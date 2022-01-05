المدير الرياضي لليفركوزن: مواعيد مونديال قطر نكبة للبوندسليغا

وصف سيمون رولفس المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن مواعيد بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، بأنها "نكبة" لدوري الدرجة الأولى الألماني حيث تقام البطولة في منتصف موسم البوندسليغا.

وقال رولفس في مقابلة مع مجموعة النشر "ار.ان.دي" اليوم الخميس (الرابع من أغسطس/آب 2022) إن النسخة المقبلة لكأس العالم 2022 في قطر أدت إلى أجندة مزدحمة وأنه خاصة الأندية التي تشارك في البطولات الأوروبية ستعاني من خوض عدد كبير من المباريات وهو ما قد يؤثر على محصلة الموسم.

وأشار رولفس "لا أعرف بالتحديد مدى تأثيرها على البوندسليغا، ولكني متأكد أنه سيكون لها أثر". وأضاف "الأندية التي تلعب على الصعيد الدولي وتسمح للاعبيها بالمشاركة في كأس العالم ستكون حمولتها ثقيلة للغاية"، وبالتالي بطولة كأس العالم ستكون "نكبة على الأندية" من وجهة نظر رياضية.

ويبدأ موسم الدوري الألماني غدا الجمعة وسيتوقف في 13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، كما أن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي يشارك بها ليفركوزن، ستتوقف في نفس الوقت، ثم يستأنف الدوري الألماني في 21 كانون الثاني/يناير ويستمر حتى 27 أيار/مايو.

وتقام بطولة كأس العالم بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر،حيث تم نقل البطولة من فصل الصيف إلى فصل الشتاء، نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة في قطر خلال الصيف.

هـ.د/خ.س (د ب أ)