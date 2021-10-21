المتحدث السابق باسم ميركل يصبح سفيرا لألمانيا في إسرائيل

تولى شتيفن زايبرت، المتحدث الرسمي لسنوات طويلة للمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، الثلاثاء (التاسع من أغسطس/آب 2022) منصبه رسميا سفيرا جديدا لألمانيا لدى إسرائيل. وقدم زايبرت (62 عاما) أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الثلاثاء.

وكتب زايبرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب مراسم الاعتماد في القدس: "الصداقة بين إسرائيل وألمانيا كنز، ويشرفني أن أعمل على تقويتها".

وقال الرئيس الإسرائيلي: "دون أن ننسى الماضي، نتطلع إلى المستقبل معا"، مشيدا بالتزام ألمانيا بأمن إسرائيل.

وشغل زايبرت منصب المتحدث باسم الحكومة في عهد المستشارة ميركل على مدار أكثر من 11 عاما، وكان يعمل قبل ذلك صحفيا تلفزيونيا في القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف". وخلف زايبرت السفيرة السابقة، سوزانه فاسومراينر، التي أنهت مهامها في إسرائيل في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ)