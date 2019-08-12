 المخترع ″المنسي″ صاحب أول فأرة حاسوب على الإطلاق | عالم المنوعات | DW | 12.08.2019

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منوعات

المخترع "المنسي" صاحب أول فأرة حاسوب على الإطلاق

بالرغم من وجوده في أغلب المنازل إلا أن القلة يعرفون أن مهندس الإلكترونيات الألماني راينر ماليبراين هو أول من صنع فأرة حاسوب على الإطلاق بين 1965 و1968، لكن النسخة الأمريكية هي التي غلبت في نهاية المطاف.

Deutschland Paderborn | Rainer Mallebrein, Elektroingenieur mit Ur-Maus (picture-alliance/dpa/D. Menne)

رغم أن اختراعه بات في كل منزل بأنحاء العالم، لكنه لم ينل ذلك النصيب من الشهرة، كتوماس أديسون الذي له الفضل في العديد من المخترعات التي غيرت حياتنا أو العالم الإيطالي غوليلمو ماركوني الذي يصدح اختراعه في منازلنا وسياراتنا بالموسيقى والبرامج الإذاعية. وكذلك المهندس الأمريكي ويليس هافيلاند كارير، الذي حول اختراعه قيظ الصيف إلى نعيم بارد.

نحن نتحدث هنا عن راينر ماليبراين مخترع أول فأرة حاسوب ذات كرة دوارة، الذي سهل اختراعه من استخدام الحاسوب ليجعله في متناول الهواة أيضاً. ولم يتبق من أول فأرة ماوس صنعها ماليبراين سوى أربع قطع في العالم، وقام المخترع البالغ من العمر 85 عاماً بإهداء واحدة من تلك القطع النادرة للغاية لمتحف في ألمانيا.

ويقول المخترع الألماني: "هذه هي الفأرة الأصلية، لقد كنا متقدمين للغاية في عصرنا، طورناها خلال الفترة بين عامي 1965 و1968، عندما لم تكن هناك أجهزة كمبيوتر شخصية، حيث كانت كلمة "بي سي" (أي الكمبيوتر الشخصي) غير موجودة بعد".

مختارات

كشفت دراسة حديثة أن واحدة من بين كل عشر براءات اختراع مسجلة في ألمانيا تعود لمخترع من أصول مهاجرة. وتضيف الدراسة أن 560 براءة اختراع، من أصل 30 ألف براءة سجلت في عام 2016، كانت لمخترعين من المنطقة العربية وتركيا. (03.01.2019)

مشكلة الألفية الثالثة، الأطفال لا يفارقون شاشات التلفزة إلا ليذهبوا الى شاشات الكومبيوتر ولا يتركون الكومبيوتر إلا ليذهبوا إلى شاشة المحمول، وهكذا هم بين الشاشات ولكن حذار فدراسة حديثة تؤكد أن هذا يسبب لهم الاكتئاب! (30.11.2015)

وجاءت تصريحات المهندس المنحدر من المنطقة المحيطة بكونستانس في جنوب ألمانيا، بينما كان يقدم الفأرة كقرض دائم إلى "متحف ومنتدى هاينز نيكسدورف"، وهو أكبر متحف للكمبيوتر في العالم، ويقع في مدينة بادربورن.

وقد قام ماليبراين بتطوير الفأرة لصالح شركة "تيليفونكن" التي قامت منذ عام 1968 ببيعها مع أهم جهاز كمبيوتر في ذلك الوقت، وهو "تي. آر 440". ومع ذلك، فقد تم بيع 46 جهازاً فقط من هذا النوع، وذلك للجامعات بصورة خاصة، حيث كان باهظ الثمن، إذ وصل سعره إلى 20 مليون مارك ألماني (نحو 11.5 مليون دولار)، بحسب ما يقوله ماليبراين.

ولكن سرعان ما طوى النسيان الفأرة، التي تبلغ تكلفتها 1500 مارك ألماني. كما لم يكن هناك براءة اختراع. ويسترجع قائلاً: "لم يكن هناك في ذلك الوقت أي نقاش بشأن التطبيقات الممكنة، أي أن الفأرة كان يمكنها أن تدفع التفاعل بين الإنسان والآلة". ولم تكن شركة "تيليفونكن" مهتمة بها كثيراً، بينما كرس ماليبراين نفسه لاختراعات أخرى. ولم يبدأ الانتصار العالمي لفأرة الكمبيوتر- التي كانت ما تزال قائمة على نظام ماليبراين، بحسب ما يؤكده هو و"متحف ومنتدى هاينز نيكسدورف"- حتى ثمانينيات القرن الماضي.

BG Computer Geschichte Rainer Mallebrein Elektroingenieur (picture-alliance/dpa/D. Menne)

ماليبراين: "لقد كنا شبه محرجين... وأطلقنا على الشيء كله اسم (التحكم في كرة التعقب)".

ويعتبر تطوير الفأرة من جانب المخترع الأمريكي دوجلاس إنجيلبارت أمراً أساسياً. وفي أواخر عام 1968 - وبعد مرور شهرين على تقديم الاختراع الألماني - قدم إنجيلبارت أيضاً فأرة كمبيوتر شخصي في الولايات المتحدة. ولكن الإصدار الأمريكي لم يكن مجهزاً بكرة دوارة، ولكن بعجلتين. وقد تم الاحتفاء بهذه الفأرة، ولكن بقيت الفأرة الألمانية غير معروفة.

ولم يكن هناك اتصال بين المخترعين الاثنين الموجودين في سان فرانسيسكو وكونستانس، بحسب ماليبراين. وقد تم إعطاء اختراع إنجيلبارت اسم جذاب، وهو "ماوس" أي (الفأرة). وأفاد الموقع الالكتروني الخاص بمتحف تاريخ الكمبيوتر، الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا له، بأن إنجيلبارت لم يستطع أن يتذكر كيف جاء هو والآخرون بالاسم: "مجرد أنها بدت كفأر له ذيل فحسب، وقد أطلقنا عليها جميعا ذلك الاسم".

ولكن، ماذا أطلق المخترعون الألمان على اختراعهم؟ يتذكر قائلاً: "لقد كنا شبه محرجين... وأطلقنا على الشيء كله اسم (التحكم في كرة التعقب)". إلا أن ماليبراين مقتنع بأن جهازه كان "أعلى بكثير في التصميم" بالمقارنة مع النسخة الأمريكية، وتوجد اليوم القطع الثلاث الأخرى في شتوتغارت بالقرب من ميونخ، وفي الولايات المتحدة فقط. وهناك قصة أيضاً حول كيفية عودة الفأرة الرابعة الخاصة بماليبراين إلى مخترعها، ومن ثم إلى المتحف: قبل عشر سنوات، صادف مؤرخ التكنولوجيا، رالف بيلو، تقريراً حول الاختراع في مجلة "تيليفونكن"، تعود إلى تشرين أول/ أكتوبر من عام 1968، بحسب ما يوضح. وقد نشره للجمهور. ثم قام زميل سابق بعد ذلك بتهنئة ماليبراين على "إنجاز الفأرة"، ثم تتبع في وقت لاحق عينة كانت تعمل بصورة ممتازة، بحسب ما يقوله المخترع المتقاعد. ومن الممكن حالياً مشاهدة ذلك بشكل دائم في متحف بادربورن.

ع.غ/ أ.ف (د ب أ)

  • hands hold wall plugs (picture-alliance/dpa/U. Deck)

    خمسة اختراعات ألمانية غير تقليدية

    القابس الجداري

    القابس الجداري هي آلة بسيطة تصنع من اللدائن وتثبت داخل الجدار ويوضع فيها برغي. واخترعها الألماني أرتور فيشر في سنة 1958. وراجت فكرة القابس الجداري وتعددت استخداماته في الوقت الحاضر ولم تقتصر على مجال البناء فقط، إذ يستخدم القابس أيضا في تثبيت العظام في الطب.

  • Thermos flask in a train (Foto: Imago/Westend61)

    خمسة اختراعات ألمانية غير تقليدية

    وعاء "الترمس"

    اخترع شخص ألماني في بدايات القرن التاسع عشر وعاء "الترمس" الحافظ للحرارة. وكان هذا الشخص يعمل في مجال تصنيع الكؤوس الزجاجية عن طريق النفخ. وقرر يوما صنع وعاء مجوف يمكنه نقل الغاز. ومن ثم انتبه لخاصية الحفظ التي يتمتع بها هذا الوعاء واستخدمه في حفظ السوائل.

  • Spaghetti ice cream (Foto: Fotolia/unpict)

    خمسة اختراعات ألمانية غير تقليدية

    سباغيتي بالمثلجات

    من المعروف أن إيطاليا هي بلد السباغيتي وهي بلد المثلجات "آيس كريم". لكن موطن اختراع طبق "سباغيتي بالمثلجات" كان ألمانيا وليس إيطاليا، إذ قدم المخترع الألماني من أصل إيطالي داريو فونتانيلا هذا الطبق لعائلته في سنة 1969، ومن ثم اشتهر الطبق في جميع أنحاء العالم.

  • a man holds a power drill (Foto: dpa)

    خمسة اختراعات ألمانية غير تقليدية

    المثقب الكهربائي

    أراد عاملان ألمانيان في سنة 1895 تسهيل وتسريع عملهما في مجال البناء وخاصة أثناء ثقب الجدران واستخدما جهازا كهربائيا لتسريع العملية. المكتشف الألماني إميل فاين انتبه لذلك وصنع المثقب الكهربائي، الذي أصبح جزءا أساسيا من العمل في الوقت الحاضر ولا يمكن الاستغناء عنه في مجال البناء.

  • toothbrush with toothpaste (Foto: dpa)

    خمسة اختراعات ألمانية غير تقليدية

    معجون الأسنان

    معجون الأسنان كان اختراعا ألمانيا أيضا، واكتشفه الصيدلاني الألماني أوتومار فون ماينبورغ في دريسدن بعد إجرائه عدة تجارب لصناعة معجون فاخر يحتوي على الكلس ودهون أساسية ودهن النعناع. وكان فون ماينبورغ يطمح إلى صناعة معجون يساعد المرضى الذين يعانون من وجع الأسنان. وأعطى فون ماينبورغ اسم "كلورودونت" للمعجون.


مختارات

خمسة اختراعات ألمانية غير تقليدية

يشتهر الألمان باختراعاتهم في مجال العلوم والصناعات، وخاصة في عالم السيارات. لكنه هنالك أيضا الكثير من الاختراعات الألمانية البعيدة جدا عن عالم السيارات، مثل سباغيتي بالمثلجات والقابس الجداري ومعجون الأسنان. (13.11.2016)  

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