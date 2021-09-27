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المثلية الجنسية

المثلية الجنسية هي الانجذاب العاطفي من قبل شخص لشخص آخر من نفس الجنس، أي الذكر للذكر والأنثى للأنثى. وتعد المثلية الجنسية في الدول العربية جناية يعاقب عليها القانون بالسجن أو عقوبات أخرى.

ينظر العلم والطب إلى المثلية الجنسية على أنها نتيجة عوامل بيولوجية ليست مرتبطة بعادات أو تقاليد معينة. كما أنها بالمعنى العلمي ليست شذوذا أو اختلالا كما يُنظر إليها في الكثير من المجتمعات ومن ضمنها العربية. وتعارض الأديان اليهودية والمسيحية والإسلام المثلية بحجة أنها تتعارض مع الطبيعة البشرية. وتذهب بعض الدراسات إلى تقدير نسبة المثليين بحدود 4 إلى 5 بالمائة من سكان مختلف المجتمعات.

Bild links: Tessa Ganserer bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen auf dem Kornmarkt. Nürnberg, 23.09.2021 *** Tessa Ganserer at a campaign event of the Green Party at the Kornmarkt Nuremberg, 23 09 2021 Foto:xD.xAnoraganingrumx/xFuturexImage Bild rechts: Nyke Slawik bei einem Wahlkampf-Auftritt für die Kölner Grünen auf dem Heumarkt. Köln, 22.09.2021

الانتخابات الألمانية.. متحولتان جنسياً تدخلان البرلمان الاتحادي 27.09.2021

سياسيتان متحولتان جنسياً من ولايتين مختلفتين في ألمانيا ولكنهما تنتميان لنفس الحزب: "حزب الخضر" تفوزان بمقعدين في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ). كيف كان رد فعلهما؟
Frauen in Türkei protestieren gegen Austritt aus Istanbul-Konvention (c) Fatima Çelik / DW

بعد الانسحاب رسميا من "اتفاقية إسطنبول".. احتجاجات تعم تركيا 01.07.2021

فعلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخرجت تركيا رسمياً من "اتفاقية إسطنبول" التي ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان الإناث. الشارع التركي رد على الفور.
Hungary's Prime Minister Viktor Orban leaves at the end of the two days face-to-face European Union (EU) summit at the European Council Building in Brussels, on October 16, 2020. (Photo by JOHANNA GERON / POOL / AFP) (Photo by JOHANNA GERON/POOL/AFP via Getty Images)

بسبب قانون يتعلق بالمثليين - انتقادات أوروبية للمجر 24.06.2021

دخل حيز التنفيذ بالمجر قانون تعتبره غالبية دول الاتحاد الأوروبي ينطوي على تمييز بحق المثليين. ونفى رئيس وزراء المجر أن يكون القانون يميز ضد "مجتمع الميم"، قائلا: "لقد حاربت من أجل حرية المثليين وحقوقهم" في زمن الشيوعية.

20.06.2019 *** German Chancellor Angela Merkel arrives for the European Union leaders summit in Brussels, Belgium, June 20, 2019. REUTERS/Yves Herman

"دلتا" والهجرة والعلاقات مع أنقرة وموسكو أبرز قضايا القمة الأوروبية 24.06.2021

ينتظر القادة الأوروبيين جدول أعمال ضخم على مدار يومين في قمتهم في بروكسل. وستجرى مناقشة قضية الهجرة والعلاقة مع تركيا والقانون المجري المثير للجدل حول المثلية الجنسية، ونسخة دلتا من كورونا وكذلك التوتر مع موسكو.

Demonstrators protest against Hungarian Prime Minister Viktor Orban and the latest anti-LGBTQ law in Budapest, Hungary, June 14, 2021. REUTERS/Marton Monus

تهديدات أوروبية ضد المجر بشأن تشريع مناهض لمثليي الجنس 23.06.2021

صعدت المفوضية الأوروبية ضد قانون مجري يقيد وصول الشباب إلى المعلومات المتعلقة بالمثلية الجنسية، ووصفت رئيسة المفوضية القانون بأنه "عار". هذا في وقت ألغى رئيس الوزراء المجري حضوره مباراة بلاده مع ألمانيا على خلفية القضية.
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ألمانيا: الحكومة تعترف بأخطاء ارتكبتها بحق لاجئين مثليين! 27.05.2021

بعد تحقيقات سرية أجراها محامون في وزراة الخارجية الألمانية، اعترفت وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بارتكابهما أخطاء بحق لاجئين مثليين. الحكومة الاتحادية وعدت باتخاذ تدابير ملموسة لمنع حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى.

TOPSHOT - Picture taken with zoom effect shows a rainbow flag as participants of the Christopher Street Day gay pride parade walk through the streets of Berlin on July 28, 2018. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP) (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images)

هايكو ماس: مكافحة التمييز ضد المثليين جزء من سياستنا لحقوق الإنسان 17.05.2021

أكد وزير الخارجية هايكو ماس أن مكافحة التمييز ضد المثليين وما يسمى بـ "مجتمع الميم" جزء من سياسة حقوق الإنسان لألمانيا والتي تشمل على وجه الخصوص أولئك الذين حُرموا من حقوقهم، مؤكدا أن الحب ليس جريمة.
ARCHIV - 05.10.2020, Sachsen, Dresden: Ein Kriminaltechniker stellt ein Messer am Tatort sicher. Die tödliche Messerattacke auf zwei Touristen am 4. Oktober hat möglicherweise einen extremistischen Hintergrund. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat die Ermittlungen gegen einen 20 Jahre alten Syrer übernomme. Es stehe eine islamistisch motivierte Tat im Raum, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Mittwoch (21.10.2020) mit. Foto: Roland Halkasch/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا- محاكمة متطرف سوري بتهمة القتل بدافع معاداة المثليين 12.04.2021

بدأت في ألمانيا محاكمة شاب سوري يعتقد أنه على صلة بجماعات إسلاموية متطرفة بعد أن هاجم شخصين بسكين ما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر بجراح خطيرة. والدافع لفعلته كان "رفضه لميولهما الجنسية المثلية".
Studenten-Demo an der Bogazici Universität in Istanbul 25.03.2021

اعتقال عشرات الطلاب في تركيا خلال احتجاجات مناهضة لأردوغان 26.03.2021

تتواصل التظاهرات في تركيا ضد تعيين موالٍ للرئيس التركي أردوغان عميداً لجامعة في اسطنبول. وخلال تظاهرة خرجت اليوم اعتقلت الشرطة عشرات الطلاب الرافضين لسيطرة أردوغان المركزية على الجامعات التركية.
March 20, 2021, Linkoping, Ostergotland, Sweden: Linkopings arena, Linkoping, Swe Nilla Fischer (#5 Linkoping) during a group match in the Swedish League Cup the season 2021 March 20th between Linkopings FC and Vaxjo DFF at Linkopings arena in Linkoping Mia Eriksson/SPP (Credit Image: Â© Mia Eriksson/Sport Press Photo via ZUMA Press Swedish League Cup 2021 - Linkopings FC vs Vaxjo DFF

المثلية بين الرياضيين.. تسامح مع اللاعبات و"تابو" على اللاعبين 26.03.2021

المثلية الجنسية مازالت من المحظورات في عالم كرة القدم للرجال، بينما الأمر في كرة القدم النسائية أكثر تقبلا. وهناك مبادرة لدعم اللاعبين المثليين الرجال. DW حاورت ثلاث لاعبات أوروبيات بخصوص المثلية في مضمار الرياضة.
Protesters chat slogans during a rally in Istanbul, Saturday, March 2021, 2021. Turkey's President Recep Tayyip Erdogan's overnight decree annulling Turkey's ratification of the Istanbul Convention is a blow to women's rights advocates, who say the agreement is crucial to combating domestic violence. Turkey was the first country to sign 10 years ago and that bears the name of its largest city. (AP Photo/Emrah Gurel)

احتجاجات على انسحاب تركيا من معاهدة حماية المرأة من العنف الأسري 20.03.2021

تظاهر الآلاف في تركيا لمطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعودة عن قراره الانسحاب من اتفاق إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة وخرج معارضون أتراك بانتقادات للسلطات، بينما أعربت ألمانيا عن رفضها للخطوة التركية.
A poster, part of a social campaign for tolerance of homosexual minority in Catholic church in Poland, is seen on the street of Warsaw on September 28, 2016. / AFP / WOJTEK RADWANSKI (Photo credit should read WOJTEK RADWANSKI/AFP/Getty Images)

البابا فرانسيس ومواقفه المتناقضة من المثلية الجنسية 23.10.2020

يدافع البابا فرانسيس عن حقوق المثليين جنسيا، بينما يستمر في التمييز ضدهم داخل الكنيسة. ما يطرح التساؤل، لماذا ما تزال المثلية الجنسية من المحرمات في نظر الكنيسة الكاثوليكية؟
Fußball Bundesliga 32. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg am Freitag (20.04.2012) in der Coface Arena in Mainz. Die Mainzer Fans setzen vor dem Anpfiff ein Zeichen gegen Homophobie. Foto: Fredrik von Erichsen dpa/lrs (Achtung Sperrfrist! Die DFL erlaubt die Weiterverwertung der Bilder im IPTV, Mobilfunk und durch sonstige neue Technologien erst zwei Stunden nach Spielende. Die Publikation und Weiterverwertung im Internet ist während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

رهاب المثلية الجنسية في ألمانيا.. ما زال الطريق طويلا! 29.09.2020

التمييز ضد المثليين في ألمانيا يعود إلى الحقبة النازية. ورغم المكاسب العديدة والنجاحات القانونية التي تم تحقيقها حتى الآن، فإن الطريق لا يزال طويلا أمام المساواة الكاملة. ولكن لماذا طرح ملف المثلية الجنسية في هذا الوقت؟
2017 first homo radio in tunisia

هيومن رايتس ووتش "قلقة" للملاحقات القضائية بحق مثليين في تونس 07.07.2020

"رغم أنّ الهيئات الدولية أثنت على تقدّم تونس في مجال حقوق الإنسان، يشير تجريم ومقاضاة السلوك الجنسي المثلي إلى عكس ذلك"، هكذا عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن "قلقها العميق" بخصوص وضع المثليين في تونس.
Bunt beleuchtete Partyboote liegen am 15.12.2014 am Nilufer in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Schwule Ägypter mieten sich die Boote, um einen geschützten Raum für sich zu haben. Die Community ist großen Repressalien ausgesetzt und kann sich nur heimlich treffen. Foto: Marc Röhlig/dpa (zu dpa: ««Islamischer als die Islamisten»: Ägypten geht gegen Schwule vor» vom 20.12.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

انتحار سارة حجازي.. فاجعة تجدد الجدل حول الحريات في مصر 15.06.2020

جدد خبر انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي في كندا، الجدل حول وضع الحريات الفردية في مصر. كما طرح تساؤلات حول ما يمكن فعله لمساعدة الفئات والأفراد المستهدفين بضغوط السلطة والمجتمع.
Zuhörer der libanesischen Gruppe Mashrou Leila halten beim Konzert am 22.09.2017 in Kairo (Ägypten) eine Regenbogenfahne in die Höhe. Wegen einiger Regenbogenfahnen bei einem Konzert in Kairo soll die wohl bekannteste Indie-Rockband der arabischen Welt nicht mehr in Ägypten auftreten dürfen. Das teilte der zuständige ägyptische Verband für Musiker am 25.09.2017 der Deutschen Presse-Agentur mit. (zu dpa Wegen Regenbogen: Ägypten will bekannteste Indie-Rockband verbannen vom 25.09.2017 - Bestmögliche Qualität) Foto: Benno Schwinghammer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

مصر- صدمة بعد انتحار الناشطة المثلية سارة حجازي في كندا 15.06.2020

بعد انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي في كندا، انتشر جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لآراء وأفكار الناشطة الداعمة لحقوق المثليين وبين آخرين رافضين لفكرة المثلية الجنسية.
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