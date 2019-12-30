المحكمة الجنائية الدولية تقر التحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان

وافقت المحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق في جرائم الحرب المحتملة في أفغانستان، وهو ما سوف يشمل اتهامات ضد القوات الأمريكية والأفغانية ومسلحي طالبان. ويلغي حكم الاستئناف الصادر اليوم الخميس (الخامس من آذار/ مارس) حكما سابقا صدر في نيسان/ أبريل 2019، حيث كان قضاة في المحكمة الجنائية الدولية أيضا قد رفضوا طلبا بفتح تحقيق، قائلين إنه من غير المحتمل أن يكون قادرا على خدمة العدالة.
وقال القاضي بيوتر هوفمانسكي إن "مدعي المحكمة أذن ببدء تحقيق في جرائم يعتقد أنها ارتكبت على اراضي أفغانستان منذ الأول من أيار/مايو 2003".
وذكر القضاة في ذلك الوقت أن هناك أساسا كافيا للتحقيقات، ولكن وقتا طويلا قد مر، وأنه كان من المتوقع ألا تتعاونأفغانستان، مما يجعل من غير المرجح أن يكون التحقيق ناجحا. وتسعى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى التحقيق في التعذيب المحتمل والقتل التعسفي وجرائم الحرب الأخرى في أفغانستان منذ عام 2003.
وسوف تشمل القضية أيضا جنودا وعاملين في وكالة الاستخبارات المركزية، ويمكن أن يشمل التحقيق أيضا مراكز اعتقال سرية مشتبه بها خارج أفغانستان.
وتعتقد بنسودا أن هناك أسسا يمكن الاستناد إليها لفتح تحقيق في انتهاكات ارتُكبت بين عامي 2003 و2014، بما في ذلكقتل جماعي للمدنيين على يد طالبان واتهامات بتعذيب سجناء على يد السلطات الأفغانية وأيضا من جانب القوات الأمريكية والمخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) لكن بدرجة أقل.
ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامبإن بلاده سوف ترد بقوة على كل المحاولات لإخضاع الأمريكيين أو حلفائهم للمحاكمة الجنائية. وردا على القضية فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودا على السفر وعقوبات أخرى على موظفي المحكمة قبل عام. وأفغانستان عضو في المحكمة الجنائية الدولية بعكس الولايات المتحدة.
ع.أ.ج/ و. ب (رويترز، أ ف ب، د ب ا)
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
بين التدخل العسكري والانسحاب
عاشت أفغانستان أحداثا كثيرة خلال هذا القرن فهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر كانت السبب وراء عملية عسكرية دولية مازالت تأثيراتها قائمة على البلاد. فيما يلي بعض أهم المحطات على هذا الطريق الطويل الذي مرت به أفغانستان بداية من العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة وحتى تسليم المهام الأمنية للأفغان.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
11 سبتمبر 2001: هجمات لها تبعات سياسية
سجل يوم الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 نفسه كيوم غير مسار العالم فالهجمات التي استهدفت الولايات المتحدة كانت السبب وراء تغييرات سياسية كبيرة. تسببت الهجمات في مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص بعد اصطدام طائرتي ركاب مخطوفتين ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك. قادت خيوط البحث عن الجناة إلى أفغانستان.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
13 نوفمبر 2001: عملية "الحرية الدائمة"
شنت حكومة جورج بوش آنذاك هجوما على أفغانستان حيث كان ترجح وجود أسامة بن لادن، الذي اتهمته بتدبير الهجمات. أسقطت الولايات المتحدة نظام طالبان في أفغانستان وحاولت تفتيت تنظيم القاعدة. في الثالث عشر من تشرين الثاني/ نوفبمر 2001 سقطت كابول وانسحبت طالبان لمنطقة الحدود الأفغانية الباكستانية.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
27 نوفمبر 2001: مؤتمر بون
في نهاية عام 2001 التقى ممثلو أربعة من الأطياف الشعبية في أفغانستان بالقرب من مدينة بون الألمانية. لم تكن حركة طالبان ممثلة في المؤتمر الذي تم برعاية الأمم المتحدة. اتفقت الأطراف المشاركة في المؤتمر في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2001 على بناء حكومة انتقالية تعمل تحت إشراف الرئيس حامد كرزاي الذي عُلقت عليه الآمال لقيادة البلاد نحو الديمقراطية.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
22 ديسمبر 2001: البرلمان الألماني يصوت على المشاركة العسكرية
أقر البرلمان الألماني في الثاني والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2001 وبأغلبية كبيرة، مشاركة الجيش الألمانية في مهمة السلام التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان. تركزت مهمة قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) على الاهتمام بعودة الأمن ودعم الحكومة في أعمال إعادة البناء.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
6 مارس 2002: أول الضحايا في صفوف القوات الألمانية
شهد يوم السادس من آذار/ مارس 2002 سقوط أول الضحايا الألمان أثناء إبطال مفعول صاروخ أرض جو. توالت الحوادث المشابهة، إذ فجّر انتحاري نفسه في كابول في السابع من حزيران/ يونيو 2003 مما أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة 29 بجروح. كان هذا هو الحادث الأول الذي يقتل فيه جنود ألمان نتيجة تفجير انتحاري.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
26 يناير 2004: دستور جديد
أقرت الحكومة الأفغانية، في كانون الثاني/ يناير 2004، دستورا ديمقراطيا للبلاد بعد أكثر من عامين على سقوط طالبان. اتفق المشاركون في وضع الدستور على تأسيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ذات النظام الرئاسي ليمهدوا بذلك الطريق لانتخابات عامة. أجريت الانتخابات في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2004 وفاز بها حامد كرزاي.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
31 مارس 2004: مؤتمر برلين
وافق المجتمع الدولي خلال مؤتمر برلين على تخصيص 8.2 مليار دولار لأعمال إعادة الإعمار في أفغانستان. ساهمت ألمانيا بنحو 80 مليون يورو. تناول المؤتمر العديد من النقاط منها سبل مكافحة تهريب المخدرات وتعزيز قوة إيساف بعناصر إضافية.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
31 يناير 2006: مؤتمر لندن
اتفق المشاركون في مؤتمر لندن على برنامج مدته خمسة أعوام لأفغانستان وخصصوا من أجله 10.5 مليار دولار. طرح المؤتمر مسألة تسليم أفغانستان المسؤولية على مراحل. لم يكن هذا المؤتمر هو نهاية المطاف، فقد تطلب الوضع الأمني الشائك في أفغانسان تنظيم مؤتمرات عديدة في السنوات اللاحقة.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
4 سبتمبر 2009: غارة قندز
أمر غيورغ كلاين، قائد القوات الألمانية في أفغانستان، بشن غارة جوية على شاحنتي وقود استولى عليها عناصر من طالبان بالقرب من مدينة قندز. أسفرت الغارة الجوية عن مقتل نحو 140 شخصا معظمهم من المدنيين. أدت الغارة لانتقادات حادة في أفغانستان وألمانيا وتسببت في استقالة وزير الدفاع الألماني آنذاك فرانتس يوزيف يونغ.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
31 مايو 2010: استقالة الرئيس الألماني
أدلى الرئيس الألماني آنذاك هورست كولر بتصريحات صحفية مثيرة للجدل أثناء رحلة عودته من زيارة تفقدية لقوات بلاده في أفغانستان. وبرر كولر في المقابلة الصحفية مشاركة قوات بلاده في أفغانستان بتأمين مصالح اقتصادية ألمانية. أثارت هذه التصريحات نقاشات سياسية حادة في ألمانيا، أعلن كولر بعدها استقالته من منصبه.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
19 يوليو 2010: لقاء قمة في كابول
في ظل إجراءات أمنية مشددة، اجتمع وزارء خارجية دول الناتو في العاصمة الأفغانية كابول في أول اجتماع في المدينة المتأزمة. وبالرغم من استمرار تردي الأوضاع الأمنية في أفغانستان، بحث الوزراء خلال اجتماعهم خطط تسليم المسؤولية بالكامل لقوات الأمن الأفغانية بحلول عام 2014 وسحب قوات الناتو من هناك.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
18 سبتمبر 2010: انتخابات برلمانية
شهدت أفغانستان في الثامن عشر من أيلول/ سبتمبر انتخابات برلمان جديد. خيمت على الانتخابات هجمات أودت بحياة 22 شخصا على الأقل. تحدث مراقبون دوليون عن عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات التي لم تسفر عن فائز بأغلبية كبيرة.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
2 مايو 2011: مقتل بن لادن
نفذت عناصر من القوات الأمريكية الخاصة عملية ضد مجمع سكني في بلدة ايبت آباد الباكستانية ليلة الثاني من آيار/ مايو 2011 أسفرت عن مقتل أسامة بن لادن، قائد تنظيم القاعدة. تابع الرئيس الأمريكي باراك أوباما تفاصيل الهجوم مع مساعديه عبر شاشة عرض مباشر. خرج الآلاف في الولايات المتحدة إلى الشوارع احتفالا بمقتل بن لادن.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
5 ديسمبر 2011 : مؤتمر بون الثاني
استضافت مدينة بون الألمانية المؤتمر الدولي الثاني حول أفغانستان في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2011، بعد عشرة أعوام على المؤتمر الأول. اتفق المشاركون في المؤتمر على مواصلة دعم أفغانستان ماليا كما تعهد كرزاي بالقيام بإصلاحات وبمكافحة الفساد والعمل من أجل تحقيق ديمقراطية مستقرة.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
16 مايو 2012 : تعاون ألماني أفغاني
وقعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الأفغاني حامد كرزاي في 16 أيار/ مايو 2012 اتفاقية للتعاون بين ألمانيا وأفغانستان. تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم المزيد من المساعدات لأفغانستان لكنها ربطت هذه المساعدات بالإصلاحات في أفغانستان. تعهد كرزاي من جهته بالحفاظ على حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
18 يونيو 2013: تسليم المسؤولية الكاملة
أعلن الرئيس كرزاي تسلم المسئولية الأمنية في مختلف أنحاء البلاد وانتقلت إلى الجيش الأفغاني المهام التي كانت تقوم بها قوات الناتو كتمهيد لسحب القوات الدولية من أفغانستان. ألقى تفجير انتحاري في كابول بظلاله على هذا الإعلان.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
21 أغسطس 2013: تسليم مركز لتدريب الشرطة
سلم السفير الألماني في أفغانستان أوليفر أوفتسا في 21 آب/ أغسطس 2013، مركز قندز للتدريب الشرطي إلى وزارة الداخلية الأفغانية. يعني تسليم المركز النهاية الرسمية للمشاركة الألمانية في تدريب الشرطة في إقليم قندز حيث تم هناك تدريب ما يزيد على 4600 شرطي منذ عام 2010.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
6 أكتوبر 2013: سحب القوات الألمانية
سلم وزير الدفاع الألماني دي ميزير ووزير الخارجية فيسترفيله مسؤولية المعسكر الألماني في قندز للحكومة الأفغانية. من المقرر أن تستخدم الشرطة والجيش الأفغاني المعسكر الذي يعد ثاني أكبر معسكر للجيش الألماني. وتنهي عملية التسليم عشر سنوات من التواجد العسكري الألماني في أفغانستان.
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عقدان من تاريخ أفغانستان في 20 صورة
2014: الانسحاب من أفغانستان
تبدأ جميع القوات الدولية المشاركة في أفغانستان عمليات سحب قواتها خلال هذا العام. يواصل المجتمع الدولي ضخ المليارات في عمليات إعادة الإعمار في البلاد حتى بعد عمليات سحب القوات التي تعد خطوة على طريق تحقيق الاستقلال الكامل لأفغانستان.
الكاتب: دانيلا شبيت/ ابتسام فوزي