المرصد: مقتل ثمانية من مقاتلي النظام السوري في غارة إسرائيلية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء (التاسع من يونيو/ حزيران 2021) أن ثمانية من مقاتلي النظام السوري على الأقل قتلوا في الضربات الإسرائيلية على محافظة حمص. وأعلن مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "خمسة جنود سوريين وثلاثة مقاتلين آخرين موالين للنظام تابعين للدفاع الوطني" قُتلوا في الضربات التي جرت قبيل منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء في عدد من المناطق بينها إحدى ضواحي حمص.

وكانت وسائل إعلام حكومية قد أفادت في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت الثلاثاء لضربة صاروخية إسرائيلية في سماء العاصمة دمشق، فيما يقول منشقون عن الجيش إن الصواريخ ربما استهدفت فصائل مسلحة تدعمها إيران.

من جهته، لم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على هذه الأنباء. وسيكون هذا الهجوم، إن تأكد، أول ضربة صاروخية في نحو شهر. واستهدفت غارات قبل الفجر مدينة اللاذقية الساحلية قرب قاعدة جوية روسية في الخامس من مايو/ أيار الماضي.

وقالت مصادر مخابراتية غربية إن تكثيف إسرائيل ضرباتها على سوريا منذ العام الماضي يأتي في إطار حرب سرية وافقت عليها الولايات المتحدة. والضربات أيضاً جزء من سياسة معادية لإيران قوضت في العامين الماضيين القوة العسكرية الكبيرة التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية دون أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الأعمال القتالية.

وقالت المصادر المخابراتية إن إسرائيل وسعت في العام المنصرم نطاق أهدافها في أنحاء سوريا، حيث شاركآلاف الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في استعادة كثير من الأراضي التي فقدها الرئيس بشار الأسد لصالح المعارضة المسلحة في الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات.

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)