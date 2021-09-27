المثلية الجنسية هي الانجذاب العاطفي من قبل شخص لشخص آخر من نفس الجنس، أي الذكر للذكر والأنثى للأنثى. وتعد المثلية الجنسية في الدول العربية جناية يعاقب عليها القانون بالسجن أو عقوبات أخرى.

ينظر العلم والطب إلى المثلية الجنسية على أنها نتيجة عوامل بيولوجية ليست مرتبطة بعادات أو تقاليد معينة. كما أنها بالمعنى العلمي ليست شذوذا أو اختلالا كما يُنظر إليها في الكثير من المجتمعات ومن ضمنها العربية. وتعارض الأديان اليهودية والمسيحية والإسلام المثلية بحجة أنها تتعارض مع الطبيعة البشرية. وتذهب بعض الدراسات إلى تقدير نسبة المثليين بحدود 4 إلى 5 بالمائة من سكان مختلف المجتمعات.