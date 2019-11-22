 المرجعية الشيعية تندد بظاهرة القتل وخطف المحتجين في العراق | أخبار | DW | 13.12.2019

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أخبار

المرجعية الشيعية تندد بظاهرة القتل وخطف المحتجين في العراق

في خطبة صلاة الجمعة في كربلاء بالعراق ندد المتحدث باسم المرجعية الشيعية آية الله علي السيستاني بظاهرة قتل وخطف المحتجين، وحث الدولة على السيطرة على استخدام السلاح ودعا المحتجين للمحافظة على سلمية المظاهرات الاحتجاجية.

المرجعية الشيعية الكبيرة آية الله السيستاني ندد بالقتل وخطف المحتجين في العراق

رغم عمليات القتل والخطف وترخيب المحتجين يخرج ىلاف الناس يوميا للاحتجاج في العراق

ندد آية الله العظمى علي السيستاني، أكبر مرجعية دينية لشيعة العراق، اليوم الجمعة (13 كانون أول/ديسمبر 2019) بظاهرة قتل وخطف المحتجين في الآونة الأخيرة وحث الدولة على السيطرة على استخدام الأسلحة. ودعا السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل عنه في مدينة كربلاء اليوم الجمعة القوات المسلحة إلى أن تظل مهنية وموالية للدولة وبعيدة عن النفوذ الأجنبي.

 

كما أكدت المرجعية الشيعية أن على المتظاهرين اتباع الاساليب السلمية كونها الشرط الاساس للانتصار في معركة الاصلاح ومما يدعو إلى التفاؤل أن المشاركين في المظاهرات والاعتصامات يدركون اهميتها.

وقال أحمد الصافي معتمد المرجعية الدينية العليا خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الأمام الحسين وسط مدينة كربلاء أمام آلاف من المصلين "إن أمام المتظاهرين اليوم معركة مصيرية وهي معركة الإصلاح والعمل على إنهاء حقبة طويلة من الفساد وأن العراقيين قادرون على خوض معركة الاصلاح".

مختارات

أثار بيان لسفارات غربية يطالب "بإبعاد الحشد الشعبي عن أماكن الاحتجاج" حفيظة الحكومة العراقية التي اعتبرته "تدخلا مرفوضا" في الشأن الداخلي. بغداد استدعت سفراء بريطانيا وفرنسا والقائم بالأعمال الألماني للاحتجاج على البيان. (09.12.2019)

بناء على طلب الممثل الأعلى الجديد للسياسة الخارجية وضع الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات عالمي جديد ردا على انتهاكات حقوق الإنسان. وبموجب هذا النظام يمكن للاتحاد فرض عقوبات "أقوى" في مناطق تشهد صراعات كسوريا أو فنزويلا. (09.12.2019)

وأضاف "أن يكون بناء الجيش وسائر القوات المسلحة العراقية وفق أسس مهنية رصينة، بحيث يكون ولاؤها للوطن وتنهض بالدفاع عنه ضد أي عدوان خارجي، وتحمي نظامه السياسي المنبعث عن إرادة الشعب وفق الأطر الدستورية والقانونية".

وتجتاح احتجاجات مناهضة للحكومة العراق منذ أكثر من شهرين. وقُتل أكثر من 440 شخصا منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول وفقا لإحصاء أجرته رويترز. وللسيستاني، الذي نادرا ما يتدخل في أمور السياسة باستثناء في أوقات الأزمات، تأثير كبير على الرأي العام في العراق ذي الأغلبية الشيعية.

يشار إلى أن عددا غير قليل من نشطاء الحراك الشعبي تعرض للقتل من قبل مجهولين كما تم خطف البعض منهم بهدف ترهيب المشاركين وحثهم على مغادرة ساحات الاعتصام والاحتجاج في مدن عراقية كثيرة، خصوصا في وسط وجنوب البلاد.

ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.أ/ رويترز)

  • Irak Proteste gegen Regierung in Basra (Getty Images/AFP/H. Faleh)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    استقالة لم تقنع المتظاهرين

    استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لم تقنع المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم المتواصلة في بغداد والمناطق الجنوبية، مؤكدين عزمهم على "تنحية جميع رموز الفساد". فيما دعا نائب عراقي إلى محاكمة عبد المهدي وأركان حكومته.

  • Adil Abdul Mahdi (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    لم يصمد أمام الاحتجاجات

    دفعت المظاهرات عبد المهدي إلى الاستقالة في الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن سحبت قوى سياسية دعمها له. مجلس النواب العراقي وافق على الاستقالة وأعلنت كتلة سائرون وهي الأكبر، تنازلها عن حقها في ترشيح خليفة لرئيس الوزراء المستقيل وتركت الاختيار للشارع. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه السياسي الشيعي الآخر هادي العامري.

  • Irak Proteste in Nasiriya (Reuters)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    الرصاص الحي ضد المحتجين

    مع تواصل الاحتجاجات تزداد حدة العنف ويسقط عشرات الضحايا، كما حدث في محافظة ذي قار، حيث سقط في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر فقط، نحو 32 قتيلا وأكثر من 250 جريحا. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

  • Irak Bagdad Protestierender vor Schriftzug (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    صب مزيد من الزيت على نيران الاحتجاجات

    في خضم الاحتجاجات، نشرت صحيفة نيوريورك تايمز وموقع ذي انترسبت الأمريكيين يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وثائق مسربة من أرشيف الاستخبارات الإيرانية كتبت بين 2014 و2015، كشفت حجم التدخل الإيراني السافر في العراق. وحسب هذه التسريبات فإن البلاد سقطت تماما في قبضة النظام الإيراني بعد عام 2003 والانسحاب الأمريكي من العراق وليصبح معظم المسؤولين مجرد متلقين للأوامر من إيران!

  • Irak Proteste - Iranische Botschaft in Brand gesetz (AFP/H. Hamdani)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    هجوم على قنصليات إيران

    مع تصاعد المظاهرات المطالبة بوقف التدخل الإيراني، هاجم محتجون مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين. وتكرر ذلك مع القنصلية في النجف بعدما أضرم متظاهرون النار في المبنى. واستنكرت إيران إحراق قنصليتيها وطالبت بغداد بحماية مقراتها الدبلوماسية. كما أجج الحادث العنف في العراق.

  • Irak Ajatollah Ali al-Sistani (AFP Photo/Getty Images)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    السيستاني يدعم المحتجين

    في نبرة متصاعدة، أبدى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني مساندته للاحتجاجات في خطبته التي قرأها ممثل عنه يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال إنه لا يتدخل في أمور السياسة إلا في أوقات الأزمة، محذرا من أن التدخل الخارجي في شؤون البلاد سيجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.

  • Irak Anti-Regierungsproteste & Ausschreitungen in Basra (Reuters/E. al-Sudani)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    تكتيك غير مسبوق!

    مع تصاعد الاحتجاجات والعنف، بدأ المتظاهرون باستخدام تكتيك جديد في مواجهة حملات التضييق والقمع التي تشنها السلطات، حيث بدأوا بقطع الطرق ومنع الوصول إلى المدارس والدوائر الرسمية والدخول في إضراب طوعي، وبالتالي توقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولاً إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية.

  • Ayatollah Ali Khamenei Tehran (picture-alliance/abaca/Salam Pix)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    "إيران بره بره".. وخامنئي يرد

    كشفت الاحتجاجات حجم دور وتدخل إيران في العراق، حيث يطالبها المحتجون بالكف عن تدخلها. فيما وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي الاحتجاجات بـ"المؤامرة"، التي تهدف للتفريق بين العراق وإيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وأطراف أخرى في تأجيج الأحداث بالعراق.

  • Irak Bagdad Proteste (AFP)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    محاسبة الفاسدين والمتورطين في القمع!

    بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، يواصلون مظاهراتهم ويطالبون برحيل النظام.

  • Muqtada as-Sadr (picture-alliance/AP Photo/K. Kadim)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    مقتدى الصدر يسحب دعمه!

    شهد موقف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن.

  • Irak Demonstration auf dem Tahrir Square (AFP)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    "بغداد حرة حرة"..

    اندلعت الاحتجاجات السلمية بالعراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة ووقف التدخل الإيراني. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، ورغم سلميتها قوبلت برد أمني عنيف سقط على إثره 257 شخصاً في الشهر الأول من الاحتجاجات. إعداد: م. س/ م.م


مختارات

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

رغم استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أعمال العنف والاحتجاجات في العاصمة بغداد والمدن الجنوبية مستمرة للشهر الثالث على التوالي وسط تساؤلات عما ينتظر العراق بعد استقالة عبد المهدي؟ (02.12.2019)  

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