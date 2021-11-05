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المحكمة الجنائية الدولية

تأسست المحكمة الجنائية الدولية كأول محكمة مستقلة لمحاسبة مرتكي جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية. ومن بين التحقيقات التي فتحتها دعوى ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.

تُنظم علاقة المحكمة بمنظمة الأمم المتحدة بموجب اتفاقية تنسيق بين الجانبين. وتعمل هذه المحكمة التي تأسست في مدينة لاهاي الهولندية عام 2002 على إتمام دور الأجهزة القضائية الوطنية، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء. وهي بذلك تمثل الملاذ الأخير لتحقيق العدالة.

People chant slogans during a protest in Khartoum, Sudan, Saturday, Oct. 30, 2021. Pro-democracy groups called for mass protest marches across the country Saturday to press demands for re-instating a deposed transitional government and releasing senior political figures from detention. (AP Photo/Marwan Ali)

السودان: إلغاء الديون على المحك ودعوة أممية لعودة الحكومة المدنية 05.11.2021

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الانقلاب قد يعرقل إلغاء الديون الفرنسية المستحقة على السودان. وطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي "بعودة فورية" للحكومة المدنية، والمهدي تدعو إلى إحالة الانقلاب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
Der britische Jurist Karim Asad Ahmad Khan wird als neuer Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes vereidigt. Die Vertreter der 123 Vertragsstaaten des Gerichtes hatten Khan im Februar gewählt. +++ dpa-Bildfunk +++

جرائم حرب أفغانستان.. الجنائية الدولية في مرمى الانتقادات 02.10.2021

أثار استبعاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التحقيق في جرائم يُزعم أن عناصر أمريكية وأفغانية ارتكبتها في أفغانستان، الكثير من الانتقادات.
TOPSHOT - Palestinians rally in Ramallah city in the occupied West Bank on August 2, 2021, denouncing the Palestinian Authority (PA) following the violent arrest and death in custody of activist Nizar Banat. (Photo by ABBAS MOMANI / AFP) (Photo by ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images)

عائلة معارض السلطة الفلسطينية نزار بنات تدوّل "اغتياله" 26.08.2021

قرّرت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات تدويل قضيته ضد السلطة الفلسطينية. وكانت البداية من لندن وستتجه لجهات أخرى منها المحكمة الجنائية الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي وكذلك مقررين أميين.
14.12.2019 *** KHARTOUM, SUDAN - DECEMBER 14: Sudan's ousted President Omar al-Bashir appears in court in Khartoum, Sudan on December 14, 2019. A Sudanese court on Saturday sentenced former President Omar al-Bashir to two years in prison for corruption. The court in Khartoum found al-Bashir, 75, guilty of corruption and illicit possession of foreign currency. Mahmoud Hajaj / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

السودان يوافق على تسليم البشير ومطلوبين آخرين للجنائية الدولية 11.08.2021

قرّرت الحكومة السودانية تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور الى الجنائية الدولية، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية السودانية. يأتي ذلك بعدما صادق السودان على القانون الأساسي للمحكمة.

Families of victims of alleged extra-judicial killings in the so-called war on drugs remove portraits of their slain relatives following a mass to call for an investigation of the killings by the United Nations Human Rights Council Tuesday, July 9, 2019, in Manila, Philippines. The 47-member states of the UNHRC is set to vote on July 12 on a resolution proposed by Iceland and several other member countries to establish an independent investigation on the killings since Duterte came to power three years ago. (AP Photo/Bullit Marquez) |

الفلبين- هل تنصف الجنائية الدولية أسر ضحايا الحرب على المخدرات؟ 23.06.2021

رحبت الأسر التي فقدت ذويها في الحرب التي تشنها حكومة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي ضد المخدرات باعتزام المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق في هذه الحرب رغم إعلان دوتيرتي عدم التعاون مع المحكمة.

2020-06-15 14:20:17 UND HAAG - Außenansicht des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH). Präsident Trump hat Sanktionen gegen Personen angeordnet, die für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag arbeiten, um mögliche Kriegsverbrechen von US-Militärangehörigen in Afghanistan zu untersuchen. ANP PHIL NIJHUIS

نتنياهو: إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 08.04.2021

سبق أن اعتبر نتانياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق حول "جرائم حرب" في الأراضي الفلسطينية "يعكس جوهر معاداة السامية" لكن البيان الصادر عنه الآن هو الأول الذي تعلن فيه إسرائيل صراحة أنها لن تتعاون مع المحكمة.
08.07.2019 International Criminal Court's prosecutor Fatou Bensouda attends the trial of Malian Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud at the International Criminal Court (ICC) in The Hague, The Netherlands, on July 8, 2019. - Judges are to determine whether there is enough evidence for a Malian jihadist to face trial for demolishing Timbuktu's fabled shrines, as well as for rape, torture and sex slavery. (Photo by EVA PLEVIER / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo by EVA PLEVIER/ANP/AFP via Getty Images)

واشنطن ترفع عقوبات فرضتها إدارة ترامب على المحكمة الجنائية الدولية 02.04.2021

رفعت إدارة بايدن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على قضاة وموظفين في الجنائية الدولية بعدما أثارت انتقادات دولية. واشنطن أكدت أنها ستواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو إسرائيل لكن "بالحوار".
Syrien, 2013, Two witnesses of the sarin attack on eastern Ghouta in 2013 speak about the experience // Private *We have permission for use // Redakteur: Lewis Sanders

18 دولة أوروبية: "جرائم الحرب" في سوريا لن تمر دون عقاب 31.03.2021

تعهد وزراء خارجية 18 دولة أوروبية بالالتزام بضمان عدم إفلات تنظيم "الدولة الإسلامية" والنظام السوري من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيماوية وعمليات خطف وإخفاء.
A picture taken on January 26, 2017 shows Mahmoud Mustafa Busayf al-Werfalli speaking in the eastern Libyan city of Benghazi. The International Criminal Court has issued an arrest warrant Werfalli, a military commander in Benghazi for the deaths of 33 people, whom he is accused of personally murdering or giving the orders for their murders. / AFP PHOTO / Abdullah DOMA (Photo credit should read ABDULLAH DOMA/AFP via Getty Images)

ليبيا - دوافع وتبعات اغتيال الورفلي على مسار الحل السياسي 25.03.2021

اغتيل محمود الورفلي أحد أهم أذرع المشير خليفة حفتر، وهو الرجل الملاحق دولياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب. لكن تفاصيل الاغتيال لاتزال غامضة.. من المستفيد من ذلك؟ وكيف سيؤثر اغتياله على مسار العملية السياسية؟
A picture taken on January 26, 2017 shows Mahmoud Mustafa Busayf al-Werfalli speaking in the eastern Libyan city of Benghazi. The International Criminal Court has issued an arrest warrant Werfalli, a military commander in Benghazi for the deaths of 33 people, whom he is accused of personally murdering or giving the orders for their murders. / AFP PHOTO / Abdullah DOMA (Photo credit should read ABDULLAH DOMA/AFP via Getty Images)

اغتيال محمود الورفلي الضابط الليبي المطلوب للجنائية الدولية 24.03.2021

بوابل من الرصاص، اغتيل الضابط الليبي محمود الورفلي، التابع لقوات الجنرال خليفة حفتر، بمدينة بنغازي والورفلي كان مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في قتله أكثر من 40 أسيرا.
28.08.2018 International Criminal Court (ICC) chief prosecutor Fatou Bensouda (R) speaks with a colleague at the courtroom of the International Criminal Court (ICC) during the closing statements of the trial of former Congolese warlord Bosco Ntaganda in the Hague, the Netherlands, on August 28, 2018. - International judges will hear closing arguments on August 28, 2018 in the case against former Congolese warlord Bosco Ntaganda, accused of war crimes including using child soldiers and sex slaves in his rebel army. Once known as The Terminator, Ntaganda faces 13 counts of war crimes and five counts of crimes against humanity for his role in a brutal civil conflict in the DR Congo's volatile east more than 15 years ago. justice (Photo by Bas Czerwinski / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo credit should read BAS CZERWINSKI/AFP via Getty Images)

الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية 03.03.2021

أعلنت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في لاهاي فتح تحقيقات رسمية في جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. وفيما رحب الفلسطينيون بالقرار، رفضته إسرائيل واصفة إياه بأنه "إفلاس أخلاقي وقانوني".
View of the courtroom during the trial of Lord's Resistance Army ex-commander Dominic Ongwen at the International Criminal Court (ICC) in The Hague, Netherlands February 4, 2021. ICC-CPI/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

"الجنائية الدولية" تؤكد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية 05.02.2021

في يوم وصفه الفلسطينيون بالتاريخي، قررت المحكمة الجنائية الدولية أن اختصاصها القضائي يشمل الجرائم التي حصلت في الأراضي الفلسطينية. وهو ما انتقده الجانب الإسرائيلي، معتبرا المحكمة هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية".
16.12.2011, Damskus, Syrien, Shadows of Syrians are reflected on a giant poster showing President Bashar Assad, during a supporting rally in Damascus, Syria, Friday, Dec. 16, 2011. Syrian security forces opened fire on anti-government protesters after Friday prayers at several locations around the country, while the army sent reinforcements into a southern area where military defectors recently launched deadly attacks on regime troops. (AP Photo/Muzaffar Salman) |

سوريا.. كيف يمكن لألمانيا اتهام الأسد بارتكاب جرائم حرب 27.11.2020

تحقق وحدة جرائم الحرب الألمانية في أدلة على وقوع هجمات بغاز السارين في سوريا. دويتشه فيله و دير شبيغل حصلتا حصريا على حق الوصول إلى الشهود والتقارير السرية لإعداد هذا التحقيق الذي يشكل علامة بارزة في مجرى القضية.
(200624) -- TARHUNA, June 24, 2020 () -- A team of experts work at the site of the mass graves in Tarhuna, some 90 km south of Tripoli, Libya, on June 23, 2020. Lutfi Al-Misurati, director of the Department of Search for Remains of the Libyan General Authority for Research and Identification of Missing Persons, on Tuesday said that 10 unidentified bodies have been found inside mass graves in the city of Tarhuna. TO GO WITH 10 bodies found in mass graves in Libya's Tarhuna: official (Photo by Hamza Turkia/) |

تقرير: مشتبه به في ارتكاب جرائم حرب في ليبيا تلقى العلاج بألمانيا 09.09.2020

خضع زعيم ميليشيا ليبي يشتبه في ارتكابه جرائم حرب للعلاج عدة سنوات في ألمانيا، كما ذكر تقري صحفي. المشتبه به كان يتزعم رفقة إخوته ميليشيا في مدينة ترهونة الليبية. فكيف بررت السلطات الألمانية السماح بدخوله البلاد؟
21.03.2016 Chief Prosecutor Fatou Bensouda is seen in the court room of the International Criminal Court as she waits for Jean-Pierre Bemba to arrive in The Hague, Netherlands, Monday, March 21, 2016. The International Criminal Court is passing judgment on former Congolese vice president Bemba on charges of commanding a militia that went on a spree of murder, rape and pillage in Central African Republic more than a decade ago. The verdicts being delivered Monday afternoon focus on the responsibility of a military commander for the actions of his troops. Bemba's long-running trial also was the first at the ICC to feature allegations of systematic sexual abuse by soldiers in a conflict. (AP Photo/Jerry Lampen, Pool) (c) picture-alliance/AP Photo/J. Lampen

المحكمة الجنائية الدولية تدين عقوبات واشنطن على المدعية العامة 03.09.2020

في حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي تريد التحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان، اعتبرت المحكمة أن العقوبات "غير مقبولة" وتشكل "هجمات خطيرة على سيادة القانون".
President Donald Trump speaks in the Rose Garden of the White House, Monday, June 1, 2020, in Washington. (AP Photo/Patrick Semansky) |

ترامب يعطي الضوء الأخضر لفرض عقوبات على الجنائية الدولية 11.06.2020

أجاز الرئيس ترامب فرض عقوبات على أي مسؤول بالمحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم تهما "بدون موافقة واشنطن". مسؤول أوروبي رفيع وصف قرار ترامب بـ"المثير للقلق" لأن بروكسل تدعم الجنائية الدولية.
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