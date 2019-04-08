 ″المرض إكس″ .. وباء قادم يحير العلماء | عالم المنوعات | DW | 26.05.2019

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منوعات

"المرض إكس" .. وباء قادم يحير العلماء

أدرجته منظمة الصحة العالمية على قائمة الأوبئة العالمية، ولا يعلم العلماء بالضبط كيفية ظهوره وانتشاره، ولهذا لا يوجد له اسم محدد. تعرف معنا على "المرض إكس".

Kongo| Ebola (picture-alliance/dpa/Al-Hadji Kudra Maliro)

لطالما كانت الأمراض مسؤولة عن الفتك بملايين البشر على مر العصور، من الإنفلونزا والطاعون والحصبة الإسبانية، وصولاً إلى مرض الإيبولا. لذلك تحتفظ منظمة الصحة العالمية بقائمة تضم أكثر الأمراض المعدية فتكاً في العالم والتي لا توجد لها أدوية تقضي عليها، ومن بينها الإيبولا وفيروس ماربورغ وحمى لاسا وفيروس الزيكا.

أحدث إضافة إلى هذه القائمة المرعبة هي ما تسمى "المرض إكس"، والتي – بحسب ما ذكر موقع ديلي ستار الإخباري البريطاني – تعبّر عن عدوى ستحصل في المستقبل ولن يكون الأطباء على علم مسبق بها.

وطبقاً للعلماء، فإن "المرض إكس" يمكن أن يتطور عن تحوّر في فيروسات الإنفلونزا، مثل التحوّر الذي أدى إلى ظهور الحصبة الإسبانية الفتاكة، التي قضت على نحو 25 مليون شخص في مطلع القرن العشرين.

مختارات

في عصر العولمة وتأثير العالم الرقمي المتسارع، لم تعد الفيروسات والميكروبات والفطريات مسببات المرض الوحيدة، بل أضيفت إليها أمراض من قبيل إدمان الجنس وإدمان العقاقير وإدمان الشوكولاتة وإدمان الألعاب الإلكترونية. (21.05.2019)

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كما يمكن لـ"المرض إكس" أن ينشأ عن تحوّر للفيروس المسبب لإنفلونزا الطيور. وبالرغم من أن هذا النوع من الفيروسات لا ينتقل سوى بين الحيوانات، إلا أن تحوراً في التركيبة الجينية للفيروس قد تجعله قابلاً للانتقال إلى البشر.

إمكانية أخرى لظهور "المرض إكس" هي من خلال نوع غير مسبوق من الفيروسات، والذي ينتقل من الحيوانات للبشر. وبحسب الدكتور جوناثان كويك، رئيس مجلس الصحة العالمي الأمريكي، فإن هناك خطراً من أن يكون الفيروس هذا سريع الانتشار بين البشر، مما يصعّب مهمة التعامل معه.

وللتعامل مع هذه السيناريوهات المرعبة، قامت منظمة الصحة العالمية بإدراجها في قائمة الأوبئة، وذلك بهدف حثّ الدول على توفير المزيد من الموارد لبحث تلك الأمراض المحتملة وسبل الوقاية منها.

ي.أ/ ع.خ

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  • Bildergalerie Grippe

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  • Vogelgrippe in Nigeria Archiv

    أفتك الفيروسات التي أرعبت العالم

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    الكاتب: سميح عامري


مختارات

أفتك الفيروسات التي أرعبت العالم

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي وباء "زيكا" في العالم، بعد أن أصاب الفيروس أكثر من 20 ألف شخص في أمريكا اللاتينية. وبذلك ينضم الفيروس إلى قائمة طويلة من الفيروسات الخطيرة التي أرعبت العالم في السنوات العشر الأخيرة. (01.02.2016)  

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