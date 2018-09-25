المجلس المركزي لليهود يطالب بمنع الخطوط الكويتية في ألمانيا

طالب جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا بسحب تصريح الطيران عن شركة الخطوط الكويتية. ويأتي ذلك على خلفية قضية رجل يحمل جواز سفر إسرائيلي كان قد حجز رحلة طيران، ذهابا وعودة، من فرانكفورت إلى بانكوك يتخللها توقف في الكويت.

وعندما علمت "الخطوط الجوية الكويتية" بجنسية الرجل ألغت حجزه مستندة في ذلك الى قانون كويتي صادر عام 1964، والذي يحظر إجراء تعاملات مع إسرائيليين.

وتقدم الرجل بدعوى قضائية في ألمانيا ضد هذا الإجراء، غير أن المحكمة الابتدائية في فرانكفورت أقرت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي بأحقية الشركة الكويتية بمنع المسافر الإسرائيلي من الصعود إلى طائراتها. فقرر بعدها المدعى استئناف الدعوة.

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وفي الدرجة الثانية من التقاضي، رفضت المحكمة العليا لذات المدينة دعوى المسافر الإسرائيلي. وأفادت قبل يومين (25 سبتمبر/ أيلول) أن قانون المقاطعة الكويتي ضد إسرائيل غير مقبول "وليس له اعتبار في ألمانيا" إلا أنه نظرا لأنه عمليا غير مسموح للمسافر الإسرائيلي في دخول منطقة الترانزيت لرحلة الطيران، التي ستتوقف في الكويت، فإنه لا يمكن لصاحب الدعوى أن يطلب من شركة الطيران الكويتية نقله إلى بانكوك.

من جهته، شدد رئيس المجلس المركزي لليهود أنه "لا يجب على ألمانيا إطلاقا التسامح مع تحرك حكومي معادي للسامية"، وأضاف أن رفض المحكمة العليا لفراكفورت لدعوة المسافر الإسرائيلي "لم يتفهمها" المجلس، معللا أنه لو كانت القضية قد طرحت في محاكم أمريكية أو سويسرية لكان الوضع مختلفا.

و.ب/ م.س(د ب أ، ا ب د)