تشكل المجموعة الشمسية النظام الكوكبي الذي يتكون من الشمس وجميع ما يَدور حولها من أجرام بما في ذلك الأرض. ويَشمل النظام الشمسي أجراماً أخرى أصغر حجماً، كما توجد توابع الكواكب التي تسمى الأقمار.

تتكون المجموعة الشمسية من ثمانية أو تسعة كواكب، وذلك لأن بعض العلماء فقط يعدون بلوتو كوكباً، في حين كان اتحاد الفلكيين العالمي قد سحب اعترافه ببلوتو كوكب في سنة 2006. يعد عطارد الكوكب الأقرب إلى الشمس في المجموعة الشمسية وتتراوح المسافة بينه وبينها بين 46 و 70 مليون كيلومتر. ويأتي كوكب الزهرة في المرتبة الثانية قرباً للشمس. أما الأرض فهي الكوكب الثالث في المجموعة الشمسية من ناحية المسافة من الشمس. كانت أولى الصور الكاملة من الفضاء لكوكبنا قد صُورت من قبل المسبار "لونار أوربيتر 1" في الأول من آب/ أغسطس 1966. ومن حيث الحجم يأتي كوكب زحل في المرتبة الثانية بعد المشتري. ويعد أورانوس الكوكب الأبرد في المجموعة الشمسية إذ تصل درجات الحرارة فيه إلى 221 درجة مئوية تحت الصفر. ويقع نبتون على بعد 4.5 مليار كيلومتر عن الشمس، أي أكثر بـ 30 مرة من المسافة بين الأرض والشمس.