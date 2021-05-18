المحرقة النازية هي عملية الإبادة التي مارستها حكومة ألمانيا النازية وبعض من حلفائها ضد ملايين اليهود في ألمانيا وفي البلدان التي احتلتها ألمانيا مثل بولندا والتشيك وغيرها من بلدان أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.

قامت القوات الألمانية في العهد النازي بعمليات إبادة جماعية ضد اليهود في ألمانيا وفي الدول التي احتلتها القوات النازية خلال الحرب العالمية الثانية. احرق النظام النازي الملايين من اليهود في معتقلات رهيبة في غرف الغاز. ويصفه البعض بأنه: الاضطهاد والقتل المنظم البيروقراطي برعاية الدولة لما يقارب ستة ملايين يهودي على يد النظام النازي والمتعاونين معه خلال الحرب العالمية الثانية. وكلمة الهولوكوست يونانية الأصل معناها "التضحية بالنار".