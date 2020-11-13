المجمع الانتخابي يثبّت فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية

اقترب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خطوة أخرى أقرب إلى البيت الأبيض مع تصديق الولايات الرئيسية في نظام المجمع الانتخابي رسمياً اليوم الاثنين (14 كانون الأول/ديسمبر 2020) على فوزه في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر رفقة نائبته كاملا هاريس، مما ينهي بشكل فعلي سعي الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لتغيير النتائج.

واتخذت أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية أهمية كبيرة بسبب زعم ترامب حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق دون أي أساس.

وأكد المجمع الانتخابي فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية بعد تجاوزه النصاب المطلوب بأصوات ولاية كاليفورنيا. وأعلنت قناة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أن بايدن حصل حتى ساعة إعداد هذا الخبر على 302 من أصوات الهيئة الناخبة الـ 538 متجاوزا العدد المطلوب للفوز بالرئاسة أي 270 صوتا. في المقابل حصل الرئيس الحالي ترامب على 232 صوتا، ما يعني خسارته الانتخابات رسميا.

وكانت نتائج الانتخابات في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قد أظهرت أن الديمقراطي بايدن، الذي شغل في السابق منصب نائب الرئيس الأمريكي، حصل على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، متجاوزاً حاجز 270 صوتاً اللازمة للفوز بمقعد الرئاسة الأمريكية. ومن المقرر أن يبدأ بايدن ونائبته كاملا هاريس فترتهما الرئاسية في 20 كانون الثاني/يناير.

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ومع تعثر حملة ترامب القانونية لقلب النتائج لصالحه، فإن آمال الرئيس في التشبث بالسلطة متعلقة باجتماع خاص للكونغرس الأمريكي في السادس من كانون الثاني/ يناير، هو أمر يستبعده الخبراء.

وقال الفريق الانتقالي لبايدن في بيان إن الرئيس المنتخب سيلقي كلمة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الاثنين (0100 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) عن المجمع الانتخابي و"قوة ومرونة ديمقراطيتنا". وسيدعو بايدن مساء مواطنيه إلى "طيّ صفحة" الانتخابات وتوحيد صفوفهم.

ويضيف في الخطاب "لقد تمّ الحفاظ على نزاهة انتخاباتنا. حان الوقت لطيّ الصفحة"، في انتقاد واضح إلى ترامب، من دون أن يسمّيه. ويتابع الرئيس المنتخب في خطابه القول إنّ "شعلة الديموقراطية أضيئت منذ وقت طويل في هذا البلد. نحن نعلم الآن أنّ ما من شيء - ولا حتى جائحة أو إساءة استخدام للسلطة - بإمكانه أن يطفئ هذه الشعلة".

وصوت أعضاء المجمع الانتخابي في كل الولايات المتأرجحة: جورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن وميشغين وأريزونا ونيفادا لصالح بايدن اليوم الاثنين، ما يعني أن طريقه إلى البيت الأبيض صار معبدا أكثر من أي وقت مضى.

وباكتمال تصويت المجمع الانتخابي، ستكون مناورة ترامب الوحيدة المتبقية هي إقناع الكونغرس بعدم التصديق على النتيجة في السادس من كانون الثاني/ يناير.

خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ)