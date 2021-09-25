المحافظون يتراجعون في انتخابات محلية بولايتين ألمانيتين

كشفت توقعات النتائج شبه النهائية لانتخابات برلمان ولاية برلين الألمانية التي جرت الأحد (26 أيلول/سبتمبر 2021) تقارب نتيجتي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.
وأظهرت توقعات محطة "آر بي بي" أن حزب الخضر حصل على 22.5% متقدما بفارق بسيط على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل على 21.9%.
ولم يتضح بعد من سيكون عمدة برلين الجديد هل ستكون فرانتسيسكا غيفي مرشحة الاشتراكيين أم منافستها مرشحة الخضر بتينا ياراش.
يذكر أن العمدة الحالي ميشائيل مولر (من الحزب الاشتراكي) يعتزم التخلي عن مهام منصبه لدخول البرلمان الاتحادي.
ولم يتضح أيضا إمكانيات تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد في الولاية. ومن المحتمل استمرار الائتلاف الحالي الذي يتكون من الحزب الاشتراكي وحزب اليسار والخضر في ظل حصول اليسار على 14.2%.
وأظهرت النتائج حصول تحالف ميركل على 16.1% ليسجل بذلك واحدة من أسوأ نتائجه في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وحصل الحزب الديمقراطي الحر على 7.6% وحزب البديل من أجل ألمانيا على 6.8% وهي تعادل نحو نصف النسبة التي حصل عليها في انتخابات 2016.
كشفت التوقعات الأولية للنتائج شبه النهائية لانتخابات برلمان ولاية مكلنبورغ- فوربومرن إحراز الحزب الاشتراكي الديمقراطي فوزا حاسما
الاشتراكي يحسم في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن
وكشفت التوقعات الأولية للنتائج شبه النهائية لانتخابات برلمان ولاية مكلنبورغ- فوربومرن إحراز الحزب الاشتراكي الديمقراطي فوزا حاسما في هذه الانتخابات. وحسب توقعات القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، فقد حصل الحزب الاشتراكي على 38.2% وهي أفضل نتيجة يحصل عليها في هذه الولاية منذ عام 2002.
في المقابل، سجل حزب المستشارة ميركل المسيحي الديمقراطي أسوأ نتيجة له في تاريخه في هذه الولاية بـ 14.2% مقابل 19% في انتخابات عام 2016. وأظهرت التوقعات أن حزب البديل من أجل ألمانيا حقق ثاني أفضل نتيجة بعد الاشتراكيين بـ 17.8% مقابل 20.8% كان قد حصل عليها في الانتخابات التي جرت قبل خمسة أعوام.
وسجل حزب اليسار أسوأ نتيجة في تاريخه في الولاية بـ 9.9% حيث لم يتمكن الحزب من إيقاف الاتجاه السائد منذ عام 2011.
وأظهرت التوقعات امتلاك كل من الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) وحزب الخضر فرصا جيدة للعودة إلى برلمان الولاية حيث حصل الحزب الليبرالي الذي لم يدخل برلمان الولاية منذ عام 2011 على 6% والخضر الذين لم يتمكنوا من دخول البرلمان في انتخابات 2016، على 5.9%.
ز.أ.ب/خ.س (د ب أ)
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
الأوفر حظا لمنصب المستشارية
أوضحت التوقعات حصول الاشتراكيين على ما يتراوح بين 25 و26% فيما حصل التحالف المسيحي على ما يتراوح بين 24 و25% . اولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي، نجح في كسب ثقة الناخب الألماني من خلال موضوعيته وخبرته خلال الحملة الانتخابية.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
ماذا بعد؟
المرشح عن الاتحاد المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت الذي تراجع حزبه كثيرا مقارنة بآخر انتخابات جرت عام 2017. خيبة الامل بادية بوضوح على وجوه قيادة الحزب.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
فرحة الإشتراكيين
الاشتراكيون متقدمون في النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية. الأمين العام للحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني لارس كلينغبيل أعلن أن الحزب قادر على تشكيل الحكومة المقبلة.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
التصويت عبر البريد ..نسبة تاريخية
بلغ عدد الناخبين الذين صوتوا عن طريق البريد في بعض المدن الألمانية 40 بالمائة. الصورة في مركز المعارض الدولي في ميونيخ، حيث تفرز الأصوات القادمة عبر البريد، نتائجها لا تظهر للعلن إلا بعد انتهاء التصويت، كي لا تؤثر على نتائج الانتخابات.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
أجواء بافارية في يوم الاقتراغ
ناخبة بزي بافاريا التقليدي تضع ورقتها الانتخابية في الصندوق في مركز الاقتراع بمنطقة بايرشتزيل في بافاريا. الحزب الحاكم في بافاريا هو الحزب المسيحي الاجتماعي الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي. الحزبان شكلا اتحادا مسيحيا منذ عقود يشكل جبهة المحافظين في الخريطة السياسية الألمانية.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
الكلب كان حاضراً
كلب قررت صاحبته أن لا تتركه وحيدا في المنزل عند خروجها للتصويت، كما يبدو فإن الكلب يبدو سعيدا بهذا الحدث الديمقراطي.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
في السر
الانتخابات البرلمانية في ألمانيا سرية، أي يمنع إظهار الاختيارات في الورقة الانتخابية كي لا يمكن التأثير على الناخبين الآخرين. السباق حامي الوطيس بين الاشتراكيين - الديموقراطيين والمحافظين على تولي السلطة خلفا للمستشارة أنغيلا ميركل التي قرّرت الخروج من الحياة السياسية بعدما حكمت البلاد على مدى 16 عاما.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
مركز اقتراع الكنيسة
كنيسة مارينمونستر استعملت كمركز اقتراع. وصل إجمالي عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات إلى 47 حزبا، ولكل ناخب صوتان أحدهما للمرشح المباشر عن دائرته الانتخابية والثاني للحزب، ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية 299 دائرة.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
التراخت
التراخت هي بدلة نسائية ترتديها المرأة في جنوب ألمانيا، في ولايتي بافاريا وبادن فورتمبيرغ. هذه السيدة قررت منح صوتها بالانتخابات، مرتدية الملابس التقليدية في ولاية بادن فورتمبيرغ. يحكم الولاية حزب الخضر ورئيس وزرائها منذ عام 2012 فينفريد كريتشمان، وهي الولاية الأولى التي يحكمها رئيس وزراء من هذا الحزب منذ تأسيسه.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
الأخطاء تلاحق لاشيت
الكاميرات تراقب مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشارية أريمن لاشيت، هذه المرة اصطادته وهو يضع الورقة الانتخابية من دون أن يطويها بشكل صحيح. لاشيت رئيس وزراء ولاية شمال الراين - فيستفاليا ويعتبر خليفة ميركل في سياستها المؤيدة للتعدية الثقافية.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
بالكمامة
مرشحة الخضر لمنصب المستشارية أنالينا بيربوك قبيل دخلوها المركز الانتخابي. ارتكبت زعيمة الحزب أنالينا بيربوك سلسلة من الأخطاء قبل الصيف، فاضطرت إلى الدفاع عن نفسها بمواجهة اتهامات بانتحال مقاطع من كتابها وتقاضي علاوات لم تصرح بها، الأمر الذي دفع بحظوظها للوصول إلى المنصب بالتراجع في استطلاعات الرأي.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
خيبة ما بعد الفرحة
بعد أن كان الحزب متقدما بنتائج الاستطلاعات في قبل أشهر وكانت مرشحته أنالينا بيربوك المرشحة الأوفر حظا لنيل منصب المستشارية، تراجع الحزب بسبب أخطاء المرشحة بيربوك. أظهر استقصاء ما بعد الاقتراع الذي أجرته القناتان الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني حصول الخضر على المركز الثالث بنتيجة تتراوح بين 14,5 و15% .
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
اليسار
حفلة لناخبي حزب اليسار، تبدو خيبة الأمل واضحة على الوجوه بعد ظهور نتائج الانتخابات. اذ حصل على 5 بالمائة فقط، حسب نتائج النتائج الأولية التي بثتها القناتان الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
حزب البديل
حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، حصد ما بين 10 و11 بالمائة من النتائج . لا الإشتراكيون ولا الاتحاد المسيحي يرغب بتشكل ائتلاف يضم حزب البديل.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
خيبة أمل
شباب من الحزب المسيحي الديمقراطي وتبدو خيبة الأمل ظاهرة على وجوههم. بعد 16 عاما من حكم الحزب بقيادة المستشارة ميركل، تراجع الحزب بشكل كبير ليحصد ما نسبته 25 بالمائة حسب النتائج الأولية. إعداد: عباس الخشالي
الكاتب: عباس الخشالي