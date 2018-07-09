 المجلس المركزي للمسلمين يطالب باستقالة مسؤولي كرة ألمان بسبب أوزيل | أخبار | DW | 10.07.2018

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أخبار

المجلس المركزي للمسلمين يطالب باستقالة مسؤولي كرة ألمان بسبب أوزيل

واجهت انتقادات وجهها أوليفر بيرهوف، المدير الإداري لمنتخب ألمانيا، إلى النجم ذي الأصول التركية مسعود أوزيل، الرفض من قبل مسلمين في ألمانيا. وطالب أيمن مزيك، رئيس المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا، باستقالة بيرهوف.

Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland (picture alliance/dpa/A. Heinl)

طالب رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أيمن مزيك، بإشهار البطاقة الحمراء في جه المدير الإداري لمنتخب ألمانيا أوليفر بيرهوف ورئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل، بعد انتقادات وجهها بيرهوف قبل أيام للاعب منتخب ألمانيا ذي الأصول التركية مسعود أوزيل.

مختارات

منذ لقائه الرئيس أردوغان والحديث لا يتوقف حول مسعود أوزيل، فقد جاء اللقاء قبيل انطلاق كأس العالم بروسيا والانتخابات الرئاسية في تركيا. والآن حاول البعض تحميل أوزيل سبب الفشل في المونديال، لكنه وجد أيضا من يدافع عنه. (09.07.2018)

وقال أيمن مزيك حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" اليوم الثلاثاء (10 يوليو/ تموز) عن تقرير لقناة "إي اس بي ان" الأمريكية "إن اللعب العنيف يعاقب عليه في الرياضة بالبطاقة الحمراء". وتابع مزيك: "بيرهوف وغريندل يجب أن يقدما استقالتهما إذا كانا لم يتعلما في مسيرتهما الطويلة شيئا آخر سوى: أنت تخسر كأوزيل بدلا من أنت تخسر كفريق".

وكان أوليفر بيرهوف قد أعرب الأسبوع الماضي في حديث مع صحيفة فيلت الألمانية عن أنه كان يجب التفكير بشكل أكبر قبل كأس العالم في روسيا بشأن ضم أوزيل للفريق. كما طلب غريندل، رئيس الاتحاد الألماني، في مقابلة أمس الإثنين، من مسعود أوزيل توضيحا بشأن الصور المثيرة للجدل التي التقطها نجم أرسنال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل انطلاق كأس العالم.

WM2018 - Südkorea - Deutschland: Oliver Bierhof und Mesut Oezil (picture-alliance/ULMER/M. Ulmer)

وجه بيرهوف ينم عن غضب شديد تجاه أوزيل في لقاء ألمانيا وكوريا الجنوبية بروسيا 2018، حيث فازت كوريا 2- صفر

وكان أوزيل قد التقى وزميله في المانشافت إلكاي غوندوغان الرئيس التركي في لندن في مايو/ أيار وأهداه أوزيل قميصه بفريق أرسنال، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل ألمانيا. وقد قام غوندوغان بتوضيح موقفه من هذا  اللقاء غير أن أوزيل لا يزال صامتا حتى الآن.

ص.ش/ع.ج (د ب أ)

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/D. Martinez)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    خروج من الباب الضيق

    أخفق مانويل نوير في الذود عن شباك المنتخب الألماني، واستقبلت شباكه هدفين قضيا على آمال "المانشافت" في المرور إلى الدور الثاني. ويُتوقع أن يكون مونديال روسيا البطولة الأخيرة في مسيرة الحارس الكبير نوير، الذي عاد أخيرا إلى المستطيل الأخضر بعد إصابة طويلة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Joachim Löw, Bundestrainer (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    صدمة كبيرة

    عبر مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن خيبة أمله الكبيرة، بعدما فشل في التأهل إلى الدور الثاني. إذ عجزت خطط لوف وتكتيكاته عن تجاوز دفاع المنتخب الكوري، الذي قدم مباراة كبيرة، فيما بدأت الأسئلة تُثار حول مصير لوف مع الماكينات الألمانية.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Fans beim Deutschen Fussball Museum (Getty Images/Bongarts/C. Koepsel)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    خيبة أمل

    خيمت أجواء الحسرة والذهول على جماهير "المانشافت"، التي كانت تُمني النفس بفوز منتخبها وحجز تأشيرة المرور إلى دور الثمانية، بيد أن المنتخب الألماني سقط بشكل فاجأ جماهيره.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Jubel Südkorea (0:2) (Reuters/J. Sibley)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    رصاصة الرحمة

    قضى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين تماما على آمال ألمانيا تعديل النتيجة، بعدما أحرز نجم فريق توتنهام اللندني الهدف الثاني في شباك نوير في الوقت بدل الضائع.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    صرخة يائسة

    طالب المدافع المخضرم ماتس هوملز من لاعبي "المانشافت" بذل أقصى ما في وسعهم من أجل الفوز بنقاط المباراة كاملة، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، الذي ضاع من بين أيدي المنتخب الألماني.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    دموع

    لم يتمالك توماس مولر نفسه بعد المباراة، وذرف الدموع عقب خروج ألمانيا من الباب الضيق للبطولة. ودخل نجم بايرن ميونيخ في الشوط الثاني من اللقاء غير أنه لم يُقدم الإضافة المطلوبة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Gerhard Schröder & Ehefrau Soyeon Kim (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    تشجيع من نوع خاص

    حضر مباراة "المانشافت" و كوريا الجنوبية مستشار ألمانيا السابق غيرهارد شرودر، وزوجته الكورية الجنوبية سو يون كيم، التي ابتسم الحظ لمنتخب بلدها الأصلي.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/J. Sibley)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    هجوم خارج الخدمة

    فشل مهاجم "المانشافت" الشاب تيمو فيرنر في هز الشباك، رغم تحركاته النشطة فوق المستطيل الأخضر طوال المباراة، ورغبته في مساعدة الماكينات الألمانية على مواصلة رحلتها في أكبر عرس كروي يشهده العالم كل أربع سنوات.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    أوزيل الغائب الحاضر

    لم تسعف توجيهات يواخيم لوف لصانع الألعاب مسعود أوزيل في تغيير نتيجة المباراة، إذ قدم نجم الأرسنال أداء باهتا، وعجز عن فك شيفرة دفاع المنتخب الكوري الجنوبي.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/P. Olivares)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    حسرة كبيرة

    فاجأ خروج "المانشافت" من الدور الأول للمونديال المشجعين الألمان، الذين سافر عدد كبير منهم إلى روسيا من أجل تشجيع منتخبهم في رحلته للدفاع عن لقبه العالمي، حيث ارتمست الحيرة والصدمة على وجوههم. إعداد: رضوان مهداوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

ودع المنتخب الألماني مونديال روسيا من الباب الصغير، عقب هزيمة مفاجئة أمام المنتخب الكوري الجنوبي. ألبوم الصور التالي يسلط الضوء على خيبة أمل لاعبي وجمهور "المانشافت" بعد الإقصاء المر من الدور الأول. (27.06.2018)  

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