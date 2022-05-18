 المحامية جمانة سيف لـDW: حلمي هو بناء دولة ديمقراطية في سوريا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.01.2023

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سياسة واقتصاد

المحامية جمانة سيف لـDW: حلمي هو بناء دولة ديمقراطية في سوريا

حصلت الحقوقية السورية جمانة سيف على جائزة "آن كلاين" للمرأة لعام 2023 لأنها كرست حياتها للدفاع عن المساواة بين الجنسين والاعتراف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي كجريمة ضد الإنسانية. وفي حديث لـDW عبرت عن حلمها لسوريا.

نالت جمانة سيف على جائزة آن كلاين للمرأة لعام 2023 لدفاعها عن المساواة بين الجنسين والاعتراف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي كجريمة ضد الإنسانية.

نالت جمانة سيف على جائزة "آن كلاين" للمرأة لعام 2023 لدفاعها عن المساواة بين الجنسين والاعتراف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي كجريمة ضد الإنسانية.

تعد جمانة سيف، المحامية السورية والناشطة الحقوقية في مجال حقوق المرأة، من أكثر الشخصيات التي تعطي أذانا صاغية للمرأة، فهي تدافع عن حقوق المرأة بلا كلل ولا ملل، ولهذا فإنها تعد مقصدا للنساء والفتيات، خاصة الناجيات من أعمال عنف جنسي.

مختارات

وفي مقابلة مع DW من برلين، قالت جمانة (52 عاما): "منذ وقت طويل وأنا أناضل وأدافع عن حقوق المرأة"، مضيفة أن الأمر يعود لفترة تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت تعمل في فرع "أديداس" تمتلكه أسرتها في ذلك الوقت في دمشق.

وفي ذلك، قالت إنها كانت تولي اهتماما كبيرا بحقوق الموظفين، فضلا عن دعمها للموظفات والعاملات، بيد أن الأمر لم يدم طويلا إذ تغيرت حياة جمانة وأسرتها رأسا على عقب في منتصف التسعينيات.

ففي عام 1994، اقتحم والدها رياض سيف، الذي حقق نجاحا اقتصاديا في حينه، الغمار السياسي، إذ أن أصبح نائبا مستقلا في البرلمان السوري، لكن الانتقادات التي صدرت منه حيال فساد النخبة السياسية وأيضا دعوته لإجراء إصلاحات اقتصادية لم تلق استحسانا من الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد.

أوقات عصيبة

وعلى وقع ذلك، باتت الأجهزة الأمنية تراقب وتستهدف رياض سيف وعائلته، فيما جرى حجب مواد الإنتاج عن المصنع ما أدى في نهاية المطاف إلى بيع الشركة.

وفي ذلك، قالت جمانة: "بسبب هذا، أدركت حاجتي إلى معرفة المزيد عن القوانين حتى أتمكن من الدفاع عن والدي والانضمام إلى النضال من أجل تحسين حقوق الإنسان في سوريا".

وبفضل مساعدة والداتها، شرعت جمانة في دراسة القانون في جامعة بيروت العربية عام 2003.

وتزامن تخرجها من الجامعة عام 2007 مع انخراطها بشكل قوي في الحياة السياسية، إذ عقب وفاة حافظ الأسد في يونيو / حزيران 2000، شقت جمانة طريقها إلى غرفة داخل المنزل كانت ملتقى لاجتماعات بين والدها ومعارضين آخرين في مرحلة عُرفت باسم "ربيع دمشق" وهي الفترة التي تلت رحيل حافظ الأسد وتسلم نجله بشار سلطة البلاد.

جمانة سيف خلال تظاهرة عام 2015 في برلين برفقة  ابنتها الصغرى ووالدها

جمانة سيف خلال تظاهرة عام 2015 في برلين برفقة  ابنتها الصغرى ووالدها

وبعد فترة وجيزة، أسست مجموعة "ربيع دمشق" منتدى الحوار الوطني وهي مبادرة سعت لإحداث تغيير سياسي وتعزيز الحريات في سوريا بعد فترة بقاء حافظ الأسد في الحكم، التي امتدت لأكثر من أربعين عاما ووُصفت بفترة حكم من حديد.

لكن سرعان ما فقدت هذه المجموعة قائدها إذ حُكم على رياض سيف بالسجن في سبتمبر / أيلول عام 2001 بعد أن دعا إلى إنهاء  احتكار حزب البعث  بقيادة بشار الأسد، حكم سوريا.

وعلى وقع ذلك، باتت جمانة حلقة الوصل الوحيدة بين والدها وباقي رموز المعارضة.

وعن ذلك، قالت: "كانت هذه فترة هي الأصعب بالنسبة لنا، إذ كنا شبه معزولين وتحت أعين وضغط من الأجهزة الأمنية وكنا نخشى من أن يزج بنا إلى السجن".

وعلى خلفية تزايد استهداف نظام بشار الأسد للمعارضين، أصبح رياض سيف وجها معروفا على الساحة الدولية لينال جائزة حقوقية ألمانية عام 2003، حيث سافرت جمانة إلى مدينة فايمار الألمانية لتتسلم الجائزة نيابة عن والدها.

لكن عقب عودتها إلى سوريا قادمة من ألمانيا، لم تكن حياة الأسرة سهلة.

وفي هذا السياق، قالت جمانة: "جرى اعتقالي في مارس/ آذار عام 2007 خلال مظاهرة مع العديد من أصدقائي. لقد ألقوا بنا داخل شاحنة كانت تسير بشكل متهور. أطلقوا سراحنا في النهاية مع التحذير بسجننا إذا شاركنا في تظاهرة أخرى".

وأضافت "هذا التحذير يحمل في طياته أمرين إما التهديد بالبقاء خلف القضبان لسنوات أو إلى الأبد أو التهديد بتعرضنا لعنف جنسي".

شد الرحال صوب ألمانيا

ورغم تزايد حالات الاعتقال والاحتجاز داخل السجون السورية سيئة السمعة، بما في ذلك سجن عمها وابن عمها وشقيقها الأصغر، إلا أن جمانة لم تحسم قرار رحيلها عن بلادها إلا بعد أن تعرض والدها لمحاولتي اغتيال واندلاع الثورة السورية.

وفي سبتمبر / أيلول عام 2012، قصدت جمانة وأطفالها الثلاثة ووالديها مصر، ومن هناك تقدم رياض سيف، الذي كان يحتاج إلى العلاج بسبب معاناته من سرطان البروستاتا، بطلب للحصول على تأشيرة لدخول ألمانيا.

وتستذكر جمانة ذلك، قائلة: "اعتقدت أننا سنبقى في القاهرة حتى عودة والدي من ألمانيا ثم سنرى إذا كان بإمكاننا العودة إلى سوريا".

تواصل المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وأعمال العنف في مناطق مختلفة من سوريا

لكنها قالت إن الوضع تغير في مصر عقب الإطاحة بالرئيس ذي التوجه الإسلامي محمد مرسي عام 2013 من قبل الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي الذي أصبح رئيسا البلاد بعد ذلك بعام.

وفي ذلك، قالت: "أصبح بقاؤنا في مصر صعباً نظرا للمشاعر المتزايدة ضد السوريين في حينه"، مضيفة أن عائلتها قررت الرحيل إلى برلين في سبتمبر / أيلول 2013.

ألمانيا .. محطة للدفاع عن حقوق الإنسان

ومنذ وصولها الأراضي الألمانية، باتت جمانة أكثر عزما وإصرارا على الدفاع عن حقوق الإنسان  ومساعدة السوريات حيث شاركت في تأسيس منظمة "شبكة النساء السوريات" عام 2013  ومنظمة "اللوبي النسوي السوري" عام 2014، فيما كانت من مؤسسات "الحركة السياسية النسوية السورية" عام 2017.

وانضمت في عام 2017 كزميلة باحثة إلى المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين، حيث بدأت في الدعوة إلى الاعتراف بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كجرائم ضد الإنسانية، فيما انصب تركيز حملتها على سوريا.

أصدرت محكمة ألمانية في يناير / كانون الثاني العام الماضي حكما بالسجن مدى الحياة ضد عقيد سابق في المخابرات السورية أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أصدرت محكمة ألمانية في يناير / كانون الثاني العام الماضي حكما بالسجن مدى الحياة ضد عقيد سابق في المخابرات السورية أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

وكان دور جمانة بارزا في فترة ما قبل إجراء محاكمة في ألمانيا لضابط سابق في الاستخبارات السورية يُدعى أنور رسلان، المتّهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والذي كان مسؤولا عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف آخرين في معتقل سري تابع لقسم التحقيقات-الفرع 251 والمعروف باسم (أمن الدولة - فرع الخطيب) وذلك بين عامي 2011 و2012.

ونظرت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا القضية ما بين عامي 2020 و 2022 فيما تحدثت جمانة إلى مئات من السوريين والسوريات ممن نجوا من أعمال تعذيب وعنف جنسي.

وفي ذلك، قالت جمانة سيف: "يعتصرني الألم الشديد عندما أتحدث إلى النساء ممن تعرضن للعنف الجنسي حتى أن معاناتهن تطاردني في أحلامي".

لكن هذا لم يكن الأمر الوحيد، إذ كان قد جرى استجواب والدها في اليوم السادس والعشرين من المحاكمة كشاهد نظرا لأنه كان الشخص الذي ساعد أنور رسلان في الحصول على تأشيرة لدخول ألمانيا في عام 2014.

وقالت جمانة إن والدها رياض سيف أعتقد أن رسلان كان صادقا عندما أبلغه أنه يخشى على حياته بعد انضمامه إلى المعارضة في عام 2012، فيما لم يتمكن رسلان من إثبات أنه كان بالفعل من أنصار المعارضة.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن مدى الحياة بحق رسلان لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في ختام أول محاكمة في العالم محورها فظائع منسوبة إلى نظام بشار الأسد.

ورغم أن منظمات حقوقية وصفت الحكم بالتاريخي، إلا أن جمانة سيف رأت أن الحكم على رسلان ليس سوى بداية في مسار  تحقيق  العدالة في سوريا، مضيفة "حياتي قائمة على المساعدة في بناء دولة ديمقراطية في سوريا توفر حقوقاً متساوية بين الرجال والنساء وينعم الجميع على أراضيها بحياة كريمة".

وقالت: "عند تحقيق هذا، فسوف ينتهي نضالي".

سوف تتسلم جمانة سيف جائزة "آن كلاين" للمرأة من مؤسسة هاينريش بول الألمانية في مارس / آذار العام الجاري نيابة عن الناشطين والناشطات من سائر العالم ضد جرائم العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.

جينفر هوليس / م ع

  • الرئيس السوري السابق حافظ الأسد

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    تولي الحكم بعد انقلاب "الحركة التصحيحية"

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    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

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  • الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي وقتها هنري كيسينجر

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

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  • انسحاب القوات السورية من لبنان

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    هيمنة على لبنان

    في 1976 تدخّلت القوات السورية في الحرب الأهلية اللبنانية بموافقة أمريكية، وبناء على طلب من قوى مسيحية لبنانية. وفي 1977، بدأت المواجهات بين القوات السورية، التي انتشرت في معظم أجزاء البلاد ما عدا المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وقوات مسيحية احتجت على الوجود السوري. وطيلة ثلاثة عقود، بقيت سوريا قوة مهيمنة على المستوى العسكري في لبنان وتحكمت بكل مفاصل الحياة السياسية حتى انسحابها في العام 2005.

  • الرئيس السوري السابق حافظ الأسد والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    قطيعة بين دمشق وبغداد!

    في العام 1979، تدهورت العلاقات بين سوريا والعراق، اللذين حكمهما فرعان متنافسان من حزب البعث العربي الاشتراكي، بعد اتهام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين الوافد حديثاً إلى السلطة، دمشق بالتآمر. وقطعت بغداد علاقتها الدبلوماسية مع دمشق في تشرين الأول/أكتوبر 1980، بعدما دعمت الأخيرة طهران في حربها مع العراق. في الصورة يظهر الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين (يسار) مع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد (وسط).

  • مدينة حماه السورية

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    "مجزرة حماه"

    في شباط/فبراير 1982، تصدّى النظام السوري لانتفاضة مسلّحة قادها الإخوان المسلمون في مدينة حماه (وسط)، وذهب ضحية ما يعرف بـ"مجزرة حماه" بين عشرة آلاف وأربعين ألف شخص. وجاء ذلك بعد قرابة ثلاث سنوات من هجوم بالرصاص والقنابل اليدوية على الكلية الحربية في مدينة حلب، أسفر عن مقتل ثمانين جندياً سورياً من الطائفة العلوية. وتوجّهت حينها أصابع الاتهام إلى الإخوان المسلمين بالوقوف خلف الهجوم.

  • حافظ ورفعت الأسد

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    محاولة انقلاب فاشلة

    في تشرين الثاني/نوفمبر 1983، أصيب الأسد بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد مشافي دمشق. ودخل في غيبوبة لساعات عدّة، حاول خلالها شقيقه الأصغر رفعت الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب فاشل، قبل أن يستعيد الأسد عافيته. وبعد عام، أُجبر رفعت على مغادرة سوريا. الصورة لحافظ الأسد (يمين) مع أخيه رفعت.

  • بشار الأسد زار باريس عدة مرات

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    تقارب مع الغرب!

    بدأ الجليد الذي شاب علاقات سوريا مع أمريكا والغرب بالذوبان، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي. انضمت سوريا إلى القوات متعددة الجنسيات في التحالف الذي قادته أمريكا ضد صدام حسين بعد غزو العراق للكويت. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1994، زار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الأسد في دمشق. بعد أربع سنوات، زار الأسد فرنسا في أول زيارة له إلى بلد غربي منذ 22 عاماً، واستقبل بحفاوة من نظيره الفرنسي جاك شيراك.

  • بشار الأسد في جنازة أبيه عام 2000

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    الابن يخلف أباه في الرئاسة!

    توفي الأسد في 10 حزيران/يونيو 2000، عن عمر ناهز 69 عاماً، وكان شيراك الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر جنازته. وبعد شهر، تولّى نجله بشار السلطة، بعد تعديل دستوري سمح له بالترشّح. وحاز في استفتاء لم يضم أي مرشح آخر سواه على 97 في المئة من الأصوات.

  • صورة لبشار الأسد في دمشق

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    انفتاح نسبي ولكن..!

    بين أيلول/سبتمبر 2000 وشباط/فبراير 2001، شهدت سوريا فترة انفتاح وسمحت السلطات نسبياً بحرية التعبير. في 26 أيلول/سبتمبر 2000، دعا نحو مئة مثقّف وفنان سوري مقيمين في سوريا السلطات إلى "العفو" عن سجناء سياسيين وإلغاء حالة الطوارئ السارية منذ العام 1963. لكنّ هذه الفسحة الصغيرة من الحرية سرعان ما أقفلت بعدما عمدت السلطات إلى اعتقال مفكرين ومثقفين مشاركين في ما عُرف وقتها بـ"ربيع دمشق".

  • سوريون يحملون علم المعارضة السورية

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    احتجاجات تحولت إلى نزاع دامٍ!

    في العام 2011، لحقت سوريا بركب الثورات في دول عربية عدة، أبرزها مصر وتونس، في ما عُرف بـ"الربيع العربي". ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه، قمع الأسد المتظاهرين السلميين بالقوة، وتحولت الاحتجاجات نزاعاً دامياً، سرعان ما تعددت جبهاته والضالعين فيه. وأودى النزاع المستمر بأكثر من 388 ألف شخص وهجّر وشرّد الملايين داخل البلاد وخارجها، وسوّى مناطق كاملة بالأرض.

  • صورة الأسد مع صورة بوتين في الغوطة الشرقية بدمشق

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    بقاء على رأس السلطة بدعم روسي

    في سنوات النزاع الأولى، فقدت قوات الحكومة السورية سيطرتها على مساحات واسعة من سوريا بينها مدن رئيسية. لكن وبدعم عسكري من حلفائها، إيران ثم روسيا، استعادت القوات الحكومية تدريجيًا نحو ثلثي مساحة البلاد، إثر سياسة حصار خانقة وعمليات عسكرية واسعة ضد الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية. ولعب التدخل الجوي الروسي منذ خريف 2015 دوراً حاسماً في تغيير موازين القوى لصالح دمشق. م.ع.ح/ع.ج.م


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