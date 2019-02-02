 المرحلة 20 للبوندسليغا تُغرق بايرن وتقوي شوكة غلادباخ | عالم الرياضة | DW | 03.02.2019

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عالم الرياضة

المرحلة 20 للبوندسليغا تُغرق بايرن وتقوي شوكة غلادباخ

المرحلة العشرون للبوندسليغا أضافت جرعة من التشويق داخل حلبة المنافسة على لقب الدوري الألماني. فأمام انتكاسة بايرن ميونيخ وتراجع بروسيا دورتموند، نجح مونشنغلادباخ في استعادة مركز الوصيف.

Fußball Bundesliga | 19. Spieltag | FC Bayern München - VfB Stuttgart (Reuters/A. Gebert)

لم تتضاءل فرصة بايرن ميونيخ في الدفاع عن لقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد تراجعه بفارق سبع نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند فحسب، وإنما فقد البافاري وصافة جدول ترتيب بوندسليغا لصالح بوروسيا مونشنغلادباخ.

ويأتي ذلك نتيجة لهزيمة قاسية على ملعب باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدف، حمّل عقبها المدرب نيكو كوفاتش المسؤولية للاعبين "متقاعسين".

عكس بايرن، كان غلادباخ الرابح الأكبر في المرحلة العشرين من الدوري الألماني، بفوزه على مضيفه شالكه بهدفين دون رد. أما المتصدر دورتموند فقد اكتفى بنقطة من تعادل مع مضيفه آنتراخت فرانكفورت بهدف لكل منهما.

وبات بايرن الآن بحاجة إلى معجزة كبيرة، ينهار فيها دورتموند القوي، وهو  أمر مستبعد وفق المعطيات الحالية، وحتى وإن كان أمام الفريق الأصفر والأسود مبارتان مصيريتان أمام مطارديه بايرن وغلادباخ.

دورتموند أهدر الفرصة

رغم ذلك، يشدد المدرب البافاري نيكو كوفاتش على أن فريقه لا يزال يؤمن باللقب، وقال كوفاتش لشبكة "سكاي" التليفزيونية "الشيء الإيجابي الوحيد هو أن دورتموند لم يحصد نقاطه الثلاث". وأضاف "الآن الفارق اتسع لسبع نقاط، هو ليس بالفارق الضئيل، علينا أن نحقق أفضل نتائج ممكنة في آخر 14 مباراة، وهو ليس بالأمر السهل، لن نستسلم".

وفي حقيقة الأمر أهدر دورتموند فرصة ثمينة في رفع الفارق إلى تسع نقاط كاملة. وما كان أمام المدرب لوسيان فافر مدرب دورتموند سوى الاستسلام إلى النتيجة موضحا: "بالتأكيد أردنا الفوز وعلينا أن نتعامل مع نتيجة التعادل".

بينما وصف رومان بوركي حارس دورتموند بأن خسارة بايرن فيها بعض العزاء لفريقه، لكنه أكد "لا نشعر بالرضا عما حدث".

غلادباخ بطموح خجول 

ورغم مركزه الثاني على قائمة الترتيب، إلا أن غلادباخ لا يزال يعتبر نفسه خارج قائمة المرشحين للقب رغم أن خطا الدفاع والهجوم يقدمان مسيرة رائعة إلى غاية اللحظة.

وقال الدولي كريستوف كرامر لاعب وسط غلادباخ "بالتأكيد لسنا مخطئين في عدم اعتبار أنفسنا منافسا لدورتموند، ندرك أن دورتموند وبايرن يتفوقان علينا، رغم أن الأمر يبدو مختلفا في جدول الترتيب".

وبالفعل يظهر الفريق بشكل مختلف هذا الموسم ويحقق نتائج رائعة على ملعبه، حيث فاز في جميع المباريات التسع التي خاضها على ملعب بوروسيا بارك، وينتظر الفريق ملاقاة بايرن ودورتموند على الملعب ذاته.

و.ب/م.س (د ب أ، أ ف ب) 

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