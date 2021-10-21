 المتحدث السابق باسم ميركل يصبح سفيرا لألمانيا في إسرائيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.08.2022

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أخبار

المتحدث السابق باسم ميركل يصبح سفيرا لألمانيا في إسرائيل

كان شتيفن زايبرت هو المتحدث باسم حكومة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل لأكثر من أحد عشر عامًا، والآن سيشغل المذيع السابق أحد أهم المناصب الدبلوماسية؛ فقد تولى زايبرت منصبه رسمياً كسفير جديد لألمانيا لدى إسرائيل.

أنغيلا ميركل وشتيفان زايبرت في جلسة بالبرلمان الألماني في برلين 14/9/2010

شغل شتيفن زايبرت منصب المتحدث باسم الحكومة في عهد المستشارة ميركل على مدار أكثر من 11 عاما.

تولى شتيفن زايبرت، المتحدث الرسمي لسنوات طويلة للمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، الثلاثاء (التاسع من أغسطس/آب 2022) منصبه رسميا سفيرا جديدا لألمانيا لدى إسرائيل. وقدم زايبرت (62 عاما) أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الثلاثاء.

وكتب زايبرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب مراسم الاعتماد في القدس: "الصداقة بين إسرائيل وألمانيا كنز، ويشرفني أن أعمل على تقويتها".

وقال الرئيس الإسرائيلي: "دون أن ننسى الماضي، نتطلع إلى المستقبل معا"، مشيدا بالتزام ألمانيا بأمن إسرائيل.

وشغل زايبرت منصب المتحدث باسم الحكومة في عهد المستشارة ميركل على مدار أكثر من 11 عاما، وكان يعمل قبل ذلك صحفيا تلفزيونيا في القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف". وخلف زايبرت السفيرة السابقة، سوزانه فاسومراينر، التي أنهت مهامها في إسرائيل في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ)

  • Nesselwang

    أماكن قضاء الإجازة الصيفية لمستشاري ألمانيا

    أولاف شولتس: نيسيلفانغ/ألغوي

    ينحدر المستشار أولاف شولتس من أقصى شمال ألمانيا، بيد أنه اختار جبال الألب البافارية في جنوب البلاد لقضاء الإجازة هذا العام. وبحسب ما ورد، فقد استأجر هو وزوجته منزلا لقضاء العطلة في نيسيلفانغ/ألغوي، وقد أخبر شولتس الصحفيين أنه كان يسترخي هناك، لكنه بعد أيام قليلة فقط قطع عطلته من أجل عقد مؤتمر صحفي في العاصمة برلين.

  • Angela Merkel with Reinhold Messner holding forth

    أماكن قضاء الإجازة الصيفية لمستشاري ألمانيا

    أنغيلا ميركل: جنوب تيرول

    كانت أنغيلا ميركل (مستشارة من 2005 إلى 2021) من المعجبات برحلات التنزه. فقد قضت إجازتها في قرية سودن قي جنوب تيرول ولسنوات عديدة. هناك، أقامت ميركل برفقة زوجها في فندق متواضع من فئة الأربعة نجوم، حيث تمتعوا بالهدوء والسكينة. هنا (الصورة) في سنة 2008، انضمت إلى متسلق الجبال راينهولد ميسنر للقيام بنزهة في جبال الدولوميت.

  • Gerhard Schröder at a lunch meeting with local politician Frantesc Antich.

    أماكن قضاء الإجازة الصيفية لمستشاري ألمانيا

    غيرهارد شرودر: مايوركا/إسبانيا

    غيرهارد شرودر(مستشار من 1998 إلى 2005)، على يسار الصورة، سافر إلى مايوركا في أواخر تموز/يوليو 2000، واختار ما يمكن القول إنه الوجهة المفضلة لقضاء العطلات لدى الألمان. استمتع آل شرودر بالخصوصية، بدلاً من الانضمام إلى حشود الحفلات في منطقة الشاطئ سيئة السمعة "باليرمان".

  • Helmut Kohl & Hannelore Kohl

    أماكن قضاء الإجازة الصيفية لمستشاري ألمانيا

    هيلموت كول: فولفغانغ زيه

    كان هيلموت كول (مستشار من عام 1982 إلى عام 1998)، يقضي إجازة تقليدية في بلدة سانكت غيلغن (النمسا). وتم تصوير كول وهو يجدف بالقارب في فولغانغ زيه (بحيرة) مع زوجته هانيلوره. لم يكن سراً أن كول استخدم إجازته لمواصلة العمل وأيضاً إنقاص وزنه، إذ تمسك بنظام غذائي صارم.

  • Black and white photo of Helmut and Loki Schmidt at Brahmsee with their boat in 1981

    أماكن قضاء الإجازة الصيفية لمستشاري ألمانيا

    هيلموت شميت: برام زيه/ شمال ألمانيا

    قضى هيلموت شميدت (مستشار من 1974 إلى 1982) إجازة في كوخه الخشبي الصغير على بحيرة برام زيه، على بعد 20 كيلومترا جنوب غرب مدينة كيل في أقصى شمال ألمانيا. لقد كانت البحيرة ملاذا للمستشار المنحدر من مدينة هامبورغ في وسط الطبيعة. وقيل إن شميدت وزوجته اندمجا تماما في مجتمع القرية، حيث قضيا وقتهما في البستنة والقراءة ولعب الشطرنج.

  • Willy and Rut Brandt and their sun Matthias in Norway in 1972

    أماكن قضاء الإجازة الصيفية لمستشاري ألمانيا

    فيلي برانت: النرويج

    كان فيلي برانت (مستشار من 1969 إلى 1974) يحب قضاء إجازته في النرويج، حيث قضى سنوات في المنفى خلال الحكم النازي. يذكر أن النرويج كانت موطن زوجته روت.

  • Kurt Georg Kiesinger with his daughter and granddaughter in Kressbronn 1967

    أماكن قضاء الإجازة الصيفية لمستشاري ألمانيا

    كورت غيورغ كيسنغر: بحيرة كونستانس

    (مستشار من 1966 إلى 1969) قضى إجازته في بحيرة كونستانس، والتي تقع في أقصى جنوب غرب ألمانيا. وعلى بعد حوالي ساعة بالسيارة من مكان ولادته. كان كيسنغر محاميا وشاعرا. وقد تعرض كيسنغر لانتقادات من الحركة الطلابية اليسارية لفشله في معالجة ماضية كعضو في الحزب النازي.

  • Ludwig Erhard sitting by the lake smoking one of his trademark cigars

    أماكن قضاء الإجازة الصيفية لمستشاري ألمانيا

    لودفيغ إيرهارد: بحيرة تيغرنزيه، بافاريا

    لودفيغ إرهارد (مستشار من 1963 إلى 1966) عُرف بقيادته للإصلاحات في ألمانيا الغربية بعد الحرب ودوره الكبير عندما كان وزيرا للشؤون الاقتصادية قبل أن يتولى منصب المستشارية. اشهتر إيرهارد بتواضعه. سافر إلى بحيرة تيغرنزيه في ولاية بافاريا مرتين كل عام، من أجل قضاء إجازات قصيرة مع عائلته.

  • Konrad Adenauer, his daughter Lisbeth (l) and local men and women

    أماكن قضاء الإجازة الصيفية لمستشاري ألمانيا

    كونراد أديناور: بحيرة كومو/إيطاليا

    كان كونراد أديناور أول مستشار لألمانيا (1949 إلى 1963) بعد الحرب العالمية الثانية. وعرف بتدينه وكان ينحدر من مدينة كولونيا (تقع في ولاية شمال الراين ويستفاليا). قضى أديناور إجازته في "فيلا كولونيا" من عام 1959 إلى 1966. قام حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي بشراء المبنى سنة 1977 وحوله إلى دار ضيافة لمؤسسة كونراد أديناور. إعداد: رينا غولدنبورغ/ر.م


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