 ″المرأة الخارقة″ تدافع عن العرب ضد بنيامين نتنياهو | سياسة واقتصاد | DW | 13.03.2019

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سياسة واقتصاد

"المرأة الخارقة" تدافع عن العرب ضد بنيامين نتنياهو

تسببت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عدم اعتبار إسرائيل دولة للجميع في هجوم حاد ضده وصل لمشاركة بطلة فيلم "المرأة الخارقة" في انتقاده. وانتصرت غال غادوت لصديقتها الممثلة والمذيعة روتيم سيلا.

Filmstill WONDER WOMAN, Gal Gado (picture alliance/AP Photo/Warner Bros./C. Enos)

الممثلة الإسرائيلية غال غادوت في فيلم "المرأة الخارقة"

تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الأخيرة على موقع "انستغرام" بأن "إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها"، في إشارة إلى مواطنيها من العرب بالتحديد، وأنها "دولة الأمة اليهودية وحدها"، تسببت في عاصفة من الانتقاد له والهجوم عليه لأيام متتالية.

ووصلت العاصفة لذروتها مع خروج غال غادوت، بطلة فيلم "المرأة الخارقة" (وندر وومان)، عن صمتها السياسي، وإعلان رفضها لما قاله بنيامين نتنياهو. ورغم محاولة الممثلة الإسرائيلية تجنب الحديث في السياسة، إلا أنها حرصت، عبر حسابها على إنستغرام، على التأكيد على احتواء دولة إسرائيل لجميع مواطنيها، بما فيهم العرب. وقالت غادوت لمتابعيها، الذين يزيد عددهم على 28 مليوناً، إن "هذة ليست قضية يمين أو يسار، يهود أو عرب، علمانيين أو متدينين. إنها قضية الحوار من أجل السلام والتسامح مع الآخر".

سجالٌ بين ممثلتين وسياسيين

وتأتي تصريحات بطلة "المرأة الخارقة"، وهو فيلم من انتاج هوليوود عام 2017 وفائز بعدد كبير من الجوائز، لصالح صديقتها الممثلة ومقدمة البرامج الإسرائيلية "روتيم سيلا"، التي انتقدت ما قالته وزيرة الثقافة الإسرائيلية "ميري ريغيف"، المعروفة بتأييدها لنتنياهو، حول إمكانية قيام المرشح لرئاسة الوزراء "بيني غانتس" بتشكيل حكومة إسرائيلية مع العرب في حال فوزه على نتنياهو في الانتخابات المقررة في أبريل/ نيسان، وهو ما اعتبرته سيلا تعليقات مناهضة للعرب.

مختارات

في التاسع من أبريل/ نيسان تشهد إسرائيل انتخابات جديدة، ورئيس الوزراء نتنياهو يسعى للفوز فيها، لكن تحالفا جديدا يجعل المنافسة قوية أمامه. كما تلقي التهم الموجهة ضده بظلالها على الحملة الانتخابية وفرص نجاحه. (04.03.2019)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، إنه يعتزم البقاء في منصبه "لسنوات عديدة قادمة". تصريحه جاء ردا على إعلان المدعي العام عزمه توجيه اتهامات إليه، قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في نيسان/ أبريل. (28.02.2019)

وكتبت سيلا على موقع انستغرام "وما هي المشكلة مع العرب؟؟؟... يا إلهي. يوجد أيضا مواطنون عرب في هذا البلد". ورد نتنياهو عبر حسابه على انستغرام موبخاً سيلا وقال "تصحيح مهم" يجب القيام به. وذكر نتنياهو في ذلك المنشور تصريحه عن أن إسرائيل ليست دولة لكل المواطنين بها. وهو ما دفع غال غادوت إلى الدفاع عن سيلا. وقالت بالعبرية على انستغرام "أختي روتيم، أنت مصدر إلهام لنا جميعا". ودعت غادوت إلى "السلام والمساواة والتسامح" من أجل الجميع.

وأكد نتنياهو على انستغرام وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي: "وفقا لقانون الدولة القومية الذي أصدرناه، إسرائيل هي دولة لليهود فقط". وأضاف "لا توجد مشكلة مع المواطنين العرب، فهم لديهم ذات الحقوق كالآخرين، وقد استثمرت حكومة الليكود فيهم أكثر من أي حكومة أخرى".

وفي حوار مع DW عربية، استبعد المحلل الإسرائيلي  يوري بن مناحيم أن قيام نجوم السينما والتليفزيون والشخصيات العامة بانتقاد أو الهجوم على نتنياهو سيؤثر على الرأي العام في إسرائيل ومواقفه من رئيس وزرائها الحالي.  وقال مناحيم "يصل حجم المعارضة في الشارع الإسرائيلي لبنيامين نتنياهو إلى أكثر من 30 %، فتحديد الموقف سواء مع أو ضد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوقف في النهاية على الانتماء السياسي والحزبي لكل مواطن وما إن كان يميني، يساري، وسط، أو من عرب إسرائيل". 

الرئيس الإسرائيل: العرب واليهود متساوون

تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وما تلاها من تعليق لنجمة فيلم المرأة الخارقة زادت من زخم الحوار على وسائل التواصل الاجتماعي وجعلت "الدولة اليهودية" ضمن الموضوعات الأكثر تداولا في إسرائيل. وقوبلت تصريحاته برفض الكثيرين، منتقدين اعتبار غير اليهود مواطنين "درجة ثانية"، ووصل الأمر إلى تشكيك البعض في "ديمقراطية" الدولة الإسرائيلية:


 

استمرت تصريحات نتنياهو في حصد المزيد من الرفض، ليصل إلى الرئيس الإسرائيلي "ريوفين ريفلين"، الذي غرد باللغة العربية عبر حسابه على موقع "تويتر" رافضا التشكيك في ديمقراطية إسرائيل، ومؤكدا على "المساواة المطلقة" بين كل مواطنيها:

ويشير المحلل الإسرائيلي  يوري بن مناحيم إلى اعتياد بنيامين نتنياهو على إصدار هذا النوع من التصريحات المثيرة للجدل مع اقتراب موعد الانتخابات، وأوضح: "يرغب نتنياهو أن يوصل رسالة للمواطن الإسرائيلي بكونه مازال ثابتاً على مبادئه وعقيدته دون تغيير لأي من مواقفه السابقة". كما اعتبر مناحيم أن رفض هذا النوع من التصريحات ليس بالجديد أيضا لكونه امتداداً لرفض عرب إسرائيل وأحزاب الوسط واليسار لـ"قانون القومية" الصادر العام الماضي.

كان الكنيست الإسرائيلي قد صوت في شهر يوليو/ تموز الماضي على قانون القومية، الذي يحدد هوية إسرائيل بكونها دولة لليهود وعاصمتها القدس. وأثار القانون، بعد تمريره في "الكنيست" الكثير من الجدل خاصة لاعتباره قضية بناء المستعمرات "في مصلحة الدولة العبرية" وتأكيده على اتخاذ خطوات لتشجيعها وتنفيذها.

اتهامات بالفساد تلاحق نتنياهو

ما يتعرض له بنيامين نتنياهو من انتقادات حادة يأتي في ظل خوضه لانتخابات شرسة للفوز بكرسي رئيس الوزراء للمرة الخامسة في مواجهة المرشح بيني جانتس، الضابط السابق بالجيش الإسرائيلي. ولا تأتي صعوبة موقف نتينياهو مما يتعرض له من هجوم فقط، فقد أعلن النائب العام الإسرائيلي في وقت سابق عن نيته إصدار اتهام رسمي لنتنياهو بالفساد بعد الاستماع إلى أقواله عقب إجراء الانتخابات.

غير أنه فور الإعلان عن قضية الفساد المحتملة، جدد أغلبية المواليين لنتنياهو دعمهم له، بينما طالبه المعارضون بالتنحي مؤكدين على نيتهم عدم المشاركة في أي حكومة مستقبلية يرأسها.

ويذكر المحلل الإسرائيلي يوري بن مناحيم في حديثهم مع DW عربية نتائج آخر الاستطلاعات، التي ترجح كافة نتنياهو لازدياد قوة أحزاب اليمين بالشارع الإسرائيلي، إلا أنه يؤكد: "يجب أن ننتظر الانتخابات ونتائجها النهائية نظراً للتغير المستمر في أرقام الاستطلاعات الأسبوعية". 

دينا البسنلي 

  • Hundertausende feiern 50 Jahre Israel Rabin Platz Tel Aviv (picture-alliance / dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Nakba - Die Katastrophe

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد نكسة 1967.

  • Palästinenser im Libanon (Mona Naggar)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Israel PK Netanjahu (REUTERS)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة "إدامة للصراع"

    وقفت إسرائيل، منذ وقت قريب، إلى جانب أمريكا فيما يخص إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، وتمثل ذلك في تصريحات نتانياهو، الذي قال: "أتفق تماماً مع انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوية للأونروا". كما اعتبر أونروا "منظمة تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتديم أيضاً رواية ما يسمى بحق العودة الذي يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل".

  • Proteste im Gazastreifen (Reuters/I. A. Mustafa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "مسيرة العودة" أم "مسيرة الفوضى"؟

    الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يعرف نهاية. "مسيرة العودة"، كانت آخر التحركات التي قام بها الفلسطينيون، إذ احتشد الآلاف منهم قرب الحدود مع إسرائيل استعداداً لإحياء "يوم الأرض"، ما أسفر على مقتل وجرح العشرات. هذه المسيرة نعتتها إسرائيل بـ"مسيرة الفوضى"، واتهمت حماس بتنظيمها. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

في الوقت الذي تحتفل فيه إسرائيل بمرور 70 عاماً على تأسيس دولتها، يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى "النكبة". سنوات طوال من الشد والجذب بين الطرفين دون الوصول إلى حل للصراع الذي خلف ضحايا كثر وخسائر جسيمة. (18.04.2018)  

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