يعد المجلس المركزي ليهود ألمانيا/ ZdJ المنظمة الأكبر على صعيد تمثيل اليهود في هذه البلد. يضم المجلس 23 منظمة تمثل 110 تجمعات سكانية بعدد يصل إلى 100 ألف عضو.

تأسس المجلس المركزي ليهود ألمانيا/ ZdJ بمدينة فرانكفورت عام 1950. يتخذ المجلس من برلين مقرا رئيسيا له منذ عام 1999. يركز المجلس في مهامه على دعم التقاليد الثقافية والدينية للمنتمين إلى الدين اليهودي في ألمانيا، إضافة إلى تمثل المصالح السياسية للجالية اليهودية.