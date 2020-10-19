نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المجموعة الشمسية

تشكل المجموعة الشمسية النظام الكوكبي الذي يتكون من الشمس وجميع ما يَدور حولها من أجرام بما في ذلك الأرض. ويَشمل النظام الشمسي أجراماً أخرى أصغر حجماً، كما توجد توابع الكواكب التي تسمى الأقمار.

تتكون المجموعة الشمسية من ثمانية أو تسعة كواكب، وذلك لأن بعض العلماء فقط يعدون بلوتو كوكباً، في حين كان اتحاد الفلكيين العالمي قد سحب اعترافه ببلوتو كوكب في سنة 2006. يعد عطارد الكوكب الأقرب إلى الشمس في المجموعة الشمسية وتتراوح المسافة بينه وبينها بين 46 و 70 مليون كيلومتر. ويأتي كوكب الزهرة في المرتبة الثانية قرباً للشمس. أما الأرض فهي الكوكب الثالث في المجموعة الشمسية من ناحية المسافة من الشمس. كانت أولى الصور الكاملة من الفضاء لكوكبنا قد صُورت من قبل المسبار "لونار أوربيتر 1" في الأول من آب/ أغسطس 1966. ومن حيث الحجم يأتي كوكب زحل في المرتبة الثانية بعد المشتري. ويعد أورانوس الكوكب الأبرد في المجموعة الشمسية إذ تصل درجات الحرارة فيه إلى 221 درجة مئوية تحت الصفر. ويقع نبتون على بعد 4.5 مليار كيلومتر عن الشمس، أي أكثر بـ 30 مرة من المسافة بين الأرض والشمس.

Digital Illustration of Planet Venus *** Digital Illustration of Planet Venus 1044005348

في كوكب الزهرة.. اليوم يناهز سنة والشمس تشرق من مغربها! 19.10.2020

تأتي الدراسات العلمية والفلكية حول كواكب المجموعة الشمسية دائما بمعلومات غريبة يصعب تصديقها. ومن بين المعلومات المتداولة أن يوما على كوكب الزهرة، يناهز طول سنة على كوكب الأرض. فما حقيقة هذه المعلومة؟
Brad Goldpaint (USA) with Transport the Soul (Winner and Overall Winner) Gewinnerfotos des Insight Astronomy Photographer of the Year - Wettbewerbs.

اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض قد تكون "صالحة للسكن" 27.06.2020

رصد فريق من العلماء ثلاثة كواكب تدور حول أقرب نجم للمجموعة الشمسية في المنطقة الصالحة للسكن. فهل بات انتقال البشر للعيش خارج كوكب الأرض قريباً؟
epa01550126 Artist's concept of the star Fomalhaut and the Jupiter-type planet that the Hubble Space Telescope observed. The image, released by NASA 13 November 2008, shows the newly discovered planet, Fomalhaut b, orbiting the 200-million-year-old star (every 872 years). Estimated to be no more than three times Jupiter's mass, the planet orbits the bright southern star Fomalhaut, located 25 light-years away in the constellation Piscis Australis, or the Southern Fish. Fomalhaut has been a candidate for planet hunting ever since an excess of dust was discovered around the star in the early 1980s by NASA's Infrared Astronomy Satellite, IRAS. EPA/NASA / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY |

علماء الفلك يفكون شفرة الاختفاء المفاجئ لـ"فم الحوت" 21.04.2020

أثار اختفاء كوكب خارج المجموعة الشمسية على نحو مفاجئ حيرة علماء الفلك قبل ستة أعوام، إلا أن فريقاً بحثياً تمكن من معرفة سبب اختفائه من شاشة التليسكوب. فكانت المفاجأة!
This is a conceptual image of the TESS mission Credits: MIT

تلميذ يساعد علماء ناسا في اكتشاف كوكب يشبه الأرض 10.01.2020

هل هناك كواكب خارج مجموعتنا الشمسية يمكن العيش عليها؟ هذا السؤال يشغل العلماء منذ عقود. ويبدو أن ناسا قد وصلت إلى إجابة بمساعدة تلميذ متدرب لديها شارك في اكتشاف كوكب جديد يشبه الأرض، يعتقد أنه يمكن العيش عليه.

NASA graphic showing Dragonfly mission arriving on Saturn's moon Titan, and flying in its atmosphere.

خريطة تيتان.. أسرار جيولوجية لقمر غامض 19.11.2019

يعد قمر تيتان ثاني أكبر قمر في المجموعة الشمسية. اكتشاف العلماء لكميات كبيرة من المواد العضوية المتجمدة على سطحه يجعل من القمر الذي يدور حول كوكب زحل أكثر المرشحين لاستضافة الحياة على سطحه.

BILDEN FÅR ENDAST PUBLICERAS TILLSAMMANS MED TT:S URSPRUNGLIGA TEXT OCH FÅR INTE ÅTERANVÄNDAS I ANDRA SAMMANHANG Hur det ser ut på de tusentals exoplaneter som upptäckts de senaste åren är det ingen som vet. Nu har forskarna upptäckt att en av dem, K2-18 b, har atmosfär bestående av vattenånga, en förutsättning för liv, enligt många. **BILDEN FÅR ENDAST PUBLICERAS TILLSAMMANS MED TT:S URSPRUNGLIGA TEXT OCH FÅR INTE ÅTERANVÄNDAS I ANDRA SAMMANHANG** |

بخار ماء وطقس دافئ .. علماء يكتشفون كوكبا شبيها بكوكب الأرض 12.09.2019

لطالما كان الماء هو أحد المتطلبات الهامة في تحديد كواكب صالحة للحياة. دراسة تبين اكتشاف العلماء لأول مرة للماء في غلاف جوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية، ما يعزز فرضية احتمال وجود حياة في كواكب تشبة الكوكب الأزرق.

Infografik Sonnensystem

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية 22.08.2017

تستكشف مسابير الفضاء منذ ستينيات القرن الماضي المجموعة الشمسية وترسل للأرض صوراً ومعلومات كانت خفية على العلماء. في هذه السلسلة نطلعكم على أول صور تلتقط لكواكب المجموعة الشمسية.
Apr 13, 2017 - Enceladus moon. Scientists have detected molecules of hydrogen in plumes of watery material erupting from cracks in the ice of Enceladus, a moon of Saturn, and that suggests an ocean beneath the ice has hydrothermal vents that just might be capable of sustaining life. The findings, based on an analysis of data from the Cassini orbiter, are the subject of a study published today in Science as well as a NASA news briefing. Pictured 2008 - Saturn Enceladus, Dione, Rhea y Helene moons |

علماء يكشفون أسرار أسرع نجوم مجرة درب اللبانة 05.07.2017

فهم أسرار الكون والوجود مهمة تستهوي علماء الفلك باستمرار. وأحدث ما تم التوصل إليه أن أسرع نجوم مجرة درب اللبانة قد شُردت عن مجرة صغيرة مجاورة.

تشيلي: البدء في إنشاء أكبر تلسكوب في العالم 27.05.2017

بدأ البناء في أكبر تلسكوب بصري في العالم بصحراء أتاكاما في تشيلي. التلسكوب الذي يبلغ قطر عدسته 39 مترا سيساعد في تحسين الجهود المبذولة للبحث عن كواكب خارج المجموعة الشمسية يحتمل أن تكون صالحة للحياة.

أمل في حياة خارج مجموعتنا الشمسية 23.02.2017

كشف علماء فلك عن وجود مجموعة كواكب تدور حول نجم أصغر من الشمس لا تبعد كثيراً عن مجموعتنا الشمسية. ثلاثة منها في المنطقة القابلة للحياة.
http://www.nasa.gov/keplerbriefing0723 This artist's concept depicts one possible appearance of the planet Kepler-452b, the first near-Earth-size world to be found in the habitable zone of star that is similar to our sun. The habitable zone is a region around a star where temperatures are right for water -- an essential ingredient for life as we know it -- to pool on the surface. Scientists do not know if Kepler-452b can support life or not. What is known about the planet is that it is about 60 percent larger than Earth, placing it in a class of planets dubbed super-Earths. While its mass and composition are not yet determined, previous research suggests that planets the size of Kepler-452b have a better than even chance of being rocky. Kepler-452b orbits its star every 385 days. The planet's star is about 1,400 light-years away in the constellation Cygnus. It is a G2-type star like our sun, with nearly the same temperature and mass. This star is 6 billion years old, 1.5 billion years older than our sun. As stars age, they grow in size and give out more energy, warming up their planets over time. Credits: NASA Ames/JPL-Caltech/T. Pyle

الكشف عن "سوبر أرض" تجاورنا! 15.02.2017

كشف جديد، يسلط الضوء على مجاهيل، اعتبرت قبل بضع سنوات من الخيال. هل نحن وحدنا في الكون، أم أن كواكب أخرى تدور في مكان ما تعيش عليها مخلوقات مثلنا أو تشبهنا؟ كوكب هائل أسمه "سوبر أرض" في مجموعة قريبة يثير أسئلة أخرى.
Great Red Spot on Jupiter, 1979. Voyager 1's image of a close up of the turbulent region around the Great Red Spot on Jupiter, a storm that has been raging for hundreds of years. The white spot shows another cloud system that appears to have formed around 1940. Two Voyager spacecraft were launched in 1977 to explore the planets in the outer solar system. Voyager 1 flew past Jupiter at 278,000 kilometres in March 1979 before flying on to Saturn. (NASA/Oxford Science Archive / Heritage Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. picture alliance/Heritage Images/Oxford Science Archive

أسرار البقعة الحمراء في المشتري! 28.07.2016

منذ ثلاثة قرون أرضية تهب عاصفة في كوكب المشتري الغازي. العاصفة المعروفة بالبقعة الحمراء العظيمة تسخن جو الكوكب العملاق. معلومات أكثر حول أكبر عاصفة في المجموعة الشمسية توصل إليها علماء الفلك حديثا.
08.10.2015** Pluto's haze layer shows its blue color in this picture taken by NASA's New Horizons Ralph/Multispectral Visible Imaging Camera released October 8, 2015. The high-altitude haze is thought to be similar in nature to that seen at Saturn's moon Titan, according to a NASA news release. This image was generated by software that combines information from blue, red and near-infrared images to replicate the color a human eye would perceive as closely as possible, NASA said. REUTERS/NASA/JHUAPL/SwRI/Handout via Reuters THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS

سماء زرقاء ومياه مجمدة على سطح كوكب بلوتو 10.10.2015

أظهرت صور جديدة أرسلها المسبار الأمريكي نيو هورايزنز من أجواء بلوتو كتلاً من جليد المياه تحت سماء زرقاء، على سطح هذا الكوكب القزم الواقع على أطراف المجموعة الشمسية، ما يجعل الكوكب أكثر إثارة للاهتمام.
Bildergalerie zum Thema New Horizons liefert neue Bilder von Pluto Artist's concept of the New Horizons spacecraft as it approaches Pluto and its three moons in summer 2015. The craft's miniature cameras, radio science experiment, ultraviolet and infrared spectrometers and space plasma experiments would characterize the global geology and geomorphology of Pluto and large moon Charon, map their surface compositions and temperatures, and examine Pluto's atmosphere in detail. The spacecraft's most prominent design feature is a nearly 7-foot (2.1-meter) dish antenna, through which it will communicate with Earth from as far as 4.7 billion miles (7.5 billion kilometers) away.

أقمار بلوتو تخوض معركة ضد الجاذبية 04.06.2015

كشفت نتائج دراسة نشرت حديثا أن الأقمار الخارجية لبلوتو تواجه باستمرار حالات مفاجئة من الانقلاب والانعكاس كما لو كانت تخوض معركة مع قوى جاذبية الكوكب الأم وقمر تشارون أكبر توابع الكوكب.
Comet Ison is expected to pass just about 621,000 miles (1 million km) from the sun's surface on November 28 and will be visible to the naked eye in December as it nears Earth. NASA scientists are not sure if the comet will survive as it reaches temperatures of 2,760 degrees upon arriving at the sun's surface. However should it continue on its course, the comet poses no threat to Earth. Dr Michelle Thaller said: Even if the comet does break up into many chunks, all those chunks will keep going by in about the same orbit. It's actually not going to get anywhere near us, so just enjoy it. Don't worry about it, this is a true gift from the cosmos.

قريبا: مرور نادر لمُذنب قرب الأرض يربك حسابات ناسا 10.10.2014

مروره سيكون أقرب عشر مرات من أي مرور معروف لمذنب بالأرض، ومن المتوقع أنها المرة الأولى التي سيدخل فيها مُذنب إلى المجموعة الشمسية. "ناسا" تستعد لتعديل مركباتها الفضائية لتفادي الخطورة.
#60664230 - Sistema solare pianeti spazio universo sole © Naeblys

اكتشاف آثار مياه في كويكب خارج المجموعة الشمسية 24.09.2014

توصل باحثون أمريكيون إلى نتائج تعتبر بمثابة أدلة على وجود الماء في كوكب صغير خارج المجموعة الشمسية. ويسعى علماء الفضاء منذ سنوات لاكتشاف وجود مياه في الفضاء الخارجي.
مزيد من المقالات