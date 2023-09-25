المحاصيل ”المحررة جينيًا" ناجحة إعلاميًا، ولكن هل هي ناجحة في الواقع؟

علي مدار السنوات الأخيرة، حرصت المواقع والدوريات العلمية على نشر نتائج الدراسات المعنية بالهندسة الوراثية في مجال الزراعة، لينقل صحفيون عنها أخبار مبشرة حول محاصيل زراعية ذات حجم أكبر أو جودة أعلى.
والمقصود بـ"تحرير الجينات" هو شكل من أشكال الهندسة التي يمكن من خلالها حذف الجينات أو إضافتهامن نفس نوع النبات أو من نوع مشابه، وهو ما يختلف عن التعديل الوراثي الذي يُدخل إلى نبات ما جينات من أنواع نباتات مختلفة تمامًا.
ولكن الكثير مما توصلت له تلك الدراسات هو نتائج اختبارات تم إجرائها في صوبات زراعية أو من خلال تجارب ميدانية على نطاق صغير، وفقًا لموقع ناتشر العلمي. ولهذا يشير الموقع إلى أن القليل جدًا من الدراسات ”إن وجدت" سعى لتقييم أداء المحاصيل على أرض الواقع، وأنه بالكاد ما تُرجمت النتائج البحثية إلى زيادات في إنتاجية المزارع الحقيقية.
فوسائل الإعلام يمكن أن تنجذب سريعًا إلى التقارير العلمية حول الآثار المحتملة لإجراء تعديل وراثي أو تحرير جيني على إنتاجية المحاصيل الزراعية، إلا أن الأساليب التقليدية للزراعة التي يتم اتباعها علي مدى عقود من الزمنترسم صورة مختلفة تمامًا في الواقع.
وتتوقف إنتاجية محصول ما، كالذرة أو الأرز أو فول الصويا، على الكثير من العوامل كالتركيب الجيني للبذور، وطبيعة التربة، وأنواع المخصبات وإدارة استخدامها، والعوامل البيئية، وحالة الطقس، وغيرها. وبالتالي يرى مختصون ضرورة إدراك الجميع إلى أنه لا يمكن اختزال نجاح السعي لزيادة الإنتاج من محصول ما في ”حفنة من الجينات" فقط.
وهكذا ينبه موقع ناتشر إلى أنه في ظل تغير المناخ وتزايد أعداد البشر، وبالتالي ازدياد الحاجة إلى تحقيق الأمن الغذائي العالمي، يجب الانتباه إلى ما وصفه الموقع بـ"نمو الادعاءات المضللة حول المحاصيل الزراعية".
ويخطط الاتحاد الأوروبي لرفع القيود المفروضة على بعض المحاصيل المحررة جينيًا ”لمساعدة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ"، وفقا لموقع فاينانشيال تايمز، إذ سيسمح الاتحاد باستخدام أصناف تشمل قمح يتحمل الجفاف وطماطم مقاومة للفطريات وبطاطس تحتوي على نسبة أقل من مادة الأكريلاميد التي تصبح مسرطنة لدى القلي.
ولكن من المتوقع أن تتسبب خطط الاتحاد في حالة تنفيذها في الكثير من الجدل، إذ أنه لم يتم الترخيص حتى اليوم سوى لعدد قليل من المحاصيل المعدلة وراثيًا لإطعام الحيوانات بالأساس ”بسبب المعارضة الشعبية والسياسية للطعام المعدل وراثيًا"، وفقا لموقع فاينانشيال تايمز.
د.ب.
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"اللحوم النباتية".. بدائل صحية وصديقة للبيئة؟
يحاول كثير من الناس تجنب إلحاق الضرر بالبيئية وخاصة تلك الأضرار لناتجة عن اعتمادهم على اللحوم كمصدر غذائي رئيسي وما ينتج عنه من أضرار للبيئة. الميل السائد حاليا هو تعويض اللحوم ببدائل اللحوم أو ما يطلق عليها "اللحوم النباتية".
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"اللحوم النباتية".. بدائل صحية وصديقة للبيئة؟
تناول القليل من اللحوم لم يعد مجرد قرار مرتبط بصحة الجسم، بل أسلوب للحفاظ على البيئة. فوفقا لتقرير صادر عن "الصندوق العالمي للطبيعة" فإن التخلي عن المنتجات الحيوانية "طريقة سهلة ورخيصة نسبيا" لمعالجة تغيرات المناخ. لأن الثروة الحيوانية تولد كميات كبيرة من انبعاثات الغازات الدفيئة وتستهلك عشر احتياطات العالم من المياه العذبة وتساهم في إزالة الغابات في أمريكا الجنوبية.
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"اللحوم النباتية".. بدائل صحية وصديقة للبيئة؟
أصبحت بدائل اللحوم مثل "بايوند ميت" و"إمبوسيبل برغر" ممكنة بفضل التقنيات الغذائية الجديدة. وتحتوي هذه البدائل على فول الصويا والفول والبازلاء. وهذه الأغذية، وهي على عكس البرغر النباتي الشائع حاليا يشبه طعمها اللحم الأصلي ولها رائحة ولون وحتى "دم" شبيه باللحوم، بفضل عصير الشمندر الأحمر الذي يوحي بأنه دم. وغالبا ما تكون هذه البدائل صحية أكثر من اللحوم الحيوانية العادية.
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"اللحوم النباتية".. بدائل صحية وصديقة للبيئة؟
تباع منتجات "بايوند ميت" في آلاف المتاجر والمطاعم الأمريكية، ما شجع ماركات أخرى على الاستثمار في هذا المجال، مثل شركة "نيستله" التي قدمت كرات اللحم التقليدية "فريكاديله" خالية من اللحوم. فيما قدمت سلسلة مطاعم "برغر كنغ" وجبات من منتجات "بيوند ميت" في الولايات المتحدة. أما مطاعم ماكدونالدز فتجرب حاليا البرغر النباتي.
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"اللحوم النباتية".. بدائل صحية وصديقة للبيئة؟
هذا التحول شجع المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال. وعندما دخلت شركة "بايوند ميت" بورصة "وول ستريت" في أوائل شهر مايو/ ايار 2019 استطاعت أن تضاعف قيم أسهمها في اليوم الأول. وقال بروس فريدريش رئيس مؤسسة "غود فود" لوكالة فرانس برس إن "المستثمرين يرون فرصة تجارية كبيرة" في مجال اللحوم النباتية.
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"اللحوم النباتية".. بدائل صحية وصديقة للبيئة؟
لكن يقال إن نباتات فول الصويا الصناعية تساهم هي أيضا في إزالة الغابات وعلى نطاق واسع، وكذلك زيوت النخيل التي يتم استخدامها في بعض بدائل اللحوم. وذكرت منظمة "فيرن" البلجيكية للمحافظة على البيئة أن هناك حاجة لأكثر من مليون كيلومتر مربع من الأراضي لزراعة فول الصويا. ويتم استخدام نسبة قليلة من الأراضي لبدائل اللحوم بينما يتم استخدام المساحات الواسعة لإنتاج أعلاف الحيوانات.
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"اللحوم النباتية".. بدائل صحية وصديقة للبيئة؟
هناك أيضا مخاوف غذائية من بدائل اللحوم، إذ يمكن أن تحتوي شطيرة البرغر النباتي على نسبة دهون مضاعفة وسبعة أضعاف نسبة الصوديوم الموجودة في البرغر التقليدي. وتشعر مجموعات مهتمة بحماية البيئة بالقلق حيال "إمبوسيبيل برغر" الذي يحتوي على خمائر معدلة جينيا التي تعطي طعما مشابها للحوم. والاستهلاك المفرط لهذه المواد المعدلة وراثيا يمكن أن يسبب السرطان، أي نفس أعراض الاستهلاك المفرط للحوم.
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"اللحوم النباتية".. بدائل صحية وصديقة للبيئة؟
قررت لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي مؤخرا منع تسمية بدائل اللحوم النباتية بأسماء توحي بأنها لحوم، مثل البرغر أو النقانق أو شريحة لحم "ستيك". وهو ما يعني أن هذه المنتجات البديلة ستنزل إلى الأسواق بأسماء أخرى. الكاتب: زمن البدري/DW