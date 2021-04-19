 المؤتمرات عبر تقنية الفيديو تؤدي للإجهاد والتوتر.. والسبب؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 22.04.2021

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علوم وتكنولوجيا

المؤتمرات عبر تقنية الفيديو تؤدي للإجهاد والتوتر.. والسبب؟

أظهرت دراسة أن الاجتماعات بتقنية الفيديو أكثر إرهاقا من اللقاءات التي تعرف حضورا مباشرا. وتعاني النساء أكثر من الرجال من الإجهاد والتوتر بسببها. لماذا؟

الاجتماعات بتقنية الفيديو أكثر إرهاقا من اللقاءات الفعلية المباشرة.

الاجتماعات بتقنية الفيديو أكثر إرهاقا من اللقاءات الفعلية المباشرة.

منذ تفشي وباء كورونا المستجد صار الكثير من الناس يقضون أوقاتا كثيرة أمام كاميرات أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية لحضور اجتماعات عمل أو دروس تعليمية أو ورشات عمل. فالاجتماعات بتقنية الفيديو بسبب كورونا غيرت عالم العمل والمدرسة والحياة الخاصة.

ورغم المزايا الكثيرة لهذه التقنية خصوصا في ظل الجائحة والاضطرار للعمل من البيت أو لضمان عدم الاختلاط مع عدد كبير من الناس، إلا أن ذلك لا يخلو من سلبيات وأضرار، حسب دراسة نقل نتائجها موقع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية.

وأجرى جيفري هانكوك أستاذ علوم الاتصال بجامعة ستانفورد الأمريكية رفقة فريق بحثه مقابلات مع أكثر من 10 آلاف حول تجاربهم مع تطبيقات "زوم" و"تيمز" و"سكايب"وغيرها. وكانت النتيجة الرئيسية للدراسة هي أن المؤتمرات بتقنية الفيديو أكثر إرهاقًا من الاجتماعات التي يحضرها المشاركون ويتحدثون وجهًا لوجه.

مختارات

وحسب الدراسة فان السبب الرئيسي للملل والإرهاق الذي يتسبب فيه الفيديو هو أن المشاركين يرون أنفسهم طيلة الوقت خلال الاجتماع الافتراضي. ومن من أجل معرفة العامل المزعج بشكل دقيق طور الباحثون مقياسًا للآثار النفسية للمؤتمرات عبر الإنترنت وبدأوا دراسة حول الموضوع في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2021، شملت مختلف دول العالم.

وأظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها مؤخرًا أن النساء يعانين من التوتر أكثر من الرجال بسبب تقنية الاجتماعات بالفيديو. وعبرت واحدة من كل سبع نساء إنهن يشعرن بإرهاق "شديد" إلى "شديد جدا" بعد مؤتمرات الفيديو. أما عدد الرجال الذين يعانون من نفس الأعراض فكانت نسبتهم واحد من كل 20 رجلاً، يضيف موقع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ".

ويفسر الباحثون ذلك بما يسميه علماء النفس الاجتماعي "الانتباه المتمركز حول الذات". ولأن المرء يرى نفسه باستمرار أثناء مؤتمرات الفيديو فإن ذلك يتسبب في انعكاسات ذاتية متعددة يمكن أن تسبب التوتر. يضاف إلى ذلك الخوف من ترك انطباع سيئ بصريًا ولفظيًا.

وكشفت دراسات سابقة أن النساء أكثر ميلا للنظر إلى أنفسهن في المرآة وتقييم مدى تأثيرهن على الآخرين. وبشكل عام فالنساء أكثر اهتمامًا بصورتهن من الرجال.

ع.ع/ع.ش

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  • Videogames: Design/Play/Disrupt Exhibition, 3rd September 2018 (Peter Kelleher)

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    قوة تأثير الألعاب الرقمية

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  • Jenny Jiao Hsia

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

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    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    إحتفال بتصاميم الماضي

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  • No Man's Sky screenshot

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    لكل رجل أو إمراة الكوكب الخاص به أو بها

    تجنح بعض الألعاب إلى الخيال في عملية تصميم المجرات والكواكب التي يُمكن لمستخدمي ألعاب الفيديو إكتشافها. لعبة الفيديو المسماة سماء ليست مُلكاً لأحد، وصدرت في عام 2016 وهي إحدى الألعاب التي تسمح لهواة إسكتشاف قصص الخيال العلمي. لكل كوكب نظامه البيئي الخاص به إضافة إلى أشكال فريدة من النباتات والحيوانات ، الإحتمالات المتوخاة من هذه اللعبة لاحصر لها.

  • Wall of screenshots from No Man's Sky

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    كون من بين الأكوان

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  • Video game merchandise

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    تخطي مفهوم الثقافة الشعبية

    توفر صناعة ألعاب الفيديو أسباب العيش لمجموعة كبيرة من الناس، سواء أكان ذلك فيما يتعلق بعملية التصميم أو التسويق. أصبحت ألعاب الفيديو هي المنفذ لعرض الثقافات الشعبية المشابهة لأفلام هوليود أو المسابقات الموسيقية إضافة لتسهيل الوصول إلى الألعاب. من المتوقع أن يزداد أعداد المطورين لألعاب الفيديو كما يتوقع أيضاً إزدياد أعداد جمهور ألعاب الفيديو في العالم.

  • Marie Foulston speaks at the Victoria & Albert Museum (DW/Sertan Sanderson)

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    لغة خاصة بألعاب الفيديو

    تقول السيدة ماري فولستون أمينة شؤون المعرض: "إن معرض ألعاب الفيديو ليس الأول من نوعه، وإن عملية تصميم ألعاب الفيديو هي اللغة الإحترافية، ونامل أن نتحدى تصورات الناس لأن ألعاب الفيديو هي على هذه الشاكلة".

  • 2017 World Championship Finals Stage (Riot Games, Inc.)

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    ولادة رياضة تنافسية من نوع خاص

    لطالما تضمنت ألعاب الفيديو عناصر تنافسية، غير أن هذا النوع من الفعاليات الرياضية بات يجتذب في أيامنا هذه مايكفي من المشجعين لملء إستاد أولمبي بأكمله. تُظهر الصورة المرحلة النهائية من بطولة العالم لألعاب الفيديو لعام 2017 التي أقيمت في إستاد بكين الوطني. يحتفل المتنافسون على أعلى المستويات تماماً مثلهم كمثل النجوم البارزين في بقية الميادين.

  • London Video Games im Victoria & Albert Museum (DW/Sertan Sanderson)

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    أسلوب جديد يهدف إلى أرشفة التاريخ

    يقام المعرض ضمن المباني الفيكتورية المزخرفة لمتحف فيكتوريا وألبرت في جنوب كنسينغتون، غير أن ذلك يعتبر إمتداداً للجهود القائمة في قسم التصميم والهندسة المعمارية والقسم الرقمي لأرشفة الأحداث والفعاليات. تمتد عروض متحف فيكتوريا وألبرت حتى 24 فبراير/ شباط 2019. سيرتن ساندرسن/ غالية داغستاني


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