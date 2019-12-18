 المجلس المركزي ليهود ألمانيا: اليهود في حزب البديل كورقة التوت | أخبار | DW | 11.01.2020

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أخبار

المجلس المركزي ليهود ألمانيا: اليهود في حزب البديل كورقة التوت

رد رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا على تصريحات سابقة لقياديين في حزب البديل، تتعلق بعلاقة هذا الحزب باليهود. وأكد رئيس المجلس على أن هذا الحزب يستغل اليهود الموجودين فيه لتلميع صورته فقط.

رئيس فرع حزب البديل في ولاية براندنبورغ خلال انتخابات الولاية

اتهامات لحزب البديل باستغلال اليهود في صفوفه لتلميع صورته

وجه جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا، انتقادات حادة إلى حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي. وفي تصريحات صحفية، قال شوستر إنه مع حزب البديل صارت هناك جرأة لقول أشياء كانت تختمر في الفكر في الماضي لكن لم تكن هناك جرأة لقولها: " فثمة خطوط حمراء تم إزاحتها، والواضح تماما أن حزب البديل هو من وضع حجر الأساس لهذا".

مختارات

ووصف شوستر مجموعة "يهود في حزب البديل" بأنها تشبه "ورقة التوت" التي يخفى بها الحزب عورته. وأوضح شوستر أن هناك " حكما مسبقا بأن كل اليهود أذكياء، وما أثبت أن هذا هو حكم مسبق هو تأسيس هذه الجماعة، فاليهود هم بالضبط بشر مثل كل الآخرين، منهم الأذكياء ومنهم غير الأذكياء".

ورأى شوستر أن الحزب الذي لا ينأى بنفسه عن واحد مثل الكسندر غاولاند الرئيس السابق للحزب، وواحد مثل بيورن هوكه القيادي في الحزب، بل يضمهم إلى دائرة قيادته، لا يمكن أن يكون حزبا ديمقراطيا مقبولا. واختتم شوستر تصريحاته بالقول إنه " في حال وصل هذا الحزب إلى الحكم، فعندئذ سيكون لدي قلق جدي وسيذكرني هذا بالأوضاع في الثلاثينيات (الحقبة النازية)".

ف.ي/ز.أ.ب (د.ب.أ)

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