنين في 20 دولة

أثبت البنك المركزي الأوروبي في الأعوام الماضية قدرته على التصرف حيث تمكن من اجتياز أزمات مثل الأزمة المالية وأزمة الديون وأزمة كورونا، ولا يزال البنك بعد مضي 25 عاماً على تأسيسه يصارع من أجل تحقيق هدفه المحوري ألا وهو تحقيق استقرار اليورو، العملة الأوروبية الموحدة.

مختارات

"أبطال الأزمة"

قبل تسعة أعوام أشادت كريستين لاغارد الرئيس الحالي للبنك المركزي الأوروبي والمدير السابق لصندوق النقد الدولي بمسؤولي البنك المركزي الأوروبي ووصفتهم بأنهم "أبطال الأزمة". وبحكم منصبها الحالي على رأس المركزي الأوروبي أصبحت السياسية الفرنسية نفسها مديرة للأزمات.

وتحل في مطلع حزيران/يونيو المقبل الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس البنك المركزي الأوروبي وهو يصارع حالياً التضخم المرتفع باستمرار من أجل تحقيق هدفه شديد الخصوصية وهو استقرار اليورو لملايين المواطنين في 20 دولة تطبق العملة الأوروبية الموحدة.

بدأ تاريخ  البنك المركزي الأوروبي  في صيف عام 1998 بالتوصل إلى حل توافقي أوروبي نموذجي وهو عدم إسناد رئاسة البنك المركزي المشترك الجديد والذي يقع مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية إلى شخصية من ألمانيا أو فرنسا، وهما أكبر اقتصادين في منطقة اليورو بل تم إسناد هذا المنصب إلى الهولندي فيم دويزنبرغ.

وبغض النظر عن الصراع الذي دار على المناصب الكبرى في المصرف، فإن الأوروبيين تمكنوا من خلال تأسيسه من تنفيذ واحد من أهم المشاريع في تاريخهم الاقتصادي بأسلوب عقلاني للغاية.

العمل على استقرار اليورو

وفي الخامس والعشرين من أيار/مايو 1998 عينت حكومات الدول الإحدى عشرة الأعضاء في منطقة اليورو رئيس البنك المركزي الأوروبي ونائبه والأعضاء الأربعة الآخرين في المجلس التنفيذي للبنك. ودخل تعيينهم حيز التنفيذ بحلول أول حزيران/يونيو 1998 إيذاناً بقيام البنك.

انفراج في الأسواق بعد تدابير دعم كريدي سويس

وبدوره لم يترك الرئيس التأسيسي للبنك المركزي الأوروبي، دويزنبرغ، مجالاً للشك حول المقصد الذي يعني المؤسسة الوليدة في المقام الأول ألا وهو نيل ثقة المواطنين في أن العملة الموحدة ستكون على نفس درجة الاستقرار التي كان يتمتع بها قبلها المارك الألماني، والفرنك الفرنسي ، والغولدن والخولده الهولندية، وغيرها.

وكتب دويزنبرغ لمحافظي البنوك المركزية المستقلين في كتب الضيوف لرؤساء البنوك المركزية في دول اليورو:" اليورو عملتكم، وبمقدوركم أن تثقوا في أنه سيحافظ على قيمته".

مهمة صعبة جديدة

وفي الماضي القريب كان البنك المركزي الأوروبي على موعد مع مهمة صعبة جديدة، وذلك عندما أخذ معدل التضخم في تشرين الأول/أكتوبر 2022 في التسارع ليصل إلى قيمة قياسية بـ 6ر10% وهي قيمة شديدة البعد عن هدف الـ 2% الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيقه على المدى المتوسط من أجل استقرار اليورو. وواجه البنك هذا التطور بسلسلة من رفع لأسعار الفائدة.

 ومع ذلك استمر ارتفاع معدل التضخم مدفوعا بالدرجة الأولى بارتفاعات أسعار الطاقة والمواد الغذائية في أعقاب وقوع الحرب الروسية على أوكرانيا، الأمر الذي جعل مسؤولي البنك المركزي يسألون أنفسهم مراراً بشكل نقدي حول ما إذا كانوا تمسكوا لفترة أطول من اللازم بسياسة الأموال الرخيصة التي شملت شراء سندات حكومية بمليارات اليورو بعد الأزمة المالية في 2008/2007

وعلى الصعيد الداخلي، واجه البنك صعوبات تمثلت في وجود خلل في التصميم في وحدة العملة، ويرجع ذلك الخلل إلى أن الأوروبيين طبقوا عملة مشتركة دون أن تكون لديهم سياسة مالية ونقدية مشتركة.

"مشكلة هائلة"

وكان كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي الأوروبي أوتمار إيسينغ قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 إن عدم تجانس دول اليورو وبالتالي اختلاف مصالحها يمثل مشكلة هائلة بالنسبة للسياسة النقدية المشتركة.

ومع أنه لا يتعين على محافظي البنوك المركزية الوطنية أن يمثلوا المصالح الوطنية داخل مجلس البنك المركزي الأوروبي، فإن إيسينج يرى أنه " عندما يلعب شراء السندات الحكومية مثل هذا الدور المهيمن في سياسة البنك المركزي الأوروبي،  عندئذ سيصبح من الصعب للغاية تنحية المصالح الوطنية جانباً".

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (Reuters/K. Pfaffenbach)

    تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو

    البنك المركزي الأوروبي يكشف الستار عن أوراقه المالية الجديدة. إيف ميرش وهو عضو في إدارة البنك المركزي الأوربي يتابع بإعجاب مساعدتيه وهما تميطان اللثام عن الفئات النقدية الجديدة التي ستدخل حيز التعامل ابتداء من العام المقبل.

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (Reuters/K. Pfaffenbach)

    تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو

    خلال تقديمه للأوراق النقدية الجديدة قال إيف ميرش "عملة اليورو هي رمز لأوروبا". وستحل الأوراق المالية الجديدة من فئة 100 و200 يورو محل القديمة، في حين سيتم وقف إصدار الأوراق المالية من فئة 500 يورو. وابتداء من 2019 سيصبح بإمكان 340 مليون شخص في منطقة اليورو التعامل بالأوراق البنكية الجديدة.

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (Reuters/K. Pfaffenbach)

    تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو

    أكثر من الشكل أو الملائمة للعصر، تم التركيز أكثر في الأوراق البنكية الجديدة على جعلها أكثر أمانا بشكل يصعب تزييفها. لكن التجارب أثبتت أن المحتالين والمجرمين بدورهم سرعان ما يطورن تقنيات جديدة تواكب هذه التغيرات.

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (Reuters/K. Pfaffenbach)

    تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو

    في الأوراق البنكية الجديدة تم تغيير لون رقم المبلغ المالي المطبوع عليها، من الأخضر الزمردي إلى الأزرق القاتم. أما اللون العام فلم يتغير. فالورقة النقدية من فئة 100يورو ظلت محافظة على لونها الأخضر وورقة 200 يورو على لونها الأصفر والبني. والجديد هو أن حجم الورقتين النقديتين الجديدتين هو نفس حجم الورقة النقدية من فئة 50 يورو.

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (picture-alliance/dpa/H. Punz)

    تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو

    على المرء أن يدقق النظر ليفرق بين الأوراق المالية الجديدة والقديمة. لكن الأهم هو أنه نادرا ما يتم تزويرها. نتمنى أن نكون محظوظين بامتلاك نسبة كبيرة من هذه الأوراق النقدية الجديدة ابتداء من العام المقبل. ديرك كاوفمان/ هشام الدريوش


وكثيراً ما تعرضت سياسة البنك المركزي الأوروبي لانتقادات ولاسيما من ألمانيا. فعلى سبيل المثال كان فرانك شيفلر المختص بالسياسة المالية في الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم الحالي في ألمانيا قال في صيف :2011" إذا استمر البنك المركزي الأوروبي على هذا النحو، فإنه قريبا سيشتري دراجات قديمة أيضاً ويُصْدِر نظير ذلك أوراقاً نقدية جديدة".

وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا نظرت مراراً في قرارات للبنك المركزي الأوروبي، لكن إجراءات التقاضي هذه كانت دائماً ما تأتي بعد أن تكون هذه القرارات خلقت حقائق على الأرض منذ فترة طويلة.

وسائل مضادة في مواجهة الأزمات

وربما كان الإيطالي ماريو دراغي الذي سبق لاؤغارد في رئاسة البنك المركزي الأوروبي هو أكثر من أظهر على نحو معبر للغاية مدى التأثير الكبير الذي يتمتع به البنك، وكان دراغي وعد في السادس والعشرين من تموز/يوليو 2012 بأن " البنك سيفعل كل ما يلزم من أجل إنقاذ اليورو".

 وأضاف:" مهما كلف الأمر". وقد أدى هذا القرار الفوقي القاطع للرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي إلى استقرار منطقة اليورو في أعمق أزمة في التاريخ الحديث للبنك عندما فشلت الحكومات في اتخاذ قرارات سريعة، وهذا ما شهد به لدراغي حتى منتقدوه.

وسواء كانت الأزمة هي أزمة مالية، أو أزمة ديون، أو أزمة جائحة كورونا، فإن البنك المركزي الأوروبي الذي عمل كفريق إطفاء أزمات أظهر إبداعا في استخدام الوسائل المضادة في مواجهة مثل هذه الأزمات.

وتفنن مسؤولو البنك في إعداد برامج مختلفة لشراء السندات من برنامج (أو إم تي) - المعاملات النقدية الصريحة - وبرنامج (ايه بي بي) - شراء الأصول - وبرنامج (بي إي بي بي) - شراء الطوارئ الوبائية ، وأمدوا البنوك بقروض رخيصة وخفضوا سعر الفائدة إلى مستوى قياسي بـ "صفر في المئة" وفرضوا فوائد سلبية على الودائع بالشكل الذي جعل المصارف تشكو من الفوائد العقابية وجعل المدخرين يشعرون بأن ودائعهم عرضة للمصادرة.

وها نحن الآن نشهد الصراع مع التضخم ومخاوف العديد من الناس من عدم كفاية ما لديهم من مال لنفقاتهم الضرورية. وأكدت ايزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في الخريف الماضي أن " الناس بمقدورهم الاعتماد على البنك المركزي الأوروبي في عودة التضخم إلى الانخفاض مرة أخرى"، وقالت:" سنؤدي مهمتنا وسنعمل من أجل استقرار الأسعار".

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)

  • Gelddruck Falschgeld

    أوراق اليورو الجديدة من القطن وصعبة التزوير

    تنتشر في الأسواق كثير من نقود اليورو الورقية المزيفة رغم رموز الأمان الكثيرة التي تحملها. وتم اكتشاف أكبر عدد من العملات المزيفة من اليوروهات العام الماضي، منذ بدء العمل بالعملة سنة 2002. وسجل البنك المركزي الأوروبي 900 ألف عملة ورقية مزيفة في مختلف أنحاء العالم. ما دعا البنك الأوروبي إلى إصدار نسخ نقدية جديدة .

  • EZB Präsentation der neuen 50-Euro-Banknote

    أوراق اليورو الجديدة من القطن وصعبة التزوير

    بدأ البنك المركزي الأوروبي بإصدار النسخ الجديدة من العملات النقدية لمحاربة تزييف العملة. وأصدر البنك في سنة 2013 نسخة من فئة 5 يورو وتبعها في عام 2014 بنسخة 10 يورو، وفي 2015 نسخة من فئة 20. أما في عام 2017 فيصدر البنك نسخة جديدة من فئة 50 يورو. وستتبعها فئات 100 و 200 يورو في عام 2018. أما النسخة الجديدة من فئة 500 فكان من المفترض أن تنزل في عام 2019، لكن البنك الأوروبي أوقف إصدارها.

  • Symbolbild Baumwollfeld

    أوراق اليورو الجديدة من القطن وصعبة التزوير

    القطن يشكل الأساس للعملات الورقية الجديدة، وذلك بسبب إمكانية تمدد القطن مقارنة بالورق الاعتيادي. وكذلك عدم تلف القطن عند تعرضه للماء. وتستعمل الألياف القطنية القصيرة في صنع العملات الورقية.

  • Gelddruck Giesecke & Devrient Rundsiebpapiermaschine

    أوراق اليورو الجديدة من القطن وصعبة التزوير

    تقوم آلات خاصة بتبييض القطن وغسله وتحويله إلى ورق. وطريقة دمج وعمل القطن سرية. إذ تقوم آلات خاصة بتحويل عجينة القطن إلى قطع طويلة من الورق. وتحمل العجينة رموز الأمان والعلامات المائية.

  • Gelddruck Giesecke & Devrient Folienapplikation

    أوراق اليورو الجديدة من القطن وصعبة التزوير

    العملة النقدية الجديدة من فئة 50 يورو تحمل أكثر من 10 رموز أمان، لجعلها صعبة التقليد. ومن رموز الأمان المستخدمة في الأوراق النقدية الرقاقات الفسفورية الخاصة التي تقوم مطبعة "غيسيكه وديفرينت" الألمانية بإضافتها للعملة.

  • Gelddruck Giesecke & Devrient Drucksaal

    أوراق اليورو الجديدة من القطن وصعبة التزوير

    إضافة الألوان للعملات عملية معقدة تتم أيضا في مطبعة النقود. فمثلا يتم إضافة 10 كيلوغرامات من الألوان لكل 400 ألف ورقة نقدية من فئة 20 يورو. ومن ثم ترسل الأوراق إلى آلات خاصة تزن نحو 80 طنا تقوم بإضافة أختام أمان لا يمكن تقليدها وأرقام فسفورية تتغير ألوانها عند تعرضها للضوء.

  • Reinhold Gerstetter Designer Banknoten

    أوراق اليورو الجديدة من القطن وصعبة التزوير

    أحد مصممي العملات الورقية الجديدة هو الألماني راينهولد غيرشتيتر، الذي شارك في تصميم عملة المارك الألمانية التي سبقت اليورو. وتحمل العملات النقدية الأوروبية رموزا لعصور مختلفة. ففئة 5 يورو مثلا تحمل قوسا يعود إلى العصور الوسطى، وتحمل العمل النقدية الأخرى رموزا تعود للفترة الرومانسية وأخرى للقوطية والباروك والنهضة، وأخيرا عصر النهضة الصناعية.

  • Gelddruck Giesecke & Devrient Banknotenzifferung

    أوراق اليورو الجديدة من القطن وصعبة التزوير

    تطبع العملات الورقية الأوروبية في مطابع معدودة في أوروبا تتوفر فيها شروط الأمان العالية. وتحمل كل عملة نقدية رقما. وتحمل كل دولة أوروبية مشاركة في اليورو رمزا خاصا بها في العملة.

  • Gelddruck Giesecke & Devrient Bogeneinzug

    أوراق اليورو الجديدة من القطن وصعبة التزوير

    كانت الدول المنضمة لليورو تتولى بنفسها طباعة العملة وتطلب من شركات طباعة محلية طبع العملات. لكن البنك الأوروبي قرر تحمل هذه المسؤولية وتوقيع عقود خاصة لطبع النقود لتخفيض التكاليف، وهو ما جعل شركات طباعة النقود تعاني من مشاكل مالية كبيرة. مطبعة "غيسيكه وديفرينت" الألمانية قررت غلق مقرها في مدينة ميونيخ وفصل 700 موظف من العمل، وقررت الاعتماد على مقريها في لايبزيغ وفي ماليزيا، تخفيضا للتكاليف.

  • Gelddruck Giesecke & Devrient Zuschnitt

    أوراق اليورو الجديدة من القطن وصعبة التزوير

    بعد طباعة العملات الورقية يتم تقطيعها. وأُضيف للعملة الجديدة طبقة حماية لامعة تعمل على إطالة عمر النقود. وتعاني شركات طباعة النقود بصورة عامة من التقدم التقني الكبير الذي يقلل من الاعتماد عليها. بالإضافة إلى أن ظهور عامل الاعتماد على البطاقات البنكية في التعامل النقدي.

  • Banknotendrucker Giesecke & Devrient

    أوراق اليورو الجديدة من القطن وصعبة التزوير

    يتم فحص الأوراق النقدية عبر كاميرا فائقة السرعة للتعرف على أخطاء الطباعة قبل طرح العملة للتداول. ويتم تقطيع الأوراق النقدية غير الصالحة للاستعمال وتحويلها إلى حبيبيات صغيرة. وتستخدم نفايات النقود في الجدران العازلة للصوت مثلا.

  • Gelddruck Giesecke & Devrient Auslieferung

    أوراق اليورو الجديدة من القطن وصعبة التزوير

    عملة اليورو من فئة 500 تكلف المطبعة 16 سنتا فقط. وتقل تكاليف الإنتاج مع زيادة أعداد النقود المطبوعة. وستكون النسخ النقدية الجديدة من يورو أكبر من السابقة.

    الكاتب: هيلكه فيشر / زمن البدري


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