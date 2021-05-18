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المحرقة النازية

المحرقة النازية هي عملية الإبادة التي مارستها حكومة ألمانيا النازية وبعض من حلفائها ضد ملايين اليهود في ألمانيا وفي البلدان التي احتلتها ألمانيا مثل بولندا والتشيك وغيرها من بلدان أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.

قامت القوات الألمانية في العهد النازي بعمليات إبادة جماعية ضد اليهود في ألمانيا وفي الدول التي احتلتها القوات النازية خلال الحرب العالمية الثانية. احرق النظام النازي الملايين من اليهود في معتقلات رهيبة في غرف الغاز. ويصفه البعض بأنه: الاضطهاد والقتل المنظم البيروقراطي برعاية الدولة لما يقارب ستة ملايين يهودي على يد النظام النازي والمتعاونين معه خلال الحرب العالمية الثانية. وكلمة الهولوكوست يونانية الأصل معناها "التضحية بالنار".

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and German Chancellor Angela Merkel hold a joint news conference at the Chancellery in Berlin, Germany October 21, 2015. REUTERS/Guido Bergmann/BPA

تعقيدات حساسة تمنع ألمانيا من الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين 18.05.2021

شرح صحفي ألماني، مختص بشؤون الشرق الأوسط، لمسائية DW تعقيدات الموقف الألماني وحساسيته بالنسبة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرا إلى وجود "ورطة" تعاني منها الحكومة الألمانية في ظل التصعيد الجاري الآن.

27.01.2021, Rabbiner Elias Dray (r) spricht mit Rabbiner Shaul Nekrich vor der Gedenkstunde des Deutschen Bundestags aus Anlass des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. +++ dpa-Bildfunk +++

في ذكرى الهولوكوست.. دعوات لحماية اليهود ومحاربة الكراهية 27.01.2021

أكد رئيسا ألمانيا وإسرائيل ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم للناجين من الهولوكوست، مؤكدين على العمل على عدم تكرار المحرقة مستقبلا. ورئيس البرلمان الألماني يحذر من ظهور أشكال جديدة من العنصرية ومعاداة السامية.
29.01.2020, Berlin: Reuven Rivlin (l), Staatspräsident von Israel, und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) umarmen sich bei der Gedenkstunde im Deutschen Bundestag für die Opfer des Nationalsozialismus teil. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

25 عاما من ذكرى المحرقة في البوندستاغ.. أبرز المحطات! 27.01.2021

منذ عام 1996، يحيي البرلمان الألماني (بوندستاغ) والناجون من معسكرات الإبادة في الـ27 من يناير سنويا، ذكرى جرائم النازية بحق الإنسانية. وغالبا ما يتعلق أيضا بالمخاطر الراهنة في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
Heiko Maas, Fragestunde - mit Heiko Maas - Bundesminister des Auswaertigen - SPD - Befragung der Bundesregierung im Deutschen Bundestag, 07.10.2020, Foto: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto | Verwendung weltweit

ماس ينتقد مقارنة معارضي الكمامات أنفسهم بضحايا النازية 22.11.2020

انتقد وزير الخارجية الألماني المناهضين لارتداء الكمامات والذين يقارنون أنفسهم بضحايا النازية، متهماً إياهم بالتقليل من شأن المحرقة والسخرية من شجاعة الناجين. وشهدت ألمانيا مظاهرات مناوئة لإجراءات كورونا وأخرى مؤيدة لها.
(200422) -- MODIIN, April 22, 2020 () -- Holocaust survivors Dmitry Kazavchinski (R), 85, and his wife Svetlana, 80, are seen wearing face masks at their own house amid the COVID-19 pandemic in the central Israeli city of Modiin on April 21, 2020. As Israel is fighting the COVID-19, the annual Holocaust memorial day takes on a different face this year. Israel's Holocaust day is usually filled with ceremonies. The main one is held at Yad Vashem, the world Holocaust remembrance center, in Jerusalem. A two-minute siren cuts through the entire country in the morning and everything comes to a standstill in commemoration for the six million Jews who perished under Nazi Germany during World War II. (Photo by Gil Cohen Magen/) |

بسبب كورونا.. برلين تدفع مساعدات إضافية للناجين من المحرقة 15.10.2020

وافقت الحكومة الألمانية على دفع مساعدة مالية إضافية للناجين من محرقة الهولوكوست النازية حول العالم ممن يعيشون في فقر ويكافحون من أجل تغطية نفقاتهم خلال الوباء.
22.06.2020, Brandenburg, Potsdam: Ein Mann betrachtet während einer Vorbesichtigung der Ausstellung «Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt» im Eingangsbereich mehrere Fotos. Die Ausstellung im Schloss Cecilienhof der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) wurde durch weitere Dokumente und Bilder ergänzt und öffnet am 23.06.2020 für den Publikumsverkehr. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über Ausstellung «Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt» und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits | Verwendung weltweit

فيسبوك تقرر حظر المحتويات التي تنكر الهولوكوست 12.10.2020

أعلنت شركة فيسبوك أنها تعمل على تحديث سياستها المتعلقة بخطاب الكراهية بهدف حظر أي محتوى ينكر أو يشوه المحرقة النازية (الهولوكوست).
Oct. 7, 2013 - Jerusalem, Israel - Enlarged Pages of Testimony and photos of Holocaust victims are displayed on the cone-shaped ceiling in the Hall of Names at Yad Vashem Holocaust Museum

بسبب كورونا- إحياء ذكرى المحرقة النازية في إسرائيل افتراضيا 20.04.2020

بسبب القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل للحد من تفشي فيروس كورونا، سيتم إحياء ذكرى المحرقة النازية هذا العام من خلال العالم الافتراضي. فيما يلتقي نتانياهو وغانتس في محاولة لتشكيل حكومة وحدة وتجنب انتخابات جديدة.
23.01.2020 *** German President Frank-Walter Steinmeier speaks at the World Holocaust Forum marking 75 years since the liberation of the Nazi extermination camp Auschwitz, at Yad Vashem Holocaust memorial centre in Jerusalem January 23, 2020. REUTERS/Ronen Zvulun/Pool

شتاينماير من القدس: ارتكب أبناء بلدي اسوأ جريمة في تاريخ البشرية 23.01.2020

"أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية"، هذا ما قاله الرئيس شتاينماير بمناسبة إحياء ضحايا المحرقة النازية، وليكون أول رئيس ألماني يتحدث عند نصب "ياد فاشيم".
22.01.2020, Israel, Jerusalem: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hört Giselle Cycowicz, Psychologin und Holocaust-Überlebende, bei einem Besuch des Amcha Zentrums Jerusalem, in dem die Delegation mit Holocaust-Überlebenden spricht, zu. Die Organisation Amcha (Hebräisch: eine/r von uns) wurde 1987 in Jerusalem gegründet mit dem Ziel, Überlebende des Holocaust und ihre Familien in der Bearbeitung ihrer oft schweren Traumata zu unterstützen. Bundespräsident Steinmeier und seine Frau sind anlässlich einer Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren für zwei Tage in Israel. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

شتاينماير: من مسؤولية الألمان التصدي لمعاداة السامية 22.01.2020

بعد وصوله إلى القدس للمشاركة في الذكرى الـ75 لتحرير معسكر أوشفتيس النازي، التقى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مجموعة من الناجين من المحرقة مؤكدا على ضرورة بذل جهود أكبر لمكافحة معاداة السامية.
Naftali Fürst, 88, Holocaust-Überlebender, mit seiner Tochter Ronit (2. von rechts) und Enkelkindern. Er reist als Zeitzeuge zur Eröffnung der Ausstellung „Faces of Life after the Holocaust“ nach Essen. Kanzlerin Merkel eröffnet die Schau.

سلاح الجو الألماني ينقل ناجية من الهولوكوست من إسرائيل لحضور افتتاح معرض 21.01.2020

بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا الهولوكست، سلاج الجو الألماني ينقل ناجية من المحرقة النازية لحضور معرض للفنان الشهير مارتن شولر حول الناجين من المحرقة.

2900602 07/29/2016 Former German Nazi concentration camp Auschwitz-Birkenau in Oswiecim. Alex Pantcykov/Sputnik |

المسلمون والمحرقة.. زيارة مرتقبة لشخصية مسلمة معروفة لأوشفيتس 19.01.2020

عدد قليل من المسلمين زار إلى حد الآن معسكر الاعتقال السابق في أوسشفيتس. والمثير للانتباه الآن هو الزيارة المرتقبة لممثلين للمسلمين واليهود رفيعي المستوى سوية للنصب التذكاري لضحايا المحرقة النازية.
Den Goldenen Blogger als Bloggerin des Jahres erhielt im vergangenen Jahr Marie Sophie Hingst für ihr Blog Read on my dear. Überreicht wurde der Preis von Award-Mitgründer Daniel Fiene. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/129069 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: obs/Die Goldenen Blogger/HENRIK ANDREE

مدونة ومؤرخة ألمانية تزور تاريخ عائلتها المرتبط بالهولوكوست 04.06.2019

نُزعت جائزة "مدون العام" عن الألمانية ماريا صوفي هنغست بعد أن كشفت تحقيقات صحفية زيف قصصها حول بعض أفراد عائلتها الذين ادعت أنهم قد قضوا في المحرقة النازية "هولوكوست" .
Jews from all over the world as well as Poles take part in Oswiecim in the 17th March of the Living at the site of the former German Nazi Auschwitz death camp on 01 May 2008. Marches of the Living have been organised since 1988 by the Israeli Ministry of Education in cooperation with the March of the Living organisation on Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah). EPA/Jacek Bednarczyk POLAND OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++

خلاف حول رد ممتلكات يهودية - بولندا تلغي زيارة مسؤولين إسرائيليين 13.05.2019

في قضية النزاع بخصوص إعادة ممتلكات يهودية صودرت خلال المحرقة النازية، ألغت بولندا زيارة لمسؤولين إسرائيليين إلى وارسو. وكان آلاف القوميين قد تظاهروا في وارسو احتجاجا على قانون أميركي بشأن إعادة ممتلكات اليهود.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) President Reuven Rivlin (R), and Chairman of the Yad Vashem Avner Shalev stand during a sirens as part of a ceremony marking the annual Holocaust Remembrance Day at the Yad Vashem Holocaust memorial, in Jerusalem April 24, 2017. Pool Photo by Amir Cohen/UPI Photo via Newscom picture alliance |

إسرائيل تحيي ذكرى "المحرقة النازية" 02.05.2019

تحيي إسرائيل هذا العام ذكرى الهولوكوست، في ظل مؤشرات تنامي معاداة السامية في أمريكا الشمالية وأوروبا، وفق منظمات يهودية عدة. وانتقادات لرئيس الوزراء نتانياهو بسبب تحالفه مع نظيره المجري فيكتور أوربان.

German Chancellor Angela Merkel visits the Yad Vashem Holocaust Museum in Jerusalem, on October 4, 2018. - Merkel visited Israel's Holocaust memorial and spoke of her country's everlasting responsibility to remember the tragedy and oppose anti-Semitism. (Photo by DEBBIE HILL / POOL / AFP) (Photo credit should read DEBBIE HILL/AFP/Getty Images)

ميركل تجري محادثات في إسرائيل وسط خلافات حول ملفات كبيرة 04.10.2018

بعد توقف بسبب اعتراضات ألمانية، عادت المشاورات المنتظمة بين الحكومة الألمانية الإسرائيلية للانعقاد. المستشارة ميركل زارت النصب التذكاري للمحرقة مؤكدة على مسؤولية ألمانيا تجاه إسرائيل ومعاداة السامية والكراهية والعنف.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) and Palestinian Authority President Mahmoud Abbas (L) listen to remarks after holding meetings with US President Barak Obama on restarting Middle East peace talks, September 1, 2010 at the White House in Washington, DC. AFP PHOTO / Chris KLEPONIS (Photo credit should read CHRIS KLEPONIS/AFP/Getty Images)

نتنياهو يتهم عباس بمعاداة السامية وإنكار المحرقة النازية 02.05.2018

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بمعاداة السامية، وذلك بعد تصريحات مثيرة لعباس ربط فيها بين مأساة اليهود في الفترة النازية وسلوكهم.
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