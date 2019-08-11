 المدارس التركية ـ التربية الدينية على حساب المستوى العلمي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 12.08.2019

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سياسة واقتصاد

المدارس التركية ـ التربية الدينية على حساب المستوى العلمي؟

النظام التعليمي في تركيا يجد نفسه وسط أزمة حادة: مستوى الطلاب العلمي يتراجع بشكل ملحوظ والنقاد يحمّلون حكومة الرئيس أردوغان مسؤولية ذلك. الحكومة دعمت تأسيس مئات المدارس الدينية المعروفة بمدارس "إمام خطيب".

Kazim Karabekir Imam-Hatip-Schule für Mädchen in Istanbul, Türkei (ullstein bild - Reuters/MURAD SEZER)

الرأي العام التركي منشغل منذ أسابيع بنقاش حاد حول نواقص النظام التعليمي. إذ أثار تقرير حول المستوى العلمي لطلاب المدارس العامة والخاصة أصدرته وزارة التعليم الوطني، جدلا حادا في مختلف أوساط المجتمع. التقرير هو عبارة عن دراسة تقيم المستوى التعليمي للطلاب والتلاميذ الأتراك في مختلف مستويات التعليم المدرسي. وكانت النتيجة: أن الكثير من تلاميذ مدارس أظهروا أداء ضعيفا للغاية، وخصوصا في الفروع العلمية مثل الرياضيات واللغة التركية.

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ويُحمّل الكثير من المعارضين والخبراء ما يسمى بمدارس "إمام خطيب" المسؤولية عن هذا التراجع في المستوى التعليمي للتلاميذ والطلاب. ومدارس "إمام خطيب"، هي مؤسسات مدرسية تعليمية تضع الدروس الدينية في صدارة منهاجها التدريسي، مثل دراسة القرآن والحديث. وكانت هذه المدارس في السابق تخرج فقط أئمة المساجد، لكن حكومة حزب العدالة والتنمية أجرت تعديلا على النظام التعليمي بشكل جعلت من المدارس الدينية أكثر قبولا في المجتمع.

تأسيس مئات المدارس الدينية

جهود إصلاح النظام التعليمي اسفرت عن ظهور مئات المدارس: فحسب معطيات وزارة التعليم الوطني التركي زادت المدارس المتوسطة ثلاثة أضعاف في السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفع العدد من 1099 مدرسة متوسطة إلى 3860 مدرسة. أما عدد مدارس ـ إمام خطيب ـ الدينية الثانوية فقد ارتفع من 537 إلى 1605 مدرسة في نفس الفترة الزمنية. في الأثناء يوجد في تركيا حاليا أكثر من 620 ألف طالب ثانوية في مدارس ـ إمام خطيب.

Imam-Hatip-Schule in Kirklareli, Türkei (Creative Commons/Darwinek)

مدرسة دينية من مدارس ما يسمى بمدارس ـ إمام خطيب

ولغرض تسهيل مهمة تأسيس هذه المدارس الدينية، تم السماح بتحويل مدارس عادية تابعة للدولة إلى مدارس دينية، وفي حالات كثيرة دون موافقة أهالي التلاميذ. بريهان أوزغون هي واحدة من أمهات كثيرات رفضن التحول المفاجئ في هيكلية مدارس أبنائهن وشاركن في تظاهرة علنية ضد هذا الإجراء.

وما يغضب السيدة بريهان بشكل خاص، هو أن مدرسة ابنها في إسطنبول تتصرف بتمييز واضح تجاه التلاميذ الذين لا يظهرون اهتماما دينيا. فنصف المدرسة بقي كما هو ثانوية عامة، فيما تحول النصف الثاني إلى مدرسة دينية! وفصول النصف الديني قليلة العدد ونظيفة عموما إلى جانب الأجور المنخفضة لتلاميذها، كما تشكي السيدة أوزغون.

 الدين على حساب التعليم

النقاد يربطون بين سوء قدرة الأداء لدى التلاميذ وبين تأسيس هذا العدد الهائل من مدارس ـ إمام خطيب. ويشيرون بوضوح إلى أن طلاب مدارس ـ إمام خطيب، يجدون صعوبة في تجاوز الامتحان المركزي العام المؤهل لدخول الجامعة، حيث ينجح في هذا الامتحان عدد قليل جدا من تلاميذ هذه المدارس الدينية. فقد تمكن فقط 38 بالمائة من طلاب هذه المدارس الدينية في عام 2018 من النجاح في هذا الامتحان الذي يؤهل لدخول الجامعة، وهي نسبة متواضعة جدا مقارنة مع المعدل العام لخريجي الثانوية في المدارس الحكومية.

Türkei Özgenur Korlu (Privat)

وزغونور كورلو صاحبة مبادرة تدريس العلوم الطبيعية والاجتماعية في المدارس الدينية

من جانبها، باتت الحكومة التركية ترى هي الأخرى حاجة إلى تحسين مستوى التعليمي للمدارس الدينية. فوزارة التعليم أطلقت عام 2016 مشروعا لتدريس مادتي العلوم الطبيعة والاجتماعية في هذه المدارس. وفي هذا السياق تقول صاحبة المبادرة في الوزارة التركية أزغونور كورلو إن "الهدف من هذه المبادرة هو رفع فرص نجاح تلاميذ المدارس الدينية في الامتحان المركزي المؤهل للدراسة في الجامعة، ومن أجل توسيع المنهاج التعليمي ليشمل مادة العلوم الطبيعية والاجتماعية".

ولكن المشروع لم يساهم في تحسين فرص نجاح تلاميذ المدارس الدينية في الامتحان المركزي، كما تؤكد ذلك الخبيرة أوزغونور. لكن السكرتير العام لنقابة التعليم الحر، علي آيدن يعبر عن انزعاجه لحصر النقاش فقط حول مستوى المدارس الدينية ويقول: "قبل أن نتحدث عن نواقص مدارس ـ إمام خطيب ـ يكون من المهم بمكان الحديث أولا عن المشاكل الهيكلية في مجمل نظامنا التعليمي".

أدروغان يحلم بجيل متدين

يبقى أن نشير إلى أن الرئيس أردوغان كان بنفسه تلميذا في الستينات من القرن الماضي من تلاميذ مدارس ـ إمام خطيب ـ في إسطنبول. آنذاك كانت المدارس الدينية، نادرة جدا. لكن ومنذ وصوله إلى السلطة عمل أردوغان من أجل تحويل المدارس الدينية إلى مدارس مقبولة في المجتمع، وأصبحت القضية تهم الرئيس شخصيا.

وكرر أردوغان مرارا موقفه الواضح من هذه القضية، حيث كان يقول دائما: إنه يريد رؤية "جيل متدين". ومن خلال التدخل في نظام التعليم ورعاية الشباب يحاول أردوغان ترسيخ مفاهيم إسلامية محافظة لدى الأجيال الجديدة في المجتمع. وعلى هذا الأساس يمكن الاعتقاد بأن التربية الدينية بالنسبة لأردوغان لها نفس الأهمية مثل التربية الدنيوية.

بورجو كراكاش/ ح.ع.ح

  • Berlin Staatsbesuch Erdogan PK mit Kanzlerin Merkel (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    "اختلافات ومصالح"

    خلال مؤتمرها الصحفي المشترك مع الرئيس التركي أردوغان في برلين الجمعة (28 سبتمبر/ أيلول 2018) أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه لا تزال هناك "اختلافات عميقة" مع تركيا فيما يتعلق بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، مشددة على أن هناك مصالح مشتركة مع تركيا كالناتو والهجرة ومكافحة الإرهاب. أما الرئيس التركي فدعا برلين لتسليم ما قال إنهم مئات من مؤيدي رجل الدين فتح الله غولن المقيمين في ألمانيا.

  • Deutschland Recep Tayyip Erdogan, Präsident Türkei | mit Bundespräsident Steinmeier (Reuters/R. Krause)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    مقاطعة المأدبة على شرف الرئيس

    وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح الجمعة (28 أيلول/ سبتمبر 2018) في قصر "بيلفو" الرئاسي في برلين بالتشريفات العسكرية. وتقام مساء الجمعة مأدبة عشاء على شرفه، الأمر الذي أثار بدوره جدلاً واسعاً في ألمانيا. كما رفض العديد من الساسة الألمان المشاركة في المأدبة المُقامة على شرف الضيف التركي احتجاجاً على سجل حكومته في مجال حقوق الإنسان.

  • Deutschland Erdogan Ankunft in Berlin (Reuters/Presidential Press Office/K. Ozer)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    المراسم الضخمة "أمر سخيف"

    ومنذ الإعلان عن زيارة أردوغان لبرلين وسيل الانتقادات لهذه الزيارة المثيرة للجدل لا يتوقف. وطالت الانتقادات عدة جوانب، أهمها مراسم الاستقبال الضخمة للضيف التركي، وهو ما انتقده عدد من الساسة أبرزهم رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض، زارا فاغنكنشت، التي قالت إن "استقبال شخص يهدم الديمقراطية في بلاده ويؤسس ديكتاتورية إسلامية، بالسجادة الحمراء وبكل مراتب الشرف، هو أمر سخيف".

  • Deutschland Generaldebatte im Bundestag zum Haushalts-Etat 2017 Sahra Wagenknecht (picture-alliance/dpa)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    أول زيارة بمراسم عسكرية

    رغم أن أردوغان زار ألمانيا من قبل في أكثر من 12 مناسبة عندما كان رئيساً للوزراء أو حتى رئيساً لتركيا إلا أن زيارته هذه هي أول زيارة رسمية له بمراسم تكريم عسكرية كاملة، ولم تتوقف انتقادات زارا فاغنكنشت على تلك المراسم وإنما اتهمت أردوغان بدعم جماعات إرهابية. أما حزب الخضر، فقد طالب المستشارة ميركل باتخاذ موقف واضح ضد الرئيس التركي وسياسته.

  • Deutschland | Türkischer Präsident Erdogan in Deutschland (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    "إشارة رابعة"

    لم تتوقف زيارة أردوغان في إثارة الجدل عند مراسم الاستقبال الضخمة، بل طالت أيضاً طريقة إلقائه التحية لمؤيديه. ففي طريقه إلى الفندق في برلين حيَّا أردوغان مؤيديه، الذين تجمعوا على جانب الطريق برفع "أصابعه الأربعة" وهي الإشارة المعروفة لدى جماعة الإخوان المسلمين، بالأخص في مصر. غير أنه يبقى من غير المعروف إن كان أردوغان يعني بذلك في برلين أيضا الإشارة إلى الإخوان وواقعة رابعة في مصر، بحسب مراقبين.

  • Deutschland Erdogan Ankunft in Berlin Unterstützer nah Hotel Adlon (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    شعبيته في ألمانيا أكبر

    بالرغم من الانتقادات المتتالية لسياسته ووضع حقوق الإنسان في تركيا، يحظى أردوغان بقاعدة شعبية مهمة بين أفراد الجالية التركية في ألمانيا، ومن بينهم فئة الشباب أيضاً. فقد حصل أردوغان في الانتخابات الرئاسية على نسبة أصوات لدى الجالية التركية في ألمانيا تفوق نسبة ما حصل عليه داخل تركيا نفسها، وفقا للنتائج الأولية.

  • Deutschland Demonstration gegen Erdogan in Düsseldorf (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    المعارضون "الأعداء"

    قائمة المعارضين "أعداء" أردوغان داخل وخارج تركيا طويلة، وذلك بسبب سياسته القمعية ووضع حقوق المواطنين وحقوق الإنسان في تركيا. وقد رفض العديد من السياسيين المعارضين الألمان لقاء الضيف التركي. كما تقرر تنظيم مظاهرات ضد زيارة أردوغان في عدة مواقع في برلين وكولونيا. وقد أصيب شرطيان في برلين الخميس في مظاهرة عفوية ضد أردوغان، شارك فيها أشخاص ملثمون وألقيت خلالها حجارة على الشرطة. اعداد: إيمان ملوك


مختارات

محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

منذ الإعلان عن زيارة أردوغان لبرلين وسيل الانتقادات لا يتوقف. ومع وصوله الفعلي لألمانيا تصاعدت أصوات منتقديه، خاصة بسبب مراسم الاستقبال الضخمة، التي حظي بها الضيف. في ما يلي أهم المحطات المثيرة للجدل في زيارة أردوغان. (28.09.2018)  

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