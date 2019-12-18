 المجلس الأعلى للمسلمين لـDW: مسلمو ألمانيا يشعرون بالخذلان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.02.2020

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أخبار

المجلس الأعلى للمسلمين لـDW: مسلمو ألمانيا يشعرون بالخذلان

ألقت ألمانيا القبض على متطرفين يمينين كانوا يخططون لهجمات على المسلمين لإشاعة أجواء تشبه الحرب الأهلية بألمانيا. وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا في حوار خاص مع DW أن الأمور وصلت لـ "بُعدٍ غير مسبوق".

في الصورة أحد المساجد في العاصمة الألمانية برلين، أرشيف

ذكرت مصادر إعلامية أن الخلية الإرهابية اليمنية كانت تخطط لاستهداف مساجد في ألمانيا.

وصف الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، عبد الصمد اليزيدي، ما تردد حول قيام خلية إرهابية يمنية، مشتبه بها، بالتخطيط لاستهداف المساجد في ألمانيا بأنه "بُعدٌ غير مسبوق"، وقال في مقابلة مع DW (دويتشه فيله) اليوم (الاثنين 17 شباط/ فبراير 2020) إن: "الأمر برمته يصل إلى بعد لم يسبق له مثيل في ألمانيا. المسلمون غير آمنين بتاتا ويشعرون أنه تم خذلانهم ويفكرون في ما يمكنهم فعله من أجل حماية دور عبادتهم".

عبدالصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا

عبدالصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا يحذر من أن المتطرفين اليمينيين لا يستهدفون المسلمين فقط...

وأكد اليزيدي أن أكثر ما يُشعر المسلمين بعدم الأمان ويخيفهم في ألمانيا "هو هذه اللامبالاة، التي لا يتم من خلالها التعليق على تقارير الرعب هذه في المجتمع"، مضيفا "لا توجد أي هزة أو تعبير واضح وقوي عن التضامن، بالشكل الذي يتمناه المرء".

وحول سؤال عما إذا كان السياسة يتعمدون الصمت بهذا الشأن، أجاب الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بأن هذا الكلام "طبعا لا ينطبق على جميع وسائل الإعلام وجميع السياسيين. لكنه ينطبق على عدد كبير جدًا من المسؤولين..".

وأوضح اليزيدي أن المسؤولين (في المجلس الأعلى للمسلمين) يشعرون بالكراهية ضد المسلمين في العالم الافتراضي، في شبكات التواصل الاجتماعي وعبر خطابات التهديد، بل إن رئيس المجلس نفسه أيمن مزيك يتعرض للتهديد شخصيا من قبل بعض المتطرفين اليمينيين العنصريين.

مختارات

عبر المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا عن تحفظه بشأن الحكم الصادر ضد خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة. وقد قضت محكمة ميونخ بسجن المتهمة الرئيسية بياته تشيبه في القضية مدى الحياة. (11.07.2018)

"غزوكم لبلادنا سوف يفشل" هذه هي إحدى العبارات التي تضمنتها منشورات تحمل الصليب المعقوف وتتضمن تهديدات للمسلمين وزعت قبيل الاحتفال بذكرى هجوم ضد أجانب نفذته خلية نازية في نفس الحي بمدينة كولونيا قبل 15 سنة. (08.06.2019)

وأضاف اليزيدي: "من قبل الشرطة لا نتلقى الحماية اللازمة التي نأمل أن تحمي ممثلينا، وكذلك أماكن الصلاة لدينا. للأسف، هذا هو الوضع".

وقال في حواره مع DW إن "الإسلام أصبح وسيلة، يستطيع من خلالها كارهو الناس التعبير عن كراهيتهم، دون أن يتلقوا انتقادات علنية لأجل ذلك".

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أن "هجمات هؤلاء الأشخاص ليست موجهة ضد المسلمين فقط، بل إنهم كارهون للبشر يحاربون في المقام الأول القيم الأساسية للاحترام والتآزر، المنصوص عليها في دستورنا، إنهم يريدون إعادة ألمانيا إلى زمن اعتقدنا أننا تجاوزناه منذ أمد بعيد".

ص.ش/أ.ح

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    نبذ للكراهية ومطالبة بالعدالة

    تقول إيمان رايمان (يسار الصورة) رئيسة المجلس التنسيقي للمسلمين في مدينة برلين: "نطالب بالعدالة لإخواننا المسلمين في كل مكان وننتقد العنف والتطرف".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    دين المحبة والعدالة

    "ديننا دين السلام. والمسلم من سلم الإنسان من لسانه ويده"، كما يقول بكر ألبوغا، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    احترام ذوي المعتقدات الأخرى

    "الله يعلمنا في القرآن عدم الظلم واحترام ذوي المعتقدات الأخرى"، كما يقول بكر ألبوغا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    "ننتمي إلى المجتمع الألماني"

    وتضيف إيمان رايمان: "ننتمي إلى المجتمع الألماني ونعمل فيه وندفع الضرائب في ألمانيا ونسعى للمزيد من المساواة ومن حقوقنا كمسلمين في ألمانيا".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    تنديد بالتطرف

    وتستطرد إيمان رايمان: " نحن نندد بممارسات تنظيم الدولة الإسلامية الخاطئة. هذه الممارسات لها تأثير سلبي علينا كمسلمين في الغرب".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حوار بين مسلمين وغير مسلمين

    حوار بين مسلمين وغير مسلمين على هامش صلاة الجمعة.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    اعتداءات..منها حرق للمساجد

    منذ عام 2012 حتى عام 2014 "وقع أكثر من 80 هجوما على المساجد في ألمانيا"، وفق المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    "لحظة تُحرِّك المشاعر"

    "لحظة تحرك المشاعر" هكذا وصف نيكولاوس شنايدر رئيس الكنيسة الإنجيلية (يسار) اعتبار المسلمين نبذ التطرف من صلب دينهم. (ألبوغا: يمين).

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حضور سياسي وديني

    جانب من الحضور: نائبة رئيس البرلمان الألماني ونائبة رئيس الكنيسة الكاثوليكية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي ورئيس حزب الخضر ورئيس حزب اليسار.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حرية دينية في ألمانيا

    "أنا أشعر بالصدمة من وجود أحكام مسبقة ومعاداة للمسلمين في بلادنا"، كما يقول شنايدر، مشيرا إلى أن الحرية الدينية مضمونة للجميع في الدستور الألماني.

    الكاتب: علي المخلافي


مختارات

مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

عند 2000 مسجد بألمانيا تجمعت حشود المسلمين بعد صلاة الجمعة تحت شعار "الوقوف ضد الكراهية والظلم"، منددين بالعنف الممارس باسم الإسلام بالشرق الأوسط ومحتجين على الاعتداء على المساجد والكنُس في ألمانيا. DW رافقتهم في برلين. (19.09.2014)  

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