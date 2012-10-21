تتعدد المذاهب الإسلامية وتختلف على ضوء اختلاف عقائدها. ويبرز من بينها المذاهب السنية وهي الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، أما المذاهب الشيعية فتدرج في إطار المذهب الجعفري.

تاريخيا أدى تطور الفقه الإسلامي أواسط القرن الثامن الميلادي إلى صعوبات في فهم وتأويل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، الأمر الذي أدى إلى ظهور فرق ومدارس اختلفت في التأويل والتفسير. ومن أبرز المذاهب التي نشأت في إطار ذلك المذاهب السنية وهي المذهب الحنفي نسبة إلى مؤسسه أبو حنيفة النعمان (699-797)، والمذهب المالكي نسبة إلى مالك بن أنس (715-795)، والمذهب الشافعي الذي أسسه أبو عبد الله الشافعي (767-820) والمذهب الحنبلي نسبة لمؤسسه أحمد بن حنبل (780-855). أما المذهب الجعفري فيتبعه اتباع المذاهب الشيعية التي تعد العراق وإيران وباكستان مركز ثقلها.