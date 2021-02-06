 الماء الساخن مع الليمون.. بين الحقيقة والشائعة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 06.02.2021

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صحة

الماء الساخن مع الليمون.. بين الحقيقة والشائعة

مشروب الماء الساخن مع الليمون تحول إلى مشروب شعبي في الآونة الأخيرة، وأضحى جزء لا يتجزء من الروتين الصباحي للكثيرين، نظراً لفوائده التي يتم تتداولها بين الناس. لكن هل فعلا مشروب الماء الساخن مع الليمون مفيد للصحة؟

Tee Spezialitäten

زاد في السنوات الأخيرة عدد الأشخاص الذي أصبحوا مواظبين على شرب الماء الساخن بالليمون، إذ يسود اعتقاد أن هذا المشروب الدافئ من شأنه أن يمد الجسم بالطاقة، ويحسن البشرة، ويساعد على الهضم، ويزيل السموم من الجسم، وحتى يمنع تشكل الحصوات في الكلى أو يساعد خسارة الوزن. غير أن معظم هذه الفوائد غير مدعومة بأبحاث ودراسات علمية واضحة، فما مدى صحتها؟ وهل يستحق أن يصبح مشروب الماء بالليمون جزءا من روتيننا اليومي؟

مختارات

وسط السباق المحموم لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد أو التوصل لعلاج فعّال، أجريت في الصين تجربة تعتمد على فيتامين سي ونتائجها تبدو واعدة.

القهوة من أكثر المشروبات شعبية وخصوصاً في الصباح لما تمنحه من طاقة وتعديل للمزاج. ولكن ما مدى تأثير القهوة على البشرة؟ وهل هناك علاقة بين نوع المشروب الذي تختاره لنفسك يومياً ونضارة البشرة وصحة الجلد عموما؟

تقول خبيرة التغذية إيزا روبنسون، إنه لا وجود لدليل علمي قطعي بأن الماء الساخن مع الليمون ينطوي على كل هذه الفوائد التي يتم الترويج لها، وهو ما تؤكده كارولا بيكر وهي خبيرة تغذية أيضا والتي تشدد على أن عملية إزالة السموم من الجسم هي وظيفة أعضاء معنية في الجسم.

لكن رغم ذلك وحتى لو يمكن مشروب الماء الساخن واللميون بالمشروب السحري فإنه  لا يخلو من الفوائد بالطبع، إذ يحتاج الجسم للمزيد من الماء للترطيب ولعملية التمثيل الغذائي، كما أن شرب كمية وافرة من الماء مهم جداً لصحة الكليتين سواء بإضافة الليمون إليه أو بدونه. ولكن إذا كانت إضافة الليمون ستجعلك تشرب الماء بكمية أكبر، فهذا جيد أيضاً إذ أن الليمون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساهم في تقوية المناعة ويدعم صحة العظام.

وقد أظهرت دراسة أجريت على مجموعة من النساء بعد انقطاع الطمث أن شرب المشروبات التي تحتوي على عصير الليمون تمنع فقدان الكثافة المعدنية للعظام. كما أكدت الخبيرتان روبنسون و بيكر أن إضافة القليل من الليمون على الأطعمة النباتية يساعد الجسم في امتصاص الحديد منها. بحسب ما نشره موقع (سترونغ وومن) الأمريكي.

في الصباح فقط؟

أما بالنسبة للفكرة الأكثر انتشاراً حول شرب الماء الساخن مع الليمون بأن شربها في الصباح أو على معدة فارغة أكثر فائدة، فقد أوضح الخبراء أنه لا يوجد وقت مثالي من اليوم لشربه، ولا توجد طريقة "صحيحة" لصنعه، ولكن نظراً لأن فيتامين سي قد يفقد من قيمته عند تسخينه، فمن الأفضل وضع بضع شرائح من الليمون في الكوب، ويمكن إضافة شريحة من الزنجبيل الطازج وملعقة صغيرة من العسل، ثم سكب الماء الدافئ عليها.

وعلى الرغم من أن هذا المشروب آمن، ولكن يجب الحذر من الإفراط في ذلك، إذ أن كثرة الأحماض تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان بسرعة، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان. كما أن المشروب لا ينصح به للأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض، لأن الأحماض الموجودة في المشروب قد أن تؤدي إلى تفاقم هذه الأعراض. لذا يُنصح بشرب كوب من الماء العادي بعد تناول الماء الساخن مع الليمون أو الحمضيات بشكل عام لإزلة الأحماض من أسنانك. بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.

ر.ض

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    10 أطعمة تدمر أسنانك!

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  • Gesunde Nahrung Nüsse (picture alliance / Bildagentur-online/Elisseeva)

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  • Zitrone (Fotolia/Dino Osmic)

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  • Zwei Hände mit lackierten Fingernägeln halten mehrere Energy-Drinks (picture-alliance/dpa/R. Fellens)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

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  • Rosinen beim Backen (AP)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الزبيب مع الشوكولاتة

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  • Bildergalerie Neue Persische Wörter (etiennevoss - Fotolia)

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  • Bildergalerie Zucker Hand greift Süsses (Colourbox)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الحلوى

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