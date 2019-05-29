المتهم بهجومي مسجدي نيوزيلندا يدعي البراءة بشأن كل التهم

دفع اليميني المتطرف الأسترالي برنتون تارانت المتّهم بقتل 51 مصلّياً مسلماً في هجوم مسلّح شنّه على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا في آذار/ مارس المنصرم ببراءته من كلّ تّهم القتل والإرهاب الموجّهة إليه. والمتّهم القابع في سجن مشدّد الحراسة في أوكلاند لاذ بالصمت لدى مثوله صباح الجمعة (14 حزيران / يونيو 2019) أمام المحكمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة في حين قال محاميه شاين تيت إنّ موكّله "يدفع ببراءته من كل التّهم".

وبرنتون الذي يؤمن بنظرية تفوّق العرق الأبيض متّهم بقتل 51 شخصاً ومحاولة قتل 40 شخصاً آخر والشروع بعمل إرهابي، وذلك خلال المجزرة التي ارتكبها في 15 آذار / مارس المنصرم.

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ويومها توجه تارانت (28 عاماً) إلى اثنين من مساجد المدينة الكبيرة الواقعة في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا وذلك أثناء إقامة صلاة الجمعة فيهما، فأطلق النار على المصلّين فيهما مرتكباً أضخم مجزرة في تاريخ هذا البلد. وخلال جلسة الاستماع التي عقدت الجمعة أبلغته المحكمة بأنّ لجنة الأطباء النفسيين التي أخضعته لتقييم نفسي في السجن خلصت إلى أنه يتمتّع بالأهلية العقلية للخضوع للمحاكمة.

وحضر حوالى 80 ناجياً من المجزرة وأقارب الضحايا جلسة الاستماع وجلسوا في المقاعد المخصصة للحضور. وعلى الشاشة التي نصبت في قاعة المحكمة أمكن لهؤلاء أن يشاهدوا المتهم وهو يبتسم في مرات كثيرة. وحدّد القاضي جلسة بدء المحاكمة في 4 أيار/ مايو 2020، بينما قال المحامي شاين تيت إنه من المفترض أن تستغرق المحاكمة ستة أسابيع تقريباً.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)