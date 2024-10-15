المحكمة الأوروبية تدين ألمانيا بسبب ترحيل سوري إلى اليونان

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ألمانيا لترحيلها سورياً إلى اليونان وألزمتها بتعويضه وقضت على أثينا بغرامة، فيما تراجع عبور غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي الذي أعلن مشروع قانون لترحيل مَن لا يحق لهم البقاء فيه.

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ألمانيا فيما يتعلق بعملية ترحيل لاجئ إلى اليونان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء (15 أكتوبر / تشرين الأول 2024) وقالت المحكمة التي يقع مقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، في حيثيات حكمها إن السلطات الألمانية كان يجب عليها أن تعمل على ضمان حصول اللاجئ على إجراءات لجوء مناسبة بعد ترحيله إلى اليونان وألا يتعرض لأي سوء معاملة.

وألزمت المحكمة ألمانيا بدفع تعويض عن الضرر قدره 8000 يورو. كما تم الحكم على اليونان بدفع غرامة حيث قضت المحكمة بأن أثينا انتهكت حظر المعاملة اللاإنسانية المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ورفعت القضية من قِبَل سوري -من مواليد عام 1993- فر في عام 2018 إلى اليونان ثم انتقل لاحقا إلى ألمانيا. وفي يوم وصوله إلى ألمانيا رُحل إلى اليونان بموجب اتفاقية، على الرغم من أنه أعرب عن نيته طلب اللجوء هناك. وفي اليونان احتُجز لأكثر من شهرين في مركز شرطة. وقضت المحكمة بأن ألمانيا انتهكت بذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لأنها لم تتحقق من أن الرجل لن يحتجز في اليونان في ظروف تنتهك حظر المعاملة اللاإنسانية.

وانتقد مجلس أوروبا -الذي تتبعه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان- اليونان مرارا في السنوات الأخيرة بسبب تعاملها مع المهاجرين. وفي تقرير صدر في يوليو / تموز الماضي 2024 عن لجنة مناهضة التعذيب، طالب المجلس اليونان بأن تحسن مراكز إيواء اللاجئين على نحو ملحوظ.

يذكر أن مجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مستقلان عن الاتحاد الأوروبي، ويعملان على حماية حقوق الإنسان في الدول الـ 47 الأعضاء في المجلس.

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قانون ترحيل مَن لا يحق لهم البقاء بالاتحاد الأوروبي

من جانبها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مشروع قانون لترحيل مزيد من المهاجرين الذين ليس لديهم حق البقاء في الاتحاد الأوروبي. وأفادت بأن القانون الجديد يهدف إلى تحديد التزامات العائدين وتبسيط عملية العودة.

وأعربت فون دير لاين في الخطاب الذي أرسلته قبيل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المقررة في بروكسل بعد غد الخميس 17 / 10 / 2024 عن قلقها بشأن نزوح الأشخاص بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

تراجع العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي

من جانب آخر تراجعت حالات عبور الحدود باتجاه الاتحاد الأوروبي بنسبة 42 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أفادت وكالة "فرونتيكس" اليوم الثلاثاء 15 / 10 / 2024، بحسب إحصاءاتها نشرتها وكالة الاتحاد الأوروبي المكلفة بأمن الحدود قبل قمة لقادة التكتل في بروكسل في وقت لاحق هذا الأسبوع يتوقع بأن تتصدر قضية الهجرة أجندتها.

ع.م / خ.س (د ب أ ، أ ف ب)