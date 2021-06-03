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المجلس المركزي ليهود ألمانيا

يعد المجلس المركزي ليهود ألمانيا/ ZdJ المنظمة الأكبر على صعيد تمثيل اليهود في هذه البلد. يضم المجلس 23 منظمة تمثل 110 تجمعات سكانية بعدد يصل إلى 100 ألف عضو.

تأسس المجلس المركزي ليهود ألمانيا/ ZdJ بمدينة فرانكفورت عام 1950. يتخذ المجلس من برلين مقرا رئيسيا له منذ عام 1999. يركز المجلس في مهامه على دعم التقاليد الثقافية والدينية للمنتمين إلى الدين اليهودي في ألمانيا، إضافة إلى تمثل المصالح السياسية للجالية اليهودية.

ARCHIV - Neonazis schwenken am 13.02.2010 eine Fahne hinter einer Polizeikette auf dem Schlesischen Platz vor dem Bahnhof Neustadt in Dresden (Sachsen). Sachsen gerät immer wieder wegen rechtsextremer Umtriebe in die Schlagzeilen. Dabei sehen Experten Fremdenfeindlichkeit und rechtes Gedankengut schon lange in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Foto: Jan Woitas/dpa (zu dpa «Zschocke: CDU verdrängt noch immer Problem des Rechtsextremismus» vom 09.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

خطر التطرف اليميني ـ ولاية ألمانية تدعو لنقاش وطني شامل 03.06.2021

دعا رئيس حكومة ولاية تورينغن الألمانية إلى نقاش شامل على مستوى البلاد، بشأن التطرف اليميني بشرق البلاد. يذكر أن رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا حذر بدوره من أن التطرف اليميني يمكن أن يهدد الديمقراطية في ألمانيا.
Andreas Kalbitz, top candidate of the far-right AfD (Alternative for Germany) party for state elections in Brandenburg, talks with a man wearing a kippa (or Jewish skull cap) during the AfD's election party on September 1, 2019 in Werder an der Havel near Potsdam, eastern Germany. - Voters went to the polls for state elections in Brandenburg and Saxony, two states in the ex-communist east. The election results could reverberate across German politics. For Chancellor Angela Merkel, an election debacle for either her conservative Christian Democratic Union (CDU) or junior coalition partner the social democratic SPD would spell another threat to their uneasy coalition. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

المجلس المركزي ليهود ألمانيا: اليهود في حزب البديل كورقة التوت 11.01.2020

رد رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا على تصريحات سابقة لقياديين في حزب البديل، تتعلق بعلاقة هذا الحزب باليهود. وأكد رئيس المجلس على أن هذا الحزب يستغل اليهود الموجودين فيه لتلميع صورته فقط.
Andreas Kalbitz, top candidate of the far-right AfD (Alternative for Germany) party for state elections in Brandenburg, talks with a man wearing a kippa (or Jewish skull cap) during the AfD's election party on September 1, 2019 in Werder an der Havel near Potsdam, eastern Germany. - Voters went to the polls for state elections in Brandenburg and Saxony, two states in the ex-communist east. The election results could reverberate across German politics. For Chancellor Angela Merkel, an election debacle for either her conservative Christian Democratic Union (CDU) or junior coalition partner the social democratic SPD would spell another threat to their uneasy coalition. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

انتخابات شرق ألمانيا: تفاوت في ردود فعل مجلس اليهود والجالية التركية 02.09.2019

أبدى المجلس المركزي لليهود في ألمانيا ارتياحاً لنتيجة الانتخابات المحلية في ولايتي براندنبورغ وسكسونيا، التي حل فيها حزب "البديل" الشعبوي في المركز الثاني، فيما أعربت الجالية التركية عن صدمتها من صعود الحزب اليميني.
09.11.2018, Berlin: Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, spricht bei der Zentralen Gedenkveranstaltung vom Zentralrat der Juden in Deutschland zum 80. Jahrestag der Pogromnacht von 1938 in der Synagoge Rykestraße. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

المجلس المركزي ليهود ألمانيا قلق على الذبح الشعائري للمواشي 24.08.2019

بعد تشريع حظر ذبح المواشي دون تخدير في إقليم ببلجيكا، أعرب رئيس المركزي لليهود في ألمانيا عن اعتقاده بأن الحرية الدينية في أوروبا "تحت القصف". زعيم يهودي آخر اعتبره "رسالة واضحة إلى أن الطائفة اليهودية غير مرحب بها".

Stand mit Kinderbasteln, Frau bastelt vor, Kinder schauen , auf Strassenfest Jüd. Gemeinde Fasanenstraße, Berllin, Jüdische Kulturtage 2014

زعيم يهود ألمانيا يطالب بتوعية الأطفال إزاء معاداة السامية 20.04.2019

مكافحة معاداة السامية يجب أن تبدا عند الأطفال، حسب وجهة نظر رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا جوزيف شوستر. وقال شوستر ليس هناك طفل معاد للسامية، ما يعني تناول الموضوع في المدارس من قبل المعلمين وبشكل حيوي.
ARCHIV - 19.07.2018, München: Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, aufgenommen während der Vergabe des Simon-Snopkowski-Preis. (zu dpa «Versammlung des Zentralrats der Juden mit Wahl des Präsidenten» vom 25.11.2018) Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

المجلس المركزي ليهود ألمانيا يعيد انتخاب شوستر رئيسا له 25.11.2018

أعلن المجلس المركزي ليهود ألمانيا عن إعادة انتخاب جوزيف شوستر رئيسا للمجلس لأربعة أعوام أخرى. وأوضح المجلس أن انتخاب شوستر لفترة جديدة جاء بالإجماع في جمعية غير علنية جرى عقدها في مدينة فرانكفورت.
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المجلس المركزي لليهود يطالب بمنع الخطوط الكويتية في ألمانيا 27.09.2018

أعرب المجلس المركزي ليهود ألمانيا عن استيائه "الشديد" من قرار محكمة فراكفورت العليا برفض دعوى رجل إسرائيلي ضد شركة الطيران الكويتية التي قامت بإلغاء حجزه لرحلة يتخللها توقف في الكويت.

05.09.2017+++Berlin, Deutschland+++ Familienministerin Katarina Barley (SPD) spricht am 05.09.2017 in Berlin, beim letzten offiziellen Sitzungstag des Bundestages vor der Bundestagswahl 2017. Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

مسؤولون ألمان يعربون عن استيائهم من تنامي معاداة السامية في بلادهم 29.04.2018

أعرب عدد من المسؤولين الألمان البارزين عن استيائهم من تزايد معاداة السامية في ألمانيا. وكان المجلس المركزي ليهود ألمانيا، اشتكى من تنامي معادة السامية في البلاد وحذر من التهوين من شأن هذه المشكلة.
Josef Schuster, new President of the Central Council of Jews in Germany attends a press conference following his election in Frankfurt am Main, central Germany, on November 30, 2014. Schuster was elected to succeed Dieter Grauman as President of the Central Council of Jews in Germany. AFP PHOTO / DANIEL ROLAND (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

المجلس المركزي ليهود ألمانيا ينتقد قلة الاهتمام بمعاداة إسرائيل والسامية 26.11.2017

انتقد جوزيف شوستر رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، ما وصفه بقلة تغطية وسائل الإعلام الألمانية لموضوع معاداة إسرائيل والسامية.
Co-lead AFD candidates Alexander Gauland and Alice Weidel attend a news conference in Berlin, Germany September 18, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

مجلس يهود ألمانيا يتهم حزب البديل بخلق مناخ معاد للأقليات 23.09.2017

حذر قطاع واسع من المجتمع المدني الألماني من التصويت لحزب "البديل" اليميني الشعبوي. واتهم رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا الحزب بخلق "مناخ مناوئ للأقليات والتركيز حاليا على الإسلام" متوقعا أن يتوجه ضد اليهود أيضا.
Dr. Josef Schuster (Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland) in der ZDF-Talkshow maybrit illner am 10.12.2015 in Berlin Thema der Sendung: Grenzenloses Vertrauen - Wen lassen wir ins Land? Dr Joseph Schuster President the Central Council the Jews in Germany in the ZDF Talk show Maybrit Illner at 10 12 2015 in Berlin Theme the Consignment Boundless Trust Wen let We ins Country Copyright: Imago

رئيس مجلس يهود ألمانيا قلق من تنامي اليمين الشعبوي 02.09.2016

اعتبر رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا يوزف شوستر أن تنامي شعبية الحزب اليميني الشعبوي الذي يتجه إلى تحقيق نتائج قياسية في الانتخابات الإقليمية، حسب استطلاعات للرأي، شأن "يثير الفزع".
Dr. Josef Schuster (Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland) in der ZDF-Talkshow maybrit illner am 10.12.2015 in Berlin Thema der Sendung: Grenzenloses Vertrauen - Wen lassen wir ins Land? Dr Joseph Schuster President the Central Council the Jews in Germany in the ZDF Talk show Maybrit Illner at 10 12 2015 in Berlin Theme the Consignment Boundless Trust Wen let We ins Country Copyright: Imago

المجلس المركزي ليهود ألمانيا يتهم حزب البديل بمعاداة الأديان 01.05.2016

اتهم المجلس المركزي ليهود ألمانيا حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي بمعاداة الأديان. هذه الاتهام جاء بعد اعتبار مؤتمر الحزب أن "الإسلام ليس جزءا من ألمانيا" وكذلك دعم حظر الذبح على الشريعة الإسلامية واليهودية.
Der Würzburger Arzt und Präsident des bayerischen Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden, Josef Schuster, aufgenommen am 24.11.2014 in seiner Praxis in Würzburg (Bayern). Schuster wird am 30.11. mit hoher Wahrscheinlichkeit zum neuen Präsidenten des Zentralrats der Juden gewählt. Foto: Daniel Karmann/dpa

مسؤول يهودي ينتقد هجوم حركة "بيغيدا" على الإسلام 20.12.2014

حذر رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا من حركة "بيغيدا" اليمينية التي تهاجم الإسلام في ألمانيا وأوروبا. وقال إنها "خطيرة للغاية"، منبها إلى أن الخوف من "الإرهاب الإسلامي" تم استغلاله لتشويه دين بأكمله.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am Samstag (16.10.10) in Potsdam - Babelsberg waehrend des Deutschlandtages der Jungen Union (JU). Unter dem Motto Zukunft: Familie haelt die Junge Union bis Sonntag (17.10.10) in Potsdam ihren Deutschlandtag ab. (zu dapd-Text) Foto: Clemens Bilan/dapd

ميركل تؤكد موت "التعددية الثقافية" والمجلس الأعلى لليهود يصف الجدل حول اندماج المهاجرين بالـ"هستيري" 16.10.2010

أكدت المستشارة الألمانية ميركل مجدداً على أهمية إجادة المهاجرين اللغة الألمانية من أجل نجاح اندماجهم في المجتمع، بينما انتقد المجلس المركزي ليهود ألمانيا مستوى الجدل حول قضايا الهجرة والاندماج ووصفه بالـ"هستيري".
Bundekanzlerin Angela Merkel spricht am Dienstag, 6. Nov. 2007 in Berlin nach der der Verleihung des Leo-Baeck-Preises 2007 an sie selbst. Mit dem Leo-Baeck-Preis 2007 wuerdigt der Zentralrat der Juden Merkels Engagement fuer die Verstaendigung zwischen Juden und Nichtjuden sowie zwischen Deutschland und Israel. (AP Photo/Michael Sohn) --- German Chancellor Angela Merkel speaks after she was awarded with the Leo-Baeck-Award 2007 by the Central Council of Jews in Germany in Berlin, Germany, Tuesday, Nov. 6, 2007. (AP Photo/Michael Sohn)

المستشارة الألمانية ميركل تتسلم جائزة ليو بيك 07.11.2007

تسلمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم أمس جائزة ليو بيك، التي تمنحها الجالية اليهودية في ألمانيا، تقديرا لها على نشاطاتها الإنسانية وحرصها على دعم الجالية اليهودية في ألمانيا وعلى تمتين العلاقات مع الدولة العبرية.
Demonstranten protestieren gegen den NPD-Parteitag in Berlin am Samstag, 11. November 2006. Die rechtsextreme Partei fuehrt ihren Bundesparteitag durch. (AP Photo/ Jan Bauer) --- Demonstrators protest against the far-right National Democratic Party (NPD) convention in front of the Fontane-Haus building (unseen) in Berlin on Saturday, Nov. 11, 2006. The NPD party was to open its national party congress Saturday in the capital after an appeals court ruled a neighborhood's concerns were not enough to block it. (AP Photo/ Jan Bauer)

انتقادات حادة لإجراءات مكافحة اليمين المتطرف في ألمانيا 22.08.2007

ازدادت حدة الانتقادات الموجهة إلى النخبة السياسية الألمانية بسبب إخفاقها في مواجهة خطر اليمين المتطرف. المجلس المركزي ليهود ألمانيا ينتقد عدم وجود خطة حكومية واضحة لمحاربة نشاط الأحزاب النازية بطريقة فاعلة.