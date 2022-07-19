 الماء المناسب للأطفال الرضع.. نصائح لا بد منها! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.07.2022

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صحة

الماء المناسب للأطفال الرضع.. نصائح لا بد منها!

الماء عنصر حيوي مفيد للأطفال الرضع أيضاً، سواء في إعداد الحليب أو الشرب. لكن الماء قد يكون غير آمن بالشكل الكافي لهم. في ما يلي نصائح تساعدك على تزويد رضيعك بالماء الآمن والصحي.

صورة رمزية

الأطفال حديثي الولادة أكثر حساسية للعناصر الضارة بالماء!

 

يساعد الماء الأطفال الرضع

على النمو بشكل جيد، سواء في إعداد الحليب أو الشرب. لكن هذا العنصر الحيوي قد لا يكون آمناً بالشكل الكافي لهم. تخضع مياه الصنبور للرقابة الصارمة في ألمانيا، لهذا تعد غير ضارة بشكل عام، وفق مركز ولاية بادن فورتمبيرغ للتغذية. لكن يجب مراعاة بعض الجوانب قبل إعطائه للأطفال الرضع أو استخدامه لإعداد طعامهم.

لهذا يوصي المعهد الفيدرالي لتقييم المخاطر (BfR) بعدم استخدام ما يسمى بالمياه الراكدة - أي الماء الذي ظل في أنبوب المنزل لساعات - للأطفال الرضع. لهذا ينصح بترك الصنبور مفتوحاً فترة طويلة في البداية قبل استخدامه، وفق مركز التغذية في ولاية بادن فورتمبيرغ.

قبل إضافة الماء للحليب المجفف أو إعداد العصيدة للأطفال الرضع، يجب غلي ماء الصنبور البارد لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق على الأقل. هذه العملية تقتل الجراثيم المتراكمة على الصنبور وبداخله. لأن الأطفال حديثي الولادة أكثر حساسية لأقل كميات من الجراثيم، مما قد يسبب لهم الإسهال ويرهق جهاز المناعة لديهم.

المياه من أنابيب الرصاص والنحاس

غلي ماء الصنبور لا يزيل أي تلوث بالمعادن الثقيلة. كميات صغيرة من الرصاص والنحاس والنترات على سبيل المثال، قد تفسد جودة مياه الشرب وتكون ضارة بالأطفال الرضع. لذا يجب على الآباء عدم استخدام ماء الصنبور من أنابيب الرصاص - بغض النظر عما إذا كان الماء لإعداد الحليب والطعام أو للشرب. يجب أيضاً توخي الحذر من الأنابيب النحاسية الجديدة. تحذر مراكز المستهلكين من الكميات المتزايدة من المعادن في الماء والتي قد يكون ضارة بصحة الأطفال الرضع.

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هل ماء الصنبور في ألمانيا صالح للشرب؟

المياه من فلاتر المياه المنزلية أو أنظمة معالجة المياه غير مناسبة للأطفال الرضع أيضاً. إذ يمكن للجراثيم المسببة للأمراض أن تتكاثر بشكل سريع بداخل مرشحات المياه. وفق مركز التغذية في ولاية بادن فورتمبيرغ،  تُعتبر المياه الناتجة عن أنظمة معالجة المياه آمنة للجميع من الناحية الصحية. غير ازدياد كمية الصوديوم بها، قد يجعلها غير مناسبة للأطفال الرضع.

بدائل مياه الصنبور

توفر الأسواق مياه خاصة للأطفال الرضع. هذه المياه تكون خالية من الجراثيم والمواد الضارة الأخرى. ويمكن استخدام هذا النوع من المياه المعقمة بدون غليان. كما يجب استهلاك المياه المخصصة للأطفال الرضع في أسرع وقت ممكن بعد فتح القنينة وحفظ القنينات المفتوحة في الثلاجة. كما يجب غلي هذا الماء أيضاً، إذا ظلت القنينة مفتوحة لأكثر من 24 ساعة.

يمكن أيضاً استخدام المياه المعدنية بدلاً من المياه المصنعة للأطفال الرضع. لكن يجب التأكد من أن المنتج لا يحتوي على ثاني أكسيد الكربون. بالإضافة إلى ذلك، يجب تفقد وجود الملصق "مناسب لأغذية الأطفال" أو "مناسب لإعداد أغذية الأطفال" على قنينات المياه المعدنية. وهذا يضمن ألا تتجاوز المياه المعدنية القيم المسموح و الموصى بها للنتريت أو اليورانيوم.

الطفل في الشهر السادس

 لأن جهاز المناعة لدى الطفل يتطور باستمرار، يمكن التوقف عن استخدام ماء الأطفال الرضع أو غلي ماء الصنبور أو المياه المعدنية من الشهر السادس. إذ في هذا العمر يستطيع جسم الطفل الدفاع عن نفسه ضد العديد من مسببات الأمراض. ولكي يستمر جهاز المناعة في التطور، من المهم عدم غليان الماء والاستغناء عن المياه الصناعية، وفق موقع Eltern الألماني.

أثبتت دراسات سابقة أن الجسم لا يستطيع تسليح نفسه والدفاع عنها، إلا إذا لامس عددًا معينًا من الجراثيم. لهدا ينصح معهد أبحاث تغذية الطفل (FKE) عمومًا بعدم غليان الماء أو استخدام مياه صناعية أو معندية من عيد الميلاد الأول على أبعد تقدير.

إ.م/ع.ج.ج

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