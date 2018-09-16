المبعوث الدولي يناقش الحوثيين سبل التحضير لجولة مشاورات

عقد المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث اليوم الاثنين (17 أيلول/ سبتمبر 2018) في صنعاء اجتماعا مع زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وذلك لمناقشة سبل التمهيد لعقد جولة مفاوضات في جنيف تستهدف حل الأزمة في البلاد. وقال محمد عبدالسلام، الناطق الرسمي باسم الجماعة في بيان مقتضب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لقد تمت مناقشة سبل التهيئة لعقد مشاورات قادمة وما يٌعانيه الشعب اليمني من قيود وإجراءات اقتصادية، وما ترتب على ذلك من وضع إنساني حرج نتيجة الإجراءات الظالمة التي تمارسها قوى العدوان (دول التحالف العربي)".

ويوم أمس الأحد وصل المبعوث الأممي إلى صنعاء، في محاولة لإقناع الحوثيين بالعودة إلى طاولة مشاورات السلام. وتعثرت مشاورات السلام، التي كان من المقرر انطلاقها مطلع الشهر الجاري في جنيف، بعد رفض جماعة الحوثي الحضور لعدم حصولها على موافقة التحالف بتوفير طائرة عمانية لنقل وفدها إلى جانب عدد من الجرحى.

وكانت الأمم المتحدة، قد رعت ثلاث جولات سابقة من المفاوضات بين الأطراف اليمنية منذ بدء الحرب في اليمن، غير أنها لم تتمكن من التوصل لحل يرضي جميع الأطراف.

من جانبه، أعتبر مسؤول لدى جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الاثنين، أن من أولويات المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، "فتح مطار صنعاء الدولي لما له من أهمية كبيرة لكافة شرائح المجتمع اليمني". وقال زكريا الشامي، وزير النقل في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً، "إن مطار صنعاء الدولي جاهز للعمل وفقا للشروط والمعايير الدولية المتفق عليها من منظمة الطيران المدني لدولي (الإيكاو)"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وكان الحوثيون قد وقعوا السبت الماضي في صنعاء، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإنشاء جسر جوي طبي إنساني. وتتضمن مذكرة التفاهم تمكين النقل الطبي للمرضى ذوي الحالات الحرجة لتلقي العلاج بالخارج، عبر رحلات مبرمجة تابعة للأمم المتحدة لمدة ستة أشهر ابتداء من يوم 18 من الشهر الجاري.

يذكر أنه منذ أكثر من عامين، تفرض قوات التحالف العربي حظرا جويا على حركة الطيران المدني من وإلى مطار صنعاء الدولي، عدا الطائرات الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية بغرض المساعدات الإنسانية.

ح.ع.ح/ع.خ(د.ب.أ)