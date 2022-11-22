 المجلس العسكري في مالي ″غير منزعج″ من سحب ألمانيا قواتها | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

المجلس العسكري في مالي "غير منزعج" من سحب ألمانيا قواتها

يبدو أن المجلس العسكري في مالي "غير منزعج" من اعتزام ألمانيا سحب قواتها. ورغم ذلك، فإن حالة عدم القلق قوبلت بمخاوف حيال تداعيات مغادرة القوات الألمانية مالي في وقت تعصف بالبلاد أزمات عديدة.

تعتزم ألمانيا سحب قواتها من مالي في موعد أقصاه مايو 2024

تعتزم ألمانيا سحب قواتها من مالي في موعد أقصاه مايو 2024

قررت ألمانيا سحب قواتها من مالي في موعد أقصاه مايو / أيار 2024؛ لتطوي بذلك صفحة مشاركة القوات الألمانية في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي في مهمة امتدت لعشر سنوات.

مختارات

جاء ذلك على لسان وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت الثلاثاء الماضي، حيث أكدت أن مشاركة الجيش الألماني في بعثة الأمم المتحدة ستنتهي بحلول مايو / أيار  2024 "وفقًا لخطة جرى إعدادها بشكل جيد".

في المقابل، كان رد المجلس العسكري الحاكم في مالي يتسم بالهدوء ففي مقابلة مع DW قال فوسينو واتارا،  نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن والدفاع المدني،  إن القرار الألماني "كان أكثر حكمة مما توقعنا".

وأضاف أن المجلس العسكري توقع أن تحذو ألمانيا حذو فرنسا "بشكل أعمى"، فيما يتعلق بالانسحاب من مالي، في ضوء أن فرنسا أنجزت سحب قواتها من البلاد في أغسطس / آب.

وفي الوقت الذي شدد فيه المسؤول المالي على أن ألمانيا كانت أحد أهم شركاء بلاده، أشار أيضا إلى أن حكومة مالي تعارض "التوسيع الدائم للوجود العسكري الأجنبي على أراضينا".

ونقل واتارا عن وزير الدفاع ساديو كامارا قولته إن "الجيش الوطني المالي قادر على الدفاع عن البلاد".

الأمر ليس مفاجئة

ويبدو أن واتارا ليس المسؤول المالي الوحيد، الذي يتفق في هذا الأمر، إذ أكد أمادو مايغا، سكرتير الشؤون البرلمانية في الحكومة الانتقالية في مالي، على ذلك.

جنود من سريلانكا يشاركون في قوات مهمة حفظ السلام بمالي مينوسما (8/4/2021)

جنود من سريلانكا يشاركون في قوات مهمة حفظ السلام بمالي "مينوسما". وقررت العديد من الدول سحب قواتها من مالي.

ففي مقابلة مع DW، قال إن القرار الألماني لم يكن مفاجئا، مضيفا "أعتقد أن الأمر لا يتطلب سوى إعادة تنظيم قواتنا والمزيد من الخدمات اللوجستية، لكننا قادرون على مواجهة ذلك وكنا نتوقع (الانسحاب الألماني)".

وأعرب المسؤول المالي عن امتنان بلاده للمساعدات التي قدمتها ألمانيا، مؤكدا أن "التعاون بين مالي وألمانيا سوف يستمر لكن في مجالات أخرى مثل التنمية والأمن  ونشكر ألمانيا، لكننا سنواجه مصيرنا".

في المقابل، بدا سليمان كامارا ، رئيس منظمة LNDH الحقوقية في مالي، أقل تفاؤلا حيث قال إن "انسحاب قوات الدول التي جاءت للمساعدة في احتواء تقدم الجهاديين يعد أمرا مقلقا للغاية".

ففي مقابلة مع DW، أضاف "مالي لا تمتلك الوسائل والإمكانيات لمواجهة الوضع المترتب على انسحاب القوات الأجنبية".

كامارا: الفراغ سيصب في صالح الجهاديين

وأشار كامارا إلى أن المجلس العسكري يعتزم تجنيد 26 ألف جندي هذا العام فقط، لكنه قال إن الأمر "سوف يستغرق سنوات لتدريب الجنود ونشرهم في أنحاء البلاد".

وقال إن مهمة إيجاد دول تحل قواتها محل القوات، التي قررت الانسحاب من مالي، ستكون صعبة خاصة في ظل "أزمة الثقة" بين الحكومة المالية  وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام  في مالي التي تُعرف اختصارا بـ "مينوسما".

يخطط المجلس العسكري في مالي تجنيد  26 ألف جندي لسد فراغ القوات الأجنبية

يخطط المجلس العسكري في مالي تجنيد 26 ألف جندي لسد فراغ القوات الأجنبية

وحذر كامارا من أن الفراغ الناجم عن انسحاب القوات الأجنبية سوف يصب في صالح التنظيمات الجهادية المسلحة.

ويعود الانتشار العسكري الألماني في مالي إلى يناير / كانون الثاني عام 2013، عندما أرسلت حكومة مالي في حينه مناشدة إلى فرنسا والأمم المتحدة  لمساعدتها في صد هجوم الجماعات المتطرفة.

وعلى وقع هذه المناشدة، أرسلت فرنسا قوات عسكرية إلى مالي وانضمت إليها العديد من الدول، بينها ألمانيا، حيث استطاعت الحكومة بمساعدة القوات الدولية دحر المسلحين الإسلامويين والمتمردين إلى شمال البلاد.

الجدير بالذكر أن مالي شهدت خلال السنوات الماضية انقلابين عسكريين الأول في أغسطس / آب عام 2020، عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا فيما، وقع الانقلاب الثاني في مايو / أيار العام الماضي عندما أطاح الكولونيل أسيمي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

وقرر قادة البلاد الجدد إرجاء الانتخابات، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء مهمته التدريبية في مالي التي تعصف بها اضطرابات أمنية بسبب الحركات المتطرفة.

غرافيك يوضح تاريخ انتشار القوات الدولية في مالي

غرافيك يوضح تاريخ انتشار القوات الدولية في مالي

علاقة متوترة مع ألمانيا

وشهدت العلاقات بين المجلس العسكري في مالي وألمانيا توترا في الأونة الأخيرة، خاصة عقب منع ثمانية جنود ألمان من مغادرة مالي وهو الأمر الذي دفع برلين إلى تعليق عملياتها العسكرية بشكل مؤقت في أغسطس/ آب، لكن جرى استئنافها في سبتمبر/ أيلول.

وقد أثارت قضية مهمة ألمانيا العسكرية في مالي الجدل داخل البوندستاغ، لكن وتيرة المناقشات تزايدت منذ ذلك الحين، فيما أدت القضية أيضا إلى  انقسامات داخل الحكومة الألمانية،  إذ رأت وزيرة الدفاع لامبريشت أن قرار سحب القوات الألمانية سيكون الخيار الأفضل.

واتهمت الوزيرة الألمانية المجلس العسكري الحاكم في مالي بعرقلة مهمة بعثة الأمم المتحدة بالتزامن مع الاعتماد على "القوات الروسية" في إشارة ضمنية إلى مجموعة "فاغنر" الروسية، التي طالتها اتهامات بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، فيما يفضي وجودها القوي في منطقة الساحل إلى تعزيز التواجد والنفوذ الروسي في أفريقيا.

وقد نشرت ألمانيا حوالي 1000 جندي في مالي، معظمهم قرب مدينة جاو بشمال مالي، فيما كانت مهمتهم الرئيسية تتمثل في الاستطلاع لمساعدة بعثة "مينوسما".

بيد أنه على وقع وصول قوات روسية إلى جاو، أعربت لامبريشت عن شكوكها في تورط العناصر الروسية في انتهاكات حقوق الإنسان.

أما داخل الحكومة الألمانية، فقد دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إبقاء القوات الألمانية في مالي لحماية السكان المدنيين.

لكن وزيرة الدفاع لامبريشت شددت على أن الجيش الألماني سيصبح أكثر انخراطا في النيجر، محذرة من أن التخلي عن منطقة الساحل سيكون تصرفا "غير مسؤول".

أعربت ألمانيا عن قلقها إزاء تواجد عناصر فاغنر الروسية في مالي

أعربت ألمانيا عن قلقها إزاء تواجد عناصر "فاغنر" الروسية في مالي

خطف كاهن ألماني

تزامن هذا الأمر مع اختفاء القس الألماني هانز يوآخيم لورى  في مدينة باماكو، عاصمة مالي الاقتصادية، منذ صباح الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني) مع ترجيح اختطافه من قبل متمردين جهاديين.

وتسلط واقعة اختفاء القس الضوء على تزايد انعدام الأمن في المنطقة، خاصة في مالي.

ويشغل القس الألماني لورى -  وهو عضو في جمعية المبشرين في أفريقيا التي تُعرف باسم الآباء البيض -  منصب السكرتير الوطني للجنة الحوار بين الأديان في البلاد.

وقد أعلنت أبرشية باماكو الأربعاء أنه ليس لديها حتى الآن أي معلومات حول القس الألماني، فيما لم يُعرف بعد مكان تواجده فضلا أنه لم ترد أي أنباء عن طلبات للحصول على فدية.

كريستينا كريبال / م ع

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.

  • Bundeswehr Soldaten in Afghanistan Archiv 2009

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    لا تشمل المهمة العسكرية الألمانية في سوريا عنصر المشاة بل طائرات استطلاع من نوع "تورنادو" وطائرة التزود بالوقود وسفينة حربية لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في البحر المتوسط، فضلا عن عمليات استطلاعية عبرالأقمار الصناعية.

  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    دعم القوات الفرنسية في مالي

    وافق البرلمان الألماني على إرسال وحدة عسكرية ألمانية إلى مالي لدعم القوات الفرنسية المتواجدة هناك. وظيفة هذه القوات تركز على مساعدة البلد الواقع في غرب إفريقيا بهدف الاستقرار وتأمين ظروف حياة أفضل لسكانه.

  • EUTM Bundeswehr europäische Trainingsmission Ausbildung Mali Armee

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهمتان للقوات الألمانية في مالي

    هناك نحو 170 ضابطا ألمانيا في مالي حيث يقومون بتدريب القوات المالية. كما تقوم طائرات النقل العسكرية الألمانية بنقل مواد إغاثية ترسلها الأمم المتحدة.

  • Bundeswehr in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    إعادة بناء أفغانستان

    شاركت القوات الألمانية منذ عام 2001 في القوات الدولية المشتركة (ايساف) المكلفة بحماية المدنيين في أفغانستان. وركزت مهمة الجنود الألمان الذين بلغ عددهم نحو 3000 جندي، على دعم عملية إعادة الإعمار وتدريب القوات الأفغانية.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهام قاتلة

    منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.

  • Deutsche KFOR-Soldaten im Kosovo

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

    أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حماية الحدود التركية

    قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

  • Deutschland Bundesmarine Schnellboot

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    الشرق الأوسط

    تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

  • Verdacht auf Korruption bei deutschen Rüstungsfirmen

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    فرقاطات ألمانية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.

    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


مختارات

المساجد الأكبر والأجمل في القارة الإفريقية!

افتتح في العاصمة السنغالية داكار، أكبر مسجد في غرب إفريقيا، بيد أن القارة الإفريقية تضم العديد من الصروح الدينية والمساجد المبنية منذ مئات السنين، ليشهد كل مسجد على حقبة زمنية مختلفة.  

مواضيع ذات صلة

ARCHIV - 09.04.2022, Mali, Gao: Soldaten der Bundeswehr verlassen einen Platz im Camp Castor in Gao während des Besuchs der Verteidigungsministerin. Die Bundesregierung will von der malischen Übergangsregierung Auskunft über die offenkundige Präsenz russischer uniformierter Kräfte nahe dem Feldlager der UN-Mission Minusma in Gao. Wegen der von Soldaten gemachten Beobachtung sei man in Kontakt mit dem malischen Außenministerium sowie mit den Vereinten Nationen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا تعتزم سحب قواتها من مالي في موعد أقصاه مايو 2024 22.11.2022

بعد صعوبات متزايدة واجهتها القوات الألمانية في مالي، قررت برلين إنهاء مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام منتصف عام 2024. ويشارك الجيش الألماني في الوقت الراهن بنحو 1200 جندي في أكبر مهمة خارجية له حاليا.

dpatop - 13 November 2018, Mali, Gao: A soldier of the Bundeswehr is standing at the airport near the base in Gao in northern Mali. Defence Minister Ursula von der Leyen arrived on the third day of her West Africa trip at the German soldiers in northeastern Mali. The CDU politician visited the Camp Castor in Gao, where most of the German contingent of the UN troop Minusma is stationed. Photo: Michael Kappeler/dpa

ألمانيا تقرر سحب قواتها من مالي أواخر العام المقبل 16.11.2022

بعد صعوبات متزايدة واجهتها القوات الألمانية في مالي، قررت برلين إنهاء مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام أواخر العام المقبل. وكانت بريطانيا وساحل العاج قد أعلنتا في وقت سابق هذا الأسبوع أنهما ستنسحبان من المهمة.

26.10.2014 Oct 26, 2014 - , South Tarawa, Kiribati - Peia Kararaua, 16, has to swim through a flooded area to reach his home in Aberao village. Kiribati is one of the countries most affected by sea level rise. During high tides many villages become inundated making large parts of them uninhabitable. A UNICEF report projects that some 600 million children - or 1 in 4 children worldwide - will be living in areas where water demand far outstrips supply by 2040. Climate change is one of the key drivers of water stress, which occurs when more than 80 per cent of the water available for agriculture, industry and domestic use is withdrawn annually. According to the report 'Thirsting for a Future', warmer temperatures, rising sea levels, increased floods, droughts and melting ice affect the quality and availability of water. Population growth, increased water consumption, and an even higher demand for water largely due to industrialization, are also draining water resources worldwide, forcing children to use unsafe water, which exposes them to potentially deadly diseases

"الخسائر والأضرار".. ما هي أولويات قمة المناخ بشرم الشيخ؟ 05.11.2022

تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية لاستضافة قمة المناخ المعروفة اختصارا بـ "كوب 27" والتي توصف بـ "كوب أفريقيا". وإزاء ذلك، تساؤلات حيال أبرز الملفات التي ستتطرق إليها القمة خاصة مع تفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي.