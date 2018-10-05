المؤتمر اليهودي العالمي يمنح ميركل جائزة "تيودور هرتزل"

تسلمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الاثنين (28 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) في مدينة ميونيخ بجنوب ألمانيا جائزة تيودور هرتزل التي يمنحها المؤتمر اليهودي العالمي. وفي مراسم منح الجائزة لميركل طالب رئيس المؤتمر، رونالد لودر، بحظر الأحزاب التي "تدعم أيديولوجية النازية الجديدة".

وأضاف لودر في خطاب بهذه المناسبة أن كراهية اليهود تعود لترفع رأسها من جديد بعد 75 عاما من المحرقة التي ارتكبت بحق اليهود. بيد أنه لم يذكر بالاسم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي الذي احتل المركز الثاني في انتخابات ولاية تورينغن أمس الأحد متقدما على حزب المستشارة ميركل.

ودعا لودر جميع الأحزاب لاستبعاد المعادين للسامية من صفوفها، وشدد على ضرورة معاقبة جرائم معاداة السامية بشكل أكثر قسوة، وضرورة توفير الحماية الأمنية لجميع المعابد والمدارس اليهودية.

وأشار إلى الاعتداء الإرهابي في هاله منتقدا الشرطة الألمانية بشكل غير مباشر، قائلا: "إن ترك المعبد اليهودي بلا حماية أمنية حتى صار أحد أبواب المعبد هو المانع الوحيد من ارتكاب مجزرة، كان أمرا صادما". وتابع لودر: "علينا أن نتكاتف ضد معاداة السامية وضد العنصرية والخوف من الإسلام وكراهية الأجانب ورهاب المثلية الجنسية".

وأشاد لودر بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قائلا إنها تقف كحصن منيع ضد معاداة السسامية والعنصرية والخوف من الإسلام واصفا إياها بـ "حارسة للمدنية"، وقال مخاطبا إياها: "من أجل ألمانيا ومن أجل أوروبا ومن أجل الغرب أرجو لك عهدة طويلة، وعندما تكوني متعبة أحيانا تذكري من فضلك أننا بحاجة إليك".

من جانبه، قال رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزيف شوستر: "نرى أنفسنا في مواجهة تهديدات وخطر استخدام العنف، بشكل لم نكن قبل سنوات نظنه ممكنا.. ولكن الجالية اليهودية لن تسمح بطردها.. سنظل هنا ويستطيع الذين لا يريدون ذلك أن يذهبوا إذا لم يناسبهم هذا الأمر".

يشار إلى أن من بين الشخصيات التي فازت بهذه الجائزة من قبل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والناشر أكسل شبرينغر الذي منحت له بعد وفاته.

أ.ح/ ع.ش (د ب أ)