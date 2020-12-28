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المرأة السعودية

رغم تغيرات عدة خلال السنوات الأخيرة ما تزال المرأة السعودية محرومة من حقوق أساسية، فهي ممنوعة من حرية اللباس والسفر والاختلاط مع الرجال في الأماكن العامة. كما أنها ما تزال ممنوعة من قيادة السيارة.

في المجال السياسي كانت المرأة السعودية حتى وقت قريب ممنوعة من التصويت والترشح للانتخابات مما جعل المملكة عرضة للعديد من الانتقادات الداخلية والخارجية. وقد نتج عن ذلك السماح لها بالعمل السياسي، ولكن بشكل محدودة وفي نطاق البلديات. كما تم تعيين 6 مستشارات غير متفرغات في مجلس الشورى سنة 2005 ليزداد عددهن إلى 12 عام 2006.

This undated handout picture released on the Facebook page of Saudi activist Loujain al-Hathloul shows her posing for the camera. (Photo by - / FACEBOOK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / FACEBOOK ACCOUNT OF SAUDI ACTIVIST LOUJAIN AL-HATHLOUL - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

لجين الهذلول.. الناشطة التي وضعت إصلاحات بن سلمان على المحك 28.12.2020

بعد مرور أكثر من سنتين على توقيفها، حكمت محكمة سعودية على الناشطة لجين الهذلول لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما أدانتها بالتحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية، فمن هي لجين الهذلول؟ وما هي تفاصيل قصتها؟

Saudi members of the King's United women football club train at a stadium in the Red sea port of Jeddah on May 20,2009, despite strict religious taboos in the desert kingdom. Some 36 Saudi female football players train on daily basis behind closed walls away from the prying eyes of men. They have divided themselves into three teams to compete against each other in a country where sports for women is strictly forbidden. AFP PHOTO/OMAR SALEM (Photo credit should read Omar Salem/AFP/Getty Images)

أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية: مبادرة لدعم المرأة أم محاولة للتجميل؟ 04.03.2020

في الوقت الذي يطلق فيه الاتحاد السعودي للرياضة أول دوري كرة قدم نسائي ضمن"خطة المملكة للنهوض بحقوق المرأة" ما تزال ناشطات قابعات في السجون لمطالبتهن بنفس الحقوق. فهل يتعلق الأمر بمبادرة اصلاحية أم مجرد وسيلة دعائية؟
(FILES) In this file photo taken on January 19, 2018 Saudi women walk during the King Abdulaziz Camel Festival in Rumah, some 160 kilometres east of Riyadh. - Saudi Arabia has rendered toothless the once-feared religious police amid a liberalisation drive, but a planned public decency law is stoking controversy with some fearing a revival of morality policing. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP)

أسباب داخلية وخارجية تدفع السعودية لرفع الوصاية عن للمرأة 02.08.2019

يستمر الأمير محمد بن سلمان في خططه بمنح مكتسبات جديدة للمرأة السعودية، بشكل يقطع مع النظرة التقليدية لبلد عانى من تفسيرات متشددة للإسلام. لكن هناك أسباباً داخلية وخارجية أدت إلى هذه الإصلاحات، فما هي هذه الأسباب؟
NEW YORK, NY - DECEMBER 31: Mariah Carey performs during the New Year's Eve Countdown at Times Square on December 31, 2016 in New York City. (Photo by Eugene Gologursky/Getty Images for TOSHIBA CORPORATION)

ماريا كاري في السعودية.. هل تقطف نساء البلد ثمار "الترفيه"؟ 29.01.2019

بعد إنريك إغليسياس، وياني، وديفيد غيتا وعمرو دياب وماجدة الرومي وغيرهم من نجوم الغناء، تستقبل السعودية هذا الأسبوع ماريا كاري. فهل ستستفيد النساء من هذا الانفتاح؟ وهل هناك انفتاحٌ حقاً في ظل واقع حقوق الإنسان بالبلد؟
Saudi Arabien Verschleierte Frau in einem Auto in Riad (picture-alliance/dpa/EPA/Str)

السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها 23.02.2018

نالت المرأة السعودية في ظل بعض الإصلاحات، التي انتهجتها المملكة تماشيا مع إطلاق ما يعرف "برؤية 2030"، مجموعة من الحقوق رغم هزالتها، كما يرى بعض المراقبين. فما هي هذه المكتسبات؟
People pray at an open air makeshift mosque in front of a giant Saudi Flag in Jiddah, Saudi Arabia, Wednesday, June 21, 2017. Saudi Arabia's King Salman on Wednesday appointed his 31-year-old son Mohammed bin Salman as crown prince. (AP Photo/Amr Nabil) |

فتوى العباءة – ريح تغيير تهب على المؤسسة الدينية السعودية؟ 15.02.2018

خلقت فتوى عضو هيئة كبار العلماء جدلا واسعا حيث أكد أن العباءة الطويلة، ليست إلزامية في الإسلام. مما جعل الرأي السعودي ينقسم إلى مؤيد ومعارض. كما طرح تساؤلا جديا عن سيرالمؤسسة الدينية السعودية نحو الانفتاح.
Faezeh Hashemi in Islamic Revolution Court, Faezeh Hashemi Rafsanjani is an Iranian journalist, women rights activist, former member of Iranian parliament, and daughter of former president Akbar Hashemi Rafsanjani; Copyright: Isna

تنافس محموم بين السعوديات والإيرانيات على الانعتاق من القيود 07.02.2018

الحديث عن السعودية وإيران، غالبا ما يرتبط بالصراع السياسي والتسابق نحو زعامة العالم الإسلامي. لكنه اليوم يتجاوز ذلك ليكون تسابقا بين النسوة في البلدين لنيل حقوقهن. هل الإيرانيات هن من يؤثرن على السعوديات أم العكس؟
Screenshot Twitter Sarah #Feminism https://twitter.com/_peace332/status/834305439693156353/photo/1

الترفيه في السعودية "كارثة" تشعل العالم الافتراضي 22.02.2017

أحدثت بالسعودية هيئة للترفيه لتنظيم نشاطات وفعاليات ترفيهية، لكن هذه النشاطات التي تقام تحت رعاية الدولة لم تلق استحسان العديدين لسماحها بما وصف بـ"الاختلاط" بين الجنسين، لتصبح هذه الفعاليات موضوعاً جدلياً داخل المملكة.
Eine saudische Frau sitzt am 18.06.2005 in Riad am Steuer des Autos ihrer Familie. In Saudi-Arabien ist das Autofahren für eine Frau ein gefährliches Abenteuer, das leicht mit einem Gefängnisaufenthalt enden kann. Denn das islamische Königreich am Golf ist der einzige Staat der Welt, der Frauen das Autofahren per Gesetz verbietet. Begründet wird dies mit Traditionen und «islamischen Werten». Foto: Waseem Obeida (zu dpa-Korr Sommerloch in Saudi-Arabien: Hitzige Debatte um Frauenfahrverbot) +++(c) dpa - Report+++ pixel

هل تتحطم طموحات المرأة السعودية على "صخرة الشورى"؟ 31.10.2016

بعد مطالبات بالاختلاط داخل الجامعات، وحق الولاية على النفس، وبعد سنوات من المطالبة بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة، يصدر قرار من مجلس الشورى السعودي بمنعها من قيادة السيارة، ما أشعل جدلا حادا على مواقع التواصل الاجتماعي
Saudis women look at jewelry at a gold fair in Riyadh, Saudi Arabia, Saturday, March 21, 2009. The country's religious police, who roam such public places to ensure the sexes do not interact, have been the target of complaints by Saudis who believe they have overstepped their boundaries. (AP Photo/Hassan Ammar).

سعوديات جامعيات يعملن "نادلات" 23.03.2014

في خطوة كسرت حاجز "العيب" أخذت طالبات جامعيات سعوديات العمل "كنادلات" في المقاهي بالمملكة من أجل الحصول على استقلال مالي، في وقت ترتفع فيه نسبة البطالة بين نساء المملكة إلى 36 بالمائة بحسب إحصائيات رسمية.
Picture issued 11 July 2005 shows a Saudi woman sitting behind the steering wheel of a car. The debate over whether Saudi women should be allowed to drive rages on as they are still the only women in the world banned from driving a car. +++(c) dpa - Report+++

المرأة السعودية تطلق حملة "الحق في قيادة السيارة" 20.10.2013

تستعد النساء السعوديات لإطلاق حملة مجتمعية واسعة النطاق، الغرض منها تحسين مواقع المرأة في المجتمع السعودي المحافظ وخرق المحظورات الاجتماعية، منها قيادة سيارة. الحملة تمحل اسم " الحق في قيادة السيارة".
US First Lady Michelle Obama (L) and Secretary of State Hillary Clinton pose with Samar Badawi of Saudi Arabia as she receives the 2012 International Women of Courage Award during a ceremony at the US State Department in Washington, DC, on March 8, 2012. The prestigious Secretary of State’s Award for International Women of Courage annually recognizes women around the globe who have shown exceptional courage and leadership in advocating for women’s rights and empowerment, often at great personal risk. AFP Photo/Jewel Samad (Photo credit should read JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images)

الناشطة السعودية سمر بدوي: المُحْرم يَحرم المرأة من حقوقها 16.10.2013

سمر بدوي ناشطة سعودية تناضل من أجل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وتسعى لفك القيود المضروبة على المرأة باسم العادات والتقاليد. في حوار مع DW تكشف عن واقع المرأة السعودية وأشكال التضييق عليها.
المرأة السعودية مصرة على نيل حقها في قيادة السيارة

المرأة السعودية مصرة على نيل حقها في قيادة السيارة 11.10.2013

إصرارا منهن على نيل حقهن في قيادة السيارة، تطلق ناشطات سعوديات حملات عبر الصفحات الالكترونية احتجاجا على القيود المفروضة عليهن. وبينما يتفق البعض على عدم وجود نص فقهي يمنع المرأة من القيادة، يرى آخرون الأمر بشكل مختلف.
Saudi women board a taxi in Riyadh, Saudi Arabia, Tuesday, May 24, 2011. A Saudi woman was arrested for a second time for driving her car in what women's activists said Monday was a move by the rulers of the ultraconservative kingdom to suppress an Internet campaign encouraging women to defy a ban on female driving. Manal al-Sherif and a group of other women started a Facebook page called Teach me how to drive so I can protect myself, urging authorities to lift the ban and posted a video clip last week of al-Sherif behind the wheel in the eastern city of Khobar. The page was removed after more than 12,000 people indicated their support for its call for women drivers to take to the streets in a mass drive on June 17. (ddp images/AP Photo/Hassan Ammar) // Eingestellt von wa

ناشطات سعوديات: المرأة السعودية تعامل كالعبيد والإنترنت فضاؤنا الوحيد 08.12.2012

بات العالم الافتراضي والانترنت الملجأ الوحيد للمرأة السعودية للتعبير عن رأيها بحرية ونقاش قضايا محظورة في العالم الحقيقي مع نساء أخريات أو مع الرجال، في ظل القيود العائلية والمجتمعية والقانونية.
Saudi Arabia to allow women atheletes to compete at Olympics epa03280543 (FILE) In this handout picture dated 24 August 2010, provided by Singapore Youth Olympic Games Organizing Committee, Dalma Rushdi H Malhas of Saudi Arabia rides Flash Top Hat at the Singapore 2010 Youth Olympic Games in Singapore, 24 August 2010. Reports 24 June 2012 state that Saudi Arabian officials have agreed to allow its female athletes for the first time to compete at Olympics games. Saudi Arabian Olympic committee is to assess which women athletes can qualify. EPA/Xiang Mei / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES *** Local Caption *** 02298635

السعودية تسمح لأول مرة للنساء بالمشاركة في الأولمبياد 25.06.2012

ذكرت السفارة السعودية في لندن أن بلادها ستسمح للنساء بالمشاركة في أولمبياد لندن المقرر الشهر المقبل، وذلك في خطوة تاريخية لأن المرأة السعودية كانت ممنوعة من المشاركة في أية أحداث رياضية مفتوحة للعلن.
Frauenfüße in Flip-Flops © etfoto #41621336

قضية "فتاة المناكير"..جدل في السعودية بسبب طلاء الأظافر 04.06.2012

مازال موضوع محاولة إخراج رجال "هيئة الأمر بالمعروف" في السعودية لفتاة تضع طلاء على أظافرها من أحد المراكز التجارية، يتفاعل، حتى أن رئيس الهيئة الدينية نفسه ندد بتصرف رجاله إزاء ما بات يعرف بفتاة "المناكير".
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