 المتمردون اليمنيون يعفون عن بهائي حكم عليه بالإعدام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.03.2020

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أخبار

المتمردون اليمنيون يعفون عن بهائي حكم عليه بالإعدام

قرّر المتمردون اليمنيون في صنعاء العفو عن بهائي حكم عليه بالإعدام والإفراج عن كل السجناء البهائيين في العاصمة الخاضعة لسيطرتهم.

قرّر المتمردون اليمنيون في صنعاء العفو عن بهائي حكم عليه بالإعدام

قرّر المتمردون اليمنيون في صنعاء العفو عن بهائي حكم عليه بالإعدام

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأربعاء (25 مارس/ آذار 2020)، الإفراج عن جميع السجناء البهائيين المحتجزين لديها. وقال مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، في خطاب بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، بمناسبة ذكرى مرور خمس سنوات على "العدوان"، في إشارة إلى عمليات التحالف: "نعلن الإفراج عن جميع السجناء البهائيين والعفو عن المدعو حامد حيدرة (زعيم البهائيين في اليمن) في عقوبة الإعدام والإفراج عنه". 

مختارات

حث وزير الخارجية الألماني السعودية على المزيد من الإصلاحات، وطالب الرياض خلال لقاء مع نظيره السعودي بوقف التصعيد في اليمن واستئناف المحادثات المباشرة مع الحوثيين. وأكد الاتفاق على الحيلولة دون امتلاك إيران قنبلة نووية. (21.02.2020)

في اليمن يعاني عشرات الآلاف من جروح بليغة وإعاقات دائمة بسبب الحرب. ولا تكمن مشكلتهم في ذلك وحسب، بل أيضا في غياب فرص المعالجة في المشافي اليمنية أو في الخارج لأسباب عدة. تقرير صفية مهدي من عين المكان. (31.01.2020)

عُلم في اليمن أن محكمة الاستئناف الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية، أيدت حكما يقضي بإعدام زعيم طائفة البهائيين في اليمن و مصادرة ممتلكاته. (22.03.2020)

وحيدرة هو واحد من ستة بهائيين احتجزهم المتمردون الحوثيون في اليمن وأمضى شهوراً في السجن حيث تعرض للضرب والصدمات الكهربائية، بحسب البهائيين. وبدأت المحاكم الحوثية بمحاكمة أكثر من 20 بهائياً ودعت إلى حل مؤسسات البهائيين في اليمن. 
ويأتي الإعلان عن الإفراج عن حيدرة والآخرين اليوم الأربعاء بعد مرور ثلاثة أيام على تأييد محكمة الاستئناف في صنعاء (خاضعة لسيطرة الجماعة)، حكما يقضي بإعدام حيدرة، المحتجز لديها منذ عام 2013 بتهمة "التجسس والردة". 

وعبّرت الولايات المتحدة ودول أخرى وكذلك جماعات حقوق الإنسان عن قلقها من كيفية معاملة المتمردين الحوثيين للجالية البهائية الصغيرة في اليمن. 
 ويرتبط المتمردون الحوثيون بإيران التي يحظر نظامها الديني الشيعي العقيدة البهائية رغم منح الحرية الدينية للأقليات الأخرى بمن فيهم المسيحيون واليهود.

وقد تأسست البهائية في القرن التاسع عشر على يد الإيراني بهاءالله الذي يعتبره اتباعه نبياً في تناقض حاد مع الاسلام الذي يقول إن النبي محمد هو خاتم الأنبياء. 

التحالف يدعم قبول دعوة الأمم المتحدة لوقف القتال

ووجه المشاط بتشكيل لجنة مشتركة للنظر في أوضاع السجناء والعمل على ترتيب خطة الإفراج عن كافة السجناء غير المحكومين والموقوفين على ذمة قضايا جنائية. كما دعا المسؤول الحوثي، إلى سرعة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والتي وقعت مع وفد الحكومة الشرعية، تنفيذا لاتفاق "ستوكهولم". 

وأكد المشاط استعداد جماعته للانفتاح على كل الجهود والمبادرات "في إطار تهدئة شاملة وحقيقية يلمس أثرها الناس".  ورحب المشاط بدعوات وجهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن.

ومن جانبه أعلن  العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم الأربعاء أن التحالف يدعم قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمحاربة تفشي فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    غياب أدنى مقومات العيش

    منذ ثلاث سنوات والحرب مستعرة في اليمن. ومنذ بداية الحرب نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. يعيش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ميدانية، مثل تلك القريبة من مدينة عبس في مقاطعة حجة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. يفتقر الناس هناك إلى مقومات العيش االكريم من ماء وغذاء و أدوية.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم!

    هناك 24 مليون شخص، أي حوالي 80 في المائة من اليمنيين، في حاجة ماسة للمساعدة. ووفقاً لليونيسف، يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق نتيجة للجوع وسوء التغذية. وتحتاج الأمم المتحدة مبلغ 4.2 مليار دولار لتمويل حاجات اليمنيين من المساعدات هذا العام. وتتطلع المنظمة الدولية في ذلك إلى دعم الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين في جنيف.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    الأطفال الأكثر عرضة للخطر

    تفر العديد من العائلات من المناطق المحاصرة في البلاد باتجاه محافظة حجة، التي تضم خُمس جميع النازحين اليمنيين. المدينة ليست الأكثر أماناً. ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي الدولي (IDMC)، يتعرض الأطفال للمخاطر بشكل خاص. إذ يتم استغلال الأطفال عن طريق الزواج أو تدريبهم على القتال.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    حياة النزوح..

    دخل اليمن عمليا في أزمة سياسية وإنسانية قبل عام 2015، إذ يعيش 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولا يحصل 70 في المائة من سكان البوادي على المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية. كما أدى العنف من قبل الجماعات الإرهابية إلى نزوح السكان، خاصة في جنوب اليمن. ومع بداية الحرب، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    وباء الكوليرا

    قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. الآن وبعد إغلاق المطار في صنعاء وحصار الموانئ، لا تصل المساعدات للبلاد بشكل كافي. أكثر من 13 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب، كما تنتشر الأمراض المعدية في معظم أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2017، كان حوالي مليون شخص من اليمنيين مصاب بوباء الكوليرا.إعداد: يوليا فرجين/ ترجمة: إيمان ملوك


مختارات

النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

خلال رحلة فرارهم من الحرب وأشكال العنف الدائر في مناطقهم، يواجه النازحون اليمنيون ظروفا قاسية تفتقد لأدنى مقومات العيش. ويعد الأطفال، الفئة الأكثر تضرراً بسبب سوء التغذية وتفشي الأوبئة، فضلاً عن كافة أشكال الاستغلال. (28.02.2019)  

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