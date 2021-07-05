 المدرب الجديد للمانشافت يعلن أول قائمة بعد توديع يورو 2020 | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.08.2021

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رياضة

المدرب الجديد للمانشافت يعلن أول قائمة بعد توديع يورو 2020

اختار هانزي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أول قائمة للفريق منذ توليه المسؤولية، وشهدت القائمة عودة خمسة لاعبين كانوا خارج القائمة التي شاركت في يورو 2020.

هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم

هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم

شهدت القائمة التي أعلن عنها هانزي فليك،  اليوم الجمعة (27 أغسطس/آب) عودة خمسة لاعبين للمنتخب الألماني، من بينهم ماركو ريوس، وانضمام ثلاثة لاعبين للمرة الأولى.

 واختير ريوس، قائد ومهاجم بوروسيا دورتموند، إلى جانب اللاعبين الثلاثة الشباب، كريم أديمي، مهاجم سالزبورغ، ونيكو شلوتربيك مدافع فرايبورج وديفيد راوم مدافع هوفنهايم.

وساعد الثلاثي الشاب المنتخب الألماني في الفوز ببطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما هذا العام، وقال عنهم فليك إنهم قدموا أداء رائعا في هذه البطولة.

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لن يمانع الدولي الألماني توماس مولر من اللعب لمنتخب بلاده في حال استدعائه من طرف المدرب هانزي فليك. هذا ما أكده نجم بايرن ميونيخ الذي عاد للتوهّج من جديد تحت قيادة هذا المدرب الذي قاد إلى ماضي قريب سفينة البافاري.

ودع المنتخب الألماني كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 من دور الـ16 عقب خسارته أمام مستضيفه المنتخب الإنجليزي بهدفين نظيفين، في فوز هو الأول منذ 55 عاما للإنجليز على الألمان في الأدوار الإقصائية ولتلقى رحلة لوف نهاية حزينة.

ويوجد أيضا فلوريان فريتز، لاعب وسط باير ليفركوزن، الذي ينضم للمرة الأولى للمنتخب الألماني، في القائمة المبدئية التي تضم 26 لاعبا استعدادا لمواجهة منتخبات ليشتنشتاين وأيسلندا وأرمينيا خلال الفترة من2  إلى 8 أيلول/سبتمبر المقبل.

وتولى فليك تدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف، الذي انتهت مسيرته مع الفريق بعد 15 عاما، عقب الخروج من بطولة أمم أوروبا من دور ال16.

ويضم الفريق 18 لاعبا من الذين شاركوا في البطولة الأوروبية وثمانية لاعبين من فريق بايرن ميونخ، بطل الدوري، الذي دربه فليك حتى نهاية الموسم الماضي.

وتحدث فليك عن أن جوشوا كيميتش سيعود لوسط الملعب بعد التجربة الفاشلة في اليورو باللعب بثلاثة مدافعين وتواجد كيميتش في مركز الظهير الأيمن. وقال فليك :"نراه يلعب أفضل في وسط الملعب. هذه هي الخطة".

ويبقى توماس مولر مع الفريق بعد استدعائه برفقة ماتس هوميلز، مدافع دورتموند، للمشاركة في اليورو، ولكن هوميلز لم ينضم للقائمة الحالية حيث يتواجد في قائمة تضم العديد من اللاعبين المصابين أو المرضى.

واستعاد مولر مستواه خلال الفترة التي تولى فيها فليك تدريب بايرن ميونخ .أما اللاعبين الذين أعاد فليك استدعاءهم فهم ريوس وفريتز بجانب ثيلو  كيرير، لاعب باريس سان جيرمان، وريدل باكومن فولفسبورج ومحمود داوود  لاعب دورتموند.

ع.ا/ع.أ. ج (د ب أ)

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    الكاتب: مهدوي رضوان


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