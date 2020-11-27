المدير الرياضي بدورتموند يتحدث عن مستقبل هالاند

يقضي الدولي النرويجي و مهاجم دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند أوقاتاً رائعة في البوندسليغا هذا الموسم، حيث أصبح الهداف رقم واحد بالنادي. ولعل خير دليل على ذلك تسجيله لستة أهداف في المباراتين الأخيرتين لدورتموند: أربعة أمام بريمن واثنين أمام نادي بروج في دوري أبطال أوروبا.

ويرتبط هالاند مع دورتموند بعقد يمتد حتى صيف 2024. بيد أن المستوى الملفت الذي يظهره اللاعب، البالغ من العمر 20 عاماً، يجعل المسؤولين في النادي الألماني يأملون في أن يستمر لفترة أطول مع الفريق، وهو ما أكده المدير الرياضي في دورتموند، ميشائيل تسورك. فقد أثنى كثيراً على هالاند، وقال: "يتمتع بديناميكية إيجابية، وهو ما ينعكس علينا جميعاً بشكل جيد. نريد دعم هذا التطور الإيجابي، ولذلك أتوقع أن يستمر معنا لفترة أطول".

وتحدث تسورك أيضاً على التطور في الأداء الذي يقدمه فريق دورتموند في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الفريق وجد هذا الموسم توازناً أفضل مقارنة مع الموسم الماضي، مضيفاً: "لقد واصلنا تطورنا كفريق واحد، والتركيز على المباريات والشراهة موجودان الآن". كما جاء في موقع "شبورت بيلد" الألماني.

من جهته، أعلن مدرب دورتموند، لوسيان فافر، أن هالاند سيكون حاضراً في مباراة فريقه السبت أمام كولونيا، رغم أنه اختار إراحة الكثير من اللاعبين الأساسيين، نظراً للعدد الكبير من المباريات التي يخوضها الفريق بشكل متتالي، وفق ما جاء في "شبورت بيلد".ويؤكد اعتماد فافر على هالاند أمام كولونيا الثقة الكبيرة التي يضعهامدرب دورتموند في مهاجمه الشاب، لدك شباك المنافسين ومساعدة الفريق على التنافس على لقب البوندسليغا هذا الموسم.

يذكر أن هالاند يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين في الدوري الألماني حتى الآن بـ10 أهداف وراء مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي بـ11 هدفاً.

هـ.أ