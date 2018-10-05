 المؤتمر اليهودي العالمي يمنح ميركل جائزة ″تيودور هرتزل″ | أخبار | DW | 28.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

المؤتمر اليهودي العالمي يمنح ميركل جائزة "تيودور هرتزل"

أشاد رئيس المؤتمر اليهودي العالمي بالمستشارة ميركل قائلا إنها "حصن منيع ضد معاداة السامية وضد العنصرية والخوف من الإسلام". ودعا أثناء منحها جائزة تيودور هرتزل بحظر "الأحزاب التي تدعم أيديولوجية النازية الجديدة".

Deutschland Verleihung des Theodor-Herzl-Preises an Merkel (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لودر يسلم ميركل جائزة تيودور هرتزل.

تسلمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الاثنين (28 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) في مدينة ميونيخ بجنوب ألمانيا جائزة تيودور هرتزل التي يمنحها المؤتمر اليهودي العالمي. وفي مراسم منح الجائزة لميركل طالب رئيس المؤتمر، رونالد لودر،  بحظر الأحزاب التي "تدعم أيديولوجية النازية الجديدة".

وأضاف لودر في خطاب بهذه المناسبة أن كراهية اليهود تعود لترفع رأسها من جديد بعد 75 عاما من المحرقة التي ارتكبت بحق اليهود. بيد أنه لم يذكر بالاسم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي الذي احتل المركز الثاني في انتخابات ولاية تورينغن أمس الأحد متقدما على حزب المستشارة ميركل.

ودعا لودر جميع الأحزاب لاستبعاد المعادين للسامية من صفوفها، وشدد على ضرورة معاقبة جرائم معاداة السامية بشكل أكثر قسوة، وضرورة توفير الحماية الأمنية لجميع المعابد والمدارس اليهودية.

وأشار إلى الاعتداء الإرهابي في هاله منتقدا الشرطة الألمانية بشكل غير مباشر، قائلا: "إن ترك المعبد اليهودي بلا حماية أمنية حتى صار أحد أبواب المعبد هو المانع الوحيد من ارتكاب مجزرة، كان أمرا صادما". وتابع لودر: "علينا أن نتكاتف ضد معاداة السامية وضد العنصرية والخوف من الإسلام وكراهية الأجانب ورهاب المثلية الجنسية".

مختارات

وأشاد لودر بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قائلا إنها تقف كحصن منيع ضد معاداة السسامية والعنصرية والخوف من الإسلام واصفا إياها بـ "حارسة للمدنية"، وقال مخاطبا إياها: "من أجل ألمانيا ومن أجل أوروبا ومن أجل الغرب أرجو لك عهدة طويلة، وعندما تكوني متعبة أحيانا تذكري من فضلك أننا بحاجة إليك".

من جانبه، قال رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزيف شوستر: "نرى أنفسنا في مواجهة تهديدات وخطر استخدام العنف، بشكل لم نكن قبل سنوات نظنه ممكنا.. ولكن الجالية اليهودية لن تسمح بطردها.. سنظل هنا ويستطيع الذين لا يريدون ذلك أن يذهبوا إذا لم يناسبهم هذا الأمر".

يشار إلى أن من بين الشخصيات التي فازت بهذه الجائزة من قبل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والناشر أكسل شبرينغر الذي منحت له بعد وفاته.

أ.ح/ ع.ش (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:36

اعتداء هاله: ميركل تتعهد بمواجهة التطرف بكل حزم

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

اعتداء هاله: ميركل تتعهد بمواجهة التطرف بكل حزم  

مواضيع ذات صلة

Bildkombo, Bildcombo Dominique Gutekunst Denis Mukwege und Nadia Murad, Friedens-Nobelpreis 2018

ميركل مهنئة: الفائزان بنوبل للسلام أطلقا صرخة من أجل الإنسانية 05.10.2018

هنأت المستشارة أنغيلا ميركل وحكومتها الفائزين بجائزة نوبل للسلام هذا العام، وقال المتحدث باسمها بـ"إنهما فائزان رائعان أطلقا صرخة من أجل الإنسانية وسط فظائع لا يمكن تصورها يرتكبها أشخاص في حق آخرين".

Deutschland Symbolbild AfD

ما هي خطة "البديل" الشعبوي لمنع قدوم المهاجرين إلى ألمانيا؟ 03.08.2019

حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي صاحب ثالث أكبر كتلة في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، معروف بتصريحات أعضائه المثيرة للجدل تجاه المهاجرين، لكن ما هو التأثير الفعلي للسياسة التي يتبعها الحزب على قضايا الهجرة واللاجئين؟

Saudi-Arabien Riad Prinzen Mohammed bin Zayed Al Nahyan - Mohammed bin Salman

هويدي: اغتيال خاشقجي سيكون له تبعات على بن سلمان وحليفه بن زايد 25.10.2018

في لقاء حصري مع DW عربية، تحدث الكاتب الصحفي والمفكر المصري فهمي هويدي عن تداعيات مشهد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي اقليمياً ودولياً وكيف تغيرت نظرة العالم إلى السعودية، وما موقع مصر مما يجري في العالم العربي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  