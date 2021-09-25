 المحافظون يتراجعون في انتخابات محلية بولايتين ألمانيتين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.09.2021

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أخبار

المحافظون يتراجعون في انتخابات محلية بولايتين ألمانيتين

حقق الاشتراكيون فوزا كبيرا في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن، فيما كانت نتائج ولاية برلين متقاربة بين الاشتراكيين والخضر. هذا وتلقى حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خسارة كبيرة في الولايتين.

صورة من الأرشيف للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

تلقى حزب المستشارة أنغيلا ميركل خسارة كبيرة في الانتخابات المحلية في ولايتي برلين ومكلنبورغ-فوربومرن

كشفت توقعات النتائج شبه النهائية لانتخابات برلمان ولاية برلين الألمانية التي جرت الأحد (26 أيلول/سبتمبر 2021) تقارب نتيجتي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

مختارات

كانت ميركل منذ 1990 تفوز دائما بمقعد دائرتها في البرلمان الاتحادي، ومع اقتراب الانتخابات الجديدة، التي ستغادر بعدها ميركل المشهد السياسي، فاجأت المستشارة الألمانية سكان دائرتها المشي في منطقة المشاة والتقاط الصور معهم.

تكبد المحافظون بزعامة المستشارة ميركل ثاني هزيمة انتخابية لهم في أسبوعين اليوم الأحد بعد تراجع التأييد لحزبها إلى مستويات أدنى من حقبة ما بعد التوحيد في انتخابات برلين المحلية نتيجة الاستياء من سياستها حول الهجرة.

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مسؤوليتها الجزئية عن هزيمة حزبها في انتخابات ولاية مكلنبورغ فور بومرن أمام حزب البديل اليميني الشعبوي. ما هي تداعيات نتائج هذه الانتخابات على المشهد السياسي في ألمانيا؟

وأظهرت توقعات محطة "آر بي بي" أن حزب الخضر حصل على 22.5% متقدما بفارق بسيط على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل على 21.9%.

ولم يتضح بعد من سيكون عمدة برلين الجديد هل ستكون فرانتسيسكا غيفي مرشحة الاشتراكيين أم منافستها مرشحة الخضر بتينا ياراش.

يذكر أن العمدة الحالي ميشائيل مولر (من الحزب الاشتراكي) يعتزم التخلي عن مهام منصبه لدخول البرلمان الاتحادي.

ولم يتضح أيضا إمكانيات تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد في الولاية. ومن المحتمل استمرار الائتلاف الحالي الذي يتكون من الحزب الاشتراكي وحزب اليسار والخضر في ظل حصول اليسار على 14.2%.

وأظهرت النتائج حصول تحالف ميركل على 16.1% ليسجل بذلك واحدة من أسوأ نتائجه في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 

وحصل الحزب الديمقراطي الحر على 7.6% وحزب البديل من أجل ألمانيا على 6.8% وهي تعادل نحو نصف النسبة التي حصل عليها في انتخابات 2016.

مانويلا شفسيغ رئيسة وزراء ولاية مكلنبورغ فوربومرن

كشفت التوقعات الأولية للنتائج شبه النهائية لانتخابات برلمان ولاية مكلنبورغ- فوربومرن إحراز الحزب الاشتراكي الديمقراطي فوزا حاسما

الاشتراكي يحسم في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن

وكشفت التوقعات الأولية للنتائج شبه النهائية لانتخابات برلمان ولاية مكلنبورغ- فوربومرن إحراز الحزب الاشتراكي الديمقراطي فوزا حاسما في هذه الانتخابات. وحسب توقعات القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، فقد حصل الحزب الاشتراكي على 38.2% وهي أفضل نتيجة يحصل عليها في هذه الولاية منذ عام 2002.

في المقابل، سجل حزب المستشارة ميركل المسيحي الديمقراطي أسوأ نتيجة له في تاريخه في هذه الولاية بـ 14.2% مقابل 19% في انتخابات عام 2016. وأظهرت التوقعات أن حزب البديل من أجل ألمانيا حقق ثاني أفضل نتيجة بعد الاشتراكيين بـ 17.8% مقابل 20.8% كان قد حصل عليها في الانتخابات التي جرت قبل خمسة أعوام.

وسجل حزب اليسار أسوأ نتيجة في تاريخه في الولاية بـ 9.9% حيث لم يتمكن الحزب من إيقاف الاتجاه السائد منذ عام 2011.

وأظهرت التوقعات امتلاك كل من الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) وحزب الخضر فرصا جيدة للعودة إلى برلمان الولاية حيث حصل الحزب الليبرالي الذي لم يدخل برلمان الولاية منذ عام 2011 على 6% والخضر الذين لم يتمكنوا من دخول البرلمان في انتخابات 2016، على 5.9%.

ز.أ.ب/خ.س (د ب أ)

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    صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟

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    الكاتب: عباس الخشالي


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