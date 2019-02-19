 المرصد السوري - أكثر من 370 ألف قتيل حصيلة الحرب في سوريا | أخبار | DW | 15.03.2019

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أخبار

المرصد السوري - أكثر من 370 ألف قتيل حصيلة الحرب في سوريا

قتل أكثر من 370 ألف شخص، بينهم ما يزيد عن 112 ألف مدني، بسبب الأزمة في سوريا منذ اندلاعها قبل ثماني سنوات وفق حصيلة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان ونشرت اليوم.

Syrien Deir ez-Zor Kolonne SDF & US Truppen (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا (الجمعة 15 آذار/ مارس 2019) حصيلة معارك السنوات الثمان في الأزمة السورية حسب خبر وزعته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار/مارس 2011 نزاعاً دامياً، بدأ باحتجاجات شعبية سلمية ضد النظام، سرعان ما قوبلت بالقمع والقوة قبل أن تتحول حرباً مدمرة تشارك فيها أطراف عدة.

 

مختارات

ووثق المرصد مقتل 371222 شخصاً منذ اندلاع النزاع في 15 آذار/ مارس 2011، بينهم أكثر من 112 ألف مدني، موضحاً أن بين القتلى المدنيين أكثر من 21 ألف طفل و13 ألف امرأة.

 وكانت الحصيلة الأخيرة للمرصد في 13 أيلول/سبتمبر أفادت بمقتل أكثر من 360 ألف شخص.

 وفيما يتعلق بالقتلى غير المدنيين، أحصى المرصد مقتل أكثر من 125 ألف عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، أكثر من نصفهم من الجنود السوريين، وبينهم 1677 عنصراً من حزب الله اللبناني الذي يقاتل بشكل علني في سوريا منذ العام 2013.

 في المقابل، قتل 67 ألفاً على الأقل من مقاتلي الفصائل المعارضة والإسلامية وقوات سوريا الديموقراطية التى تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها.

 كما قتل نحو 66 ألفاً من مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) إضافة الى مقاتلين أجانب من فصائل متشددة أخرى.

 ويقول المرصد إن هذه الإحصائيات تشمل من تمكن من توثيق وفاتهم جراء القصف خلال المعارك، ولا تضم من توفوا جراء التعذيب في المعتقلات الحكومية أو المفقودين والمخطوفين لدى جهات عدة في سوريا.

 وعدا عن الخسائر البشرية، أحدث النزاع منذ اندلاعه دماراً هائلاً في البنى التحتية، قدرت الأمم المتحدة كلفته بنحو 400 مليار دولار. كما تسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

 وباتت القوات الحكومية السورية تسيطر راهناً على نحو ثلثي مساحة البلاد بعدما تمكنت من حسم جبهات عدة على حساب فصائل معارضة وإسلامية، بفضل دعم حلفائها لا سيما روسيا منذ بدء تدخلها العسكري في أيلول/سبتمبر 2015.

 ولا تزال مناطق عدة خارجة عن سيطرة القوات الحكومية، أبرزها مناطق سيطرة الأكراد الغنية بحقول النفط والغاز في شمال وشمال شرق البلاد. وتخوض الفصائل الكردية والعربية المنضوية في قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية آخر معاركها في شرق سوريا للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية.

 كما تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على محافظة إدلب (شمال غرب) التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم نازحون من محافظات أخرى. ويحمي اتفاق روسي تركي تم التوصل إليه في أيلول/ سبتمبر 2018 المحافظة من هجوم لطالما هددت دمشق بشنّه. وتعرضت إدلب لتصعيد في القصف خلال الأسابيع الأخيرة.

م.م/ ح.ز (أ ف ب)

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    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

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