تأسست المحكمة الجنائية الدولية كأول محكمة مستقلة لمحاسبة مرتكي جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية. ومن بين التحقيقات التي فتحتها دعوى ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.

تُنظم علاقة المحكمة بمنظمة الأمم المتحدة بموجب اتفاقية تنسيق بين الجانبين. وتعمل هذه المحكمة التي تأسست في مدينة لاهاي الهولندية عام 2002 على إتمام دور الأجهزة القضائية الوطنية، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء. وهي بذلك تمثل الملاذ الأخير لتحقيق العدالة.