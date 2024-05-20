الجنائية الدولية ـ مطالب بأوامر اعتقال نتنياهو وقادة حماس

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم (الاثنين 20 مايو/ أيار 2024) إنه طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بناء على ادعاءات بارتكابهما جرائم حرب في غزة وكذلك كبار قادة حركة حماس.

ويذكر أن حماس التي شنت هجوما مباغثا على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وفي "مصحح" مستقل أفادت وكالة رويترز أن المحكمة الجنائية الدولية لم تطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة، لكنها تقول هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنه رئيس الوزراء نتنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. غير أن الوكالة عادت ونشرت الخبر الأول، مؤكدة أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية طالب بإصدار مذكرات الاعتقال المشار إليها أعلاه .

ح.ز / و.ب (د.ب.أ، رويترز)